Andrés Iniesta se salva de investigación en Perú: Fiscalía desestimó denuncia por fraude contra el ex jugador del FC Barcelona

Exjugador queda fuera de investigación por presunta estafa agravada. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Reuters

La Fiscalía archivó la investigación abierta contra Andrés Iniesta, exjugador del FC Barcelona y figura del fútbol mundial, quien había sido denunciado por un presunto fraude relacionado con la organización de eventos deportivos y musicales en Perú.

Las autoridades judiciales determinaron que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal, con lo que el campeón del mundo del 2010 queda formalmente eximido de cualquier proceso penal al interior del país.

El fallo, emitido por el distrito fiscal de Lima Centro, establece: “No procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Andrés Iniesta Luján, por la presunta comisión de delito contra el Patrimonio –estafa agravada–, en agravio de la empresa Gucho Entertainment SAC”.

La acusación: promesas de espectáculos e inversiones frustradas

La denuncia tuvo su origen en la queja de la compañía peruana Gucho Entertainment S.A.C. y un grupo de inversionistas privados, quienes afirmaron haber aportado hasta USD 600.000 a través de la filial NSN Sudamérica —creada en abril de 2023 como extensión regional de NSN Barcelona, presidida por Iniesta—. Los fondos tenían como objetivo financiar una serie de eventos de alto impacto, que incluían desde partidos amistosos internacionales, un duelo de leyendas entre las selecciones de Perú y España, el K-Pop Music Fest y el festival “Upa Upa Fest”.

Documento del Ministerio Público. | La República

De la lista de espectáculos, únicamente este último llegó a realizarse y resultó en pérdidas millonarias para los organizadores. El resto de los eventos nunca se concretaron, lo que motivó los reclamos de los inversores, entre quienes se cuentan Iván Petrozzi (USD 35.000 para un amistoso en Miami), Juan Manuel Vargas Alva (USD 15.000) y Jorge Alberto Yáñez Giles (USD 14.850), sin que obtuvieran devolución de sus inversiones ni rendición de cuentas por parte de la empresa.

La querella sostenía que la figura y reputación internacional de Iniesta habían servido como factor determinante para captar el capital, generando expectativas de retornos ante el respaldo que otorgaba su imagen pública. El expediente fiscal llegó a afirmar que “solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos […] pero que nunca se llegaron a realizar”.

Investigación y descargo

La pesquisa estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince. El proceso contempló seguimiento de la trazabilidad de los fondos, las circunstancias de la constitución de NSN Sudamérica y el rol de Andrés Iniesta junto a otros investigados: Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, representantes legales de la filial en Perú. En junio de 2024, NSN Sudamérica fue declarada en quiebra e inició su proceso de liquidación, incrementando la preocupación de los afectados.

Pese a la expectativa mediática y la citación judicial para que Iniesta declarara como denunciado, tanto él como la empresa NSN negaron rotundamente cualquier irregularidad. A través de comunicados públicos, recalcaron que las acusaciones respondían a intentos de terceros por aprovechar la imagen del exfutbolista y confiaron en que la vía judicial determinaría responsabilidad solo en caso de existir pruebas objetivas.