Pidió un taxi por aplicativo para ir al aeropuerto, pero chofer lo abandonó en un descampado en zona peligrosa del Callao

Pidió un taxi por aplicativo para ir al aeropuerto, pero el chofer lo abandonó en un descampado de una zona peligrosa del Callao. Fuente: ATV

Adrián Zegarra, un joven residente de Chorrillos, sufrió una experiencia traumática cuando pidió un servicio de taxi por aplicativo para dirigirse al aeropuerto internacional Jorge Chávez. La noche de su vuelo, el conductor lo desvió hacia un descampado en el Callao y lo abandonó a su suerte, dejándolo en una zona oscura y peligrosa, cercana a una reja y alejada de la vía principal.

“Llegamos a ese lugar, todo estaba oscuro, había una reja y un pampón. Me dijo: ‘Mira, por acá es’, y yo pensando que estaba contra el tiempo para mi vuelo, me bajé rápido”, relató Adrián Zegarra a ATV.

El caso de Adrián ilustra el crecimiento de una modalidad delictiva que pone en riesgo a quienes usan taxis por aplicativos en la capital. Tras descender del vehículo, Adrián fue interceptado por una banda de delincuentes cuando intentaba llegar al aeropuerto caminando a través del terreno baldío. Describió que lo acecharon tres personas y, tras enfrentarse y correr tratando de escapar, vivió momentos de tensión donde incluso uno de los agresores intentó intimidarlo con un arma blanca.

Este incidente no es aislado, sino parte de la creciente ola de inseguridad que azota Lima y el Callao. La criminalidad se multiplica en especial durante las festividades de fin de año y afecta tanto a quienes se trasladan para negocios o viajes como a los residentes en sus rutinas cotidianas. Hoy, la preocupación por la seguridad ciudadana es más urgente que nunca, ante asaltos cada vez más violentos y organizados.

Joven sufrió una experiencia traumática cuando pidió un servicio de taxi por aplicativo para dirigirse al aeropuerto internacional Jorge Chávez. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Falso taxi por aplicativo lo abandonó en un descampado en el Callao

Según el testimonio de Adrián Zegarra, la noche de su vuelo internacional, confiaba en que el taxi por aplicativo le permitiría llegar sin contratiempos al aeropuerto. Sin embargo, desde que sintió que el conductor desviaba la ruta y lo dejaba en un lugar desconocido, la alarma se encendió.

“La puerta de embarque era a las 19:00 y yo estaba todavía en Faucett, ya supertarde. Me bajé porque el señor me aseguró que era la entrada de los vuelos nacionales”, explicó.

Tras el descenso, la situación se tornó crítica. “Corrí todo el trayecto de una pampa, no había pista, era una zona estrecha y pegada al río. Escuché: ‘¡Chápalo, chápalo!’ y vi a una persona que venía detrás, otra adelante. Me defendí, nos peleamos, y en la confusión traté de buscar una salida. Un tercer sujeto bloqueó el paso y me amenazó mostrando una daga”, relató Adrián Zegarra, aún visiblemente afectado por lo ocurrido.

Joven pidió un taxi por aplicativo hacia el aeropuerto, pero el conductor lo dejó en medio de la nada. Foto: Composición Infobae Perú

La intervención de una vecina determinó el desenlace menos grave de la historia. Ella logró socorrerlo mientras los delincuentes se dispersaban ante la presencia de personas y el ruido. Aun así, la experiencia no finalizó allí: después, el mismo conductor del taxi intentó cobrarle el doble del servicio a través de insistentes mensajes y llamadas, ignorando completamente el peligro al que había expuesto a su pasajero.

Conductor hostigó a la víctima para cobrar más

El conductor que recogió a Adrián Zegarra registra antecedentes de estafa y conductas sospechosas. Según narró la víctima, tras abandonar el lugar lo hostigó vía mensajes de audio y texto, exigiendo un pago mayor al acordado por “hora punta y tráfico”.

“No podía creer que, después de dejarme en semejante peligro, el taxista me buscara solo para cobrarme más. Insistía, parecía que solo le importaba el dinero”, señaló Adrián Zegarra.

Esta modalidad delictiva, donde los propios conductores de aplicaciones colaboran con bandas o actúan por cuenta propia para emboscar a pasajeros, ha crecido de forma alarmante. De acuerdo a reportes policiales y denuncias en redes sociales, se detectan patrones similares: desvíos de ruta, abandono en lugares apartados y posterior extorsión o robo. En algunos casos, los conductores esconden sus antecedentes bajo identidades falsas, lo que dificulta la prevención por parte de los usuarios.

“En el relato, el pasajero indica que el recorrido se desvió mucho y, de pronto, el conductor lo deja frente a un descampado y lo urgía a bajar rápido para que no pierda el vuelo”, advirtió una fuente consultada por ATV Noticias. “Ese tipo de comportamiento no cuadra con un servicio legítimo. Debe investigarse a fondo el historial de quienes manejan estos vehículos”.

Alarmante incremento de robos en Lima

La inseguridad ciudadana se refleja en el aumento de delitos como robos de celulares y asaltos a camionetas. Según datos de Osiptel difundidos por el noticiero, solo en 2025 se reportaron más de 1,3 millones de teléfonos robados, mientras que apenas el siete por ciento fue recuperado. En promedio, se denuncian más de 5.000 robos de celulares al día, con picos de hasta 300 robos por hora. Las franjas horarias más riesgosas comprenden desde las 10:00 hasta las 19:00, y los lunes son especialmente críticos.

Los asaltos a vehículos, en particular a camionetas Toyota Hilux, también han aumentado. Estos robos suelen estar vinculados al desmantelamiento de unidades para venta de autopartes o su traslado a zonas de minería y narcotráfico, agravando el clima de violencia. Distritos como San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Comas y Los Olivos presentan mayor incidencia de delitos.

Este panorama confirma que la inseguridad en Lima es un fenómeno estructural, con bandas cada vez más organizadas y tácticas renovadas para captar víctimas desprevenidas, incluso a través de plataformas tecnológicas que prometen seguridad.