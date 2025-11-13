Perú

¿En qué invertir el dinero del retiro AFP y CTS? Esto opinan los expertos

En conversación con Infobae Perú, los especialistas advierten que, aunque los retiros de la AFP y la CTS ofrecen liquidez inmediata, su verdadero potencial está en utilizarlos con inteligencia financiera, priorizando la estabilidad, el ahorro y las inversiones que generen valor a largo plazo

Si finalmente se decide disponer
Si finalmente se decide disponer de esos fondos, lo más recomendable es orientarlos hacia decisiones económicas prudentes y bien planificadas. Foto: JC Magazine

Los recientes retiros de fondos de AFP y CTS han abierto un amplio debate sobre las mejores estrategias para aprovechar ese dinero extra. Mientras algunos trabajadores lo destinan al consumo inmediato o al pago de deudas, otros ven en este retiro una oportunidad para invertir y generar rentabilidad futura.

Sin embargo, los especialistas advierten que, aunque la medida pueda ofrecer alivio económico a corto plazo, también implica riesgos importantes para el ahorro previsional y la estabilidad financiera personal.

¿Retirar la AFP y la CTS es la mejor opción?

Ambos fondos —la AFP y la CTS— fueron diseñados con fines específicos: el primero para garantizar una pensión de jubilación, y el segundo como un seguro ante la pérdida del empleo. Retirar estos recursos, por lo tanto, supone alterar su propósito original. Aun así, los expertos coinciden en que, si se decide hacer uso de este dinero, debe hacerse con un enfoque estratégico y prudente.

En conversación con Infobae Perú, Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), menciona retirar los fondos no es lo más aconsejable. “El retiro tanto del fondo de la AFP como de la CTS va en contra del objetivo principal de estos productos”, advirtió. En el caso de la AFP, explicó, se trata de un ahorro que financiará la jubilación, por lo que disponer de él genera un impacto de mediano y largo plazo. En cuanto a la CTS, recordó que “es un monto que la empresa deposita semestralmente para brindar protección económica ante una eventual desvinculación laboral”.

Por su parte, también en entrevista con Infobae Perú, Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la misma universidad, coincidió en que ambos fondos tienen un carácter previsional. “Retirar dinero de la AFP o de la CTS va en contra del objetivo para el que fueron diseñados”, señaló. No obstante, reconoció que cada caso debe evaluarse individualmente, ya que existen situaciones en las que el retiro puede ser razonable, como cuando se necesita cubrir deudas de alto interés o enfrentar una emergencia.

Retirar dinero de la AFP
Retirar dinero de la AFP puede afectar significativamente tu pensión de jubilación. Foto: Contadores y Empresas

Usos estratégicos del dinero

Tanto Sícoli como Ojeda consideran que, si se opta por retirar el dinero, este debería destinarse principalmente a fines financieros responsables. Entre ellos, pagar deudas costosas, crear un fondo de emergencia equivalente a tres o seis meses de gastos, o invertir en educación y salud preventiva. “El retiro puede ser útil si se usa de manera estratégica”, enfatizó el docente de la Facultad de Negocios, aludiendo a la importancia de mejorar la liquidez del hogar en tiempos de incertidumbre.

La directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales añadió que estos retiros son ingresos excepcionales, por lo que no deben ser vistos como dinero extra para gastar, sino como una oportunidad para aliviar el estrés financiero. “Lo ideal es utilizarlos para reducir obligaciones y liberar flujo de caja”, recomendó.

Invertir para hacer crecer el capital

En cuanto a las inversiones, los especialistas coinciden en que el dinero retirado puede servir como punto de partida para construir patrimonio, siempre que se elijan los instrumentos adecuados. Ojeda recordó que “un principio financiero fundamental es que, con el tiempo, las personas deben buscar acrecentar su patrimonio”, aprovechando el efecto de la rentabilidad compuesta. Sin embargo, advirtió que el límite de 4 UIT (S/ 21.400 aproximadamente) restringe opciones de inversión de alto capital, como los bienes raíces, por lo que sugiere alternativas más accesibles: fondos mutuos, ETFs o depósitos a plazo.

Sícoli, por su parte, precisó que las AFP han registrado un rendimiento promedio anual de 10%, mientras que la CTS puede generar entre 5% y 6% anual en soles. “Si se decide invertir, se debe buscar un producto que iguale o supere esos rendimientos”, explicó. También recomendó evaluar bonos, acciones y plazos fijos, siempre con asesoría profesional.

Sectores y perfiles de inversión

Las alternativas deben ajustarse al perfil del inversionista. Jorge Luis Ojeda propone que los perfiles conservadores opten por depósitos a plazo y fondos mutuos centrados en bonos; los moderados, por bonos corporativos o ETFs globales; y los arriesgados, por acciones internacionales o sectores con potencial como la tecnología y la minería verde. Incluso señaló que “una opción interesante es colocar el dinero en el fondo de inversión sin fin previsional de la misma AFP”, que permite libre retiro.

La inversión inmobiliaria no sería
La inversión inmobiliaria no sería tan posible con el límite que se puede retirar de la AFP y CTS. Foto: Armonhy

Claudia Sícoli también destacó el atractivo del sector minero, que mantiene un alto potencial de crecimiento. Sin embargo, recomendó siempre recurrir a un asesor especializado antes de tomar decisiones. “Es importante que un experto financiero oriente sobre las dinámicas específicas de cada sector”, puntualizó.

¿Depósito a plazo o compra de dólares?

Ambos economistas coincidieron en que el depósito a plazo fijo es una alternativa segura, aunque con baja rentabilidad real. Ojeda destacó su estabilidad y simplicidad, pero advirtió sobre su poca liquidez. En tanto, Sícoli recordó que varias entidades financieras están ofreciendo tasas altas para atraer fondos de AFP, lo que las convierte en opciones competitivas. No obstante, recomendó no retirar la CTS si no es necesario, pues “su rentabilidad en soles puede superar el 6% anual”.

Respecto a la compra de dólares, Ojeda la considera viable para diversificar inversiones, mientras que Sícoli la ve como una oportunidad coyuntural. “El dólar sigue siendo una moneda de refugio, y su actual depreciación podría representar una ocasión favorable para comprar”, señaló la directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales, aunque advirtió que quienes tengan gastos en soles deben evitar hacerlo.

Minedu suspende clases presenciales este

¿Qué es el overbooking? Matemático

Petroperú: trabajadores demandan al Gobierno

Concierto de Shakira en Lima:

Paco Bazán: ¿Cuántos miles de
Richard Concepción Carhuancho, juez que

Concierto de Shakira en Lima:

Vania Torres hace historia en

