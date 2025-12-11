Perú

José Jerí atribuye amenazas al jefe del INPE a las requisas en penales: “Toda acción genera una reacción”

El presidente interino respaldó la labor penitenciaria y aseguró que el gobierno mantendrá los operativos pese a las amenazas dirigidas a las autoridades del INPE

Guardar
El presidente José Jerí se
El presidente José Jerí se pronunció sobre las amenazas al jefe del INPE. Foto: Composición Infobae Perú

El presidente interino José Jerí afirmó que las amenazas contra el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) son consecuencia directa de las requisas que se realizan en los penales del país.

Su pronunciamiento, realizado a través de su cuenta de X, se produjo luego de que se conociera que el titular de la institución penitenciaria fue intimidado por presuntos delincuentes afectados por los operativos estatales dentro de las cárceles.

La denuncia del jefe del INPE, Iván Paredes, expuso el nivel de presión al que se enfrentan las autoridades encargadas de la reforma carcelaria. Paredes aseguró que las amenazas buscan interrumpir las requisas y la reorganización de los penales, advirtiendo represalias contra él y su familia si los operativos de seguridad continúan.

A pesar de ello, el funcionario enfatizó que las inspecciones y los traslados de internos de alta peligrosidad seguirán en marcha, incluso después de formalizar la denuncia ante la policía.

El contexto de crisis penitenciaria ha puesto en evidencia el impacto inmediato de las intervenciones recientes para desmantelar instalaciones clandestinas, aislar a cabecillas y reforzar la vigilancia. Según Paredes, los responsables de las amenazas vigilan a su familia y buscan desestabilizar la labor del INPE mediante mensajes intimidatorios y campañas de hostigamiento en medios de comunicación, donde incluso se expusieron datos personales que agravan su situación de vulnerabilidad.

“Tomaremos las medidas pertinentes”

A través de su cuenta de X, José Jerí expresó con firmeza la postura del Ejecutivo ante los hechos: “Toda acción genera una reacción. Estamos llegando a las raíces de una de las fuentes del crimen en nuestro país. Producto de las requisas en los penales los delincuentes vienen amenazando al jefe del INPE. Como gobierno, y juntos, tomaremos las medidas pertinentes pero continuaremos a paso redoblado con las acciones ya encaminadas. No nos doblegarán”.

El presidente interino subrayó que la ofensiva contra el crimen organizado no se detendrá, pese a las amenazas recibidas por altos funcionarios. Destacó que las requisas en los penales permiten identificar a las mafias que operan desde el interior de las cárceles, desarticulando estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

Jerí enfatizó la unidad del Ejecutivo en respaldo a la gestión penitenciaria, reiterando que el gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus funcionarios y continuar con la estrategia encarcelaria. Remarcó el compromiso de no ceder ante la intimidación o la violencia, asegurando que los operativos se mantendrán con el mismo rigor.

Mandatario fue consultado sobre la
Mandatario fue consultado sobre la permanencia de Iván Paredes Yataco al frente del INPE. | Presidencia

Jefe del INPE denuncia amenazas

Iván Paredes, jefe del INPE, denunció que él y su familia han sido amenazados por delincuentes que exigen el cese de las requisas en los penales. Según relató, recibió llamadas en las que se le advirtió sobre posibles atentados si continuaba con los operativos de seguridad penitenciaria. “Hace más de una semana recibí dos llamadas en las que me decían que deje de hacer las requisas, que ya no las haga, con insultos y amenazas directas”, declaró Paredes.

“Me exigen abandonar los controles y reducir la vigilancia, advirtiendo sobre posibles represalias si continúan las intervenciones”, dijo en diálogo con Exitosa.

Paredes relató a Exitosa Noticias el aumento de amenazas tras la publicación de su dirección por algunos medios. | Exitosa

El funcionario detalló que su denuncia fue formalizada ante la policía y que el caso será derivado al Ministerio Público, con la finalidad de identificar a los responsables de los mensajes intimidatorios. Insistió en que la principal incomodidad de las bandas criminales es la pérdida de privilegios como el uso de tomacorrientes y antenas no autorizadas, consecuencia de las medidas dictadas por la autoridad penitenciaria.

En medio de este clima, Paredes reiteró que las acciones para recuperar el control de los penales no se detendrán. Aseguró que frenar los operativos representaría ceder terreno frente a las organizaciones criminales y renunciar al avance en materia de seguridad penitenciaria.

Temas Relacionados

INPE José Jerí Iván Paredes Perú Ministerio Públicoperu-política

Más Noticias

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

El ‘Santi’ se ha sacado de la galera un golazo de catálogo para romper el cero, en el estadio Nacional. Asistencia espléndida de Gustavo Cazonatti

Golazo de Santiago González para

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Gustavo Cazonatti es la principal novedad en el once de los ‘celestes’. Además, Irven Ávila va en lugar del lesionado Felipe Vizeu. Mientras que por el lado de los ‘dorados’, Facundo Callejo es la principal carta de gol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Cusco FC

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

El equipo de Facundo Morando celebró su primer triunfo en el Grupo A, tras imponerse 3-1 ante el campeón asiático. Mira la clasificación actualizada del torneo

Tabla de posiciones del Mundial

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el gobierno no ingresará a la fuerza a la embajada de México a fin de arrestar a la expremier condenada a 11 años de cárcel

Canciller Hugo de Zela incómodo

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Continúa la competencia con el desarrollo de la segunda fecha en el que Alianza Lima logró su primera victoria. Conoce los marcadores de cada encuentro

Resultados del Mundial de Clubes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Hugo de Zela incómodo

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

TC declaró fundada la medida cautelar de la JNJ contra el PJ: estos son los argumentos que frenan reposición de Delia Espinoza

Esta es la lista de vicepresidentes que postularán en las Elecciones 2026 y podrían asumir la Presidencia en caso de vacancia

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

‘Los otros Concha 2′ con

‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: ¿Cuándo y a qué hora se estrena por América TV?

Magaly Medina celebra nueve años de matrimonio cantando “Un día de suerte” junto a Alfredo Zambrano en redes sociales

Tula Rodríguez lanza indirecta a Gisela Valcárcel tras polémica con CEO de América TV: “Hay que ubicarse”

Luisito Sánchez será padre por quinta vez junto a la sobrina de Ricky Trevitazo

Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero justifica sus insultos: “Me desconozco y sacan lo peor de mí”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Iván Colman cuestiona el formato de ‘play-offs’ de la Liga 1 2025: “Lo justo sería que Cusco FC vaya Fase de Grupos de Copa Libertadores”