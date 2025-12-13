‘Cara de dedo’ fue asesinado un mes después de salir de la cárcel: las investigaciones del hombre vinculado a Gerald Oropeza

Jonathan Navarro Berríos, conocido con el alias de ‘Cara de Dedo’, recuperó su libertad hace solo un mes tras cumplir una condena de diez años de prisión, y fue asesinado de once disparos en el cercado de Lima el último miércoles. El caso ha vuelto a poner en foco el historial de Navarro, así como su entorno y la investigación policial que acompañó su vida luego de su aparición en el radar público durante un sonado caso en 2015.

La primera vez que su nombre ganó notoriedad fue por su cercanía con Gerald Oropeza, personaje central en una investigación de alta exposición mediática sobre conspiración para el tráfico ilícito de drogas, según reportó América Noticias. En ese contexto, Navarro fue capturado por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Lince, mientras portaba un arma de fuego.

El hecho derivó en un proceso judicial por tenencia ilegal de armas, infracción que inicialmente conllevó una pena de quince años, aunque, posteriormente, el tribunal adecuó la imputación y la sanción quedó finalmente establecida en diez años.

Jonathan Navarro, alias Cara de Dedo, recuperó su libertad y fue asesinado semanas después| América Noticias

Durante su encarcelamiento en el penal Castro Castro, Navarro Berríos enfrentó, paralelamente, procesos por conspiración al tráfico ilícito de drogas junto con Oropeza, como parte de una supuesta organización criminal.

La defensa aseguró que de este caso resultó absuelto. “Se demostró enfática y categóricamente que no hubo testigos, no hubo videos que puedan acreditar que haya cometido un ilícito penal. Por eso es que la fiscalía, al final, indicó que no iba a acusarlo, toda vez que la sala determinó su inocencia”, detalló su exabogado, Richard Rubio.

En la misma línea, recaían investigaciones por dos homicidios, pero se mantuvieron en diligencias, porque la condena de 10 años se dio por la tenencia ilegal de armas.

Cercado de Lima: Asesinan a ‘Cara de dedo’ en ataque directo, investigan vínculo con crimen organizado| Latina Noticias

Días antes visitó a su abogado

Los últimos días de Jonathan Navarro estuvieron marcados por la preocupación ante nuevas vinculaciones mediáticas a organizaciones criminales asentadas en el puerto del Callao. Su abogado reveló que había manifestado su intención de exigir rectificaciones a medios periodísticos mediante cartas notariales, tras recientes informes que lo señalaban como integrante de dichas redes criminales.

“Su intención era presentar cartas notariales a esos medios de comunicación para que le prueben de que él pertenecía a una organización criminal”, señaló.

El asesinato ocurrió poco después, cuando Navarro Berríos se disponía a abordar un automóvil a nombre de su pareja, Jéssica Gil Zeta, quien resultó herida por los disparos y permanece bajo atención médica en un hospital. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la víctima.

Asesinan a alias 'Cara de dedo', presunto brazo armado de Gerald Oropeza, en el Cercado de Lima | Latina Noticias

De acuerdo con la investigación policial, este vehículo, modelo 2024, fue adquirido al contado por 15 mil dólares en marzo, mientras que el inmueble donde residían —y frente al que tuvo lugar el atentado— fue comprado en 2022 por 115 mil dólares.

Las hipótesis policiales se centran en determinar si el ataque está vinculado con conflictos derivados de su pasado criminal o con disputas recientes relacionadas con propiedades y actividades en el entorno del Callao. Los investigadores de Lima han dispuesto el análisis de los bienes y fondos de la víctima y su entorno inmediato.