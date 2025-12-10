Perú

Luck Ra trae su revolución de cumbia pop y cuarteto a Lima: todos los detalles de su primer concierto en el Perú este 2026

El cantante y compositor argentino Luck Ra, máximo exponente de la cumbia pop en su país, actuará el 22 de mayo en el Multiespacio Costa 21 de Lima, marcando su debut ante el público peruano con un espectáculo de gran envergadura y banda en vivo.

El fenómeno musical argentino aterriza
El fenómeno musical argentino aterriza por primera vez en la capital peruana con un show de alto voltaje, prometiendo una noche llena de ritmo, éxitos y una producción que hará vibrar a todos los asistentes (Difusión)

El desembarco de Luck Ra en Lima promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más destacados del año. El intérprete cordobés, que ha conquistado las plataformas digitales con éxitos en constante rotación, se prepara para ofrecer a sus fanáticos peruanos una presentación que reunirá lo mejor de su repertorio y una producción de gran formato en el escenario del Multiespacio Costa 21.

A sus 26 años, Luck Ra es considerado el artista argentino más escuchado del momento, con más de 1.250 millones de reproducciones acumuladas. Su nombre real, Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús, es poco conocido para el gran público, pero sus títulos dominan las listas de Latinoamérica.

Temas como “La morocha”, “Hola perdida”, “Qué casualidad”, “Tattoo remix”, “Doctor”, “Tu misterioso alguien”, “Fue culpa tuya”, “Princesa” y “Un siglo sin ti”, entre otros, se escucharán en una noche destinada a celebrar la fusión moderna de cumbia y cuarteto.

Un fenómeno argentino irrumpe en el escenario limeño

La presentación del músico cordobés
La presentación del músico cordobés en la capital peruana consolida su avance artístico, respaldado por logros que muestran su poder de convocatoria y su ascenso entre los referentes del pop urbano. (Instagram)

Luck Ra debuta en Perú como parte de una gira internacional que lo consolida como uno de los referentes del pop urbano regional. Cordobés de nacimiento, el cantante y streamer ha logrado un crecimiento vertiginoso. Su primer álbum, “Que me falte todo”, alcanzó el primer puesto en el ranking global de Spotify y posteriormente fue cinco veces Platino en Argentina. Además, colmó escenarios emblemáticos como Luna Park, Movistar Arena y el Estadio Vélez Sarsfield, hitos que testimonian su arrastre popular.

Su presencia en plataformas de streaming y la respuesta masiva del público joven han sido clave en su meteórico ascenso. En palabras del propio artista: “Siempre soñé con llevar mi música a distintos países, compartir con nuevas personas y cruzar fronteras. Estoy muy agradecido por el cariño que recibo y emocionado de presentarme en Lima”.

Reconocimientos internacionales y premios

Los galardones recibidos por Luck
Los galardones recibidos por Luck Ra consolidan la magnitud de su propuesta, mientras su presencia en eventos clave confirma la atención que despierta en la industria musical más influyente del continente. (Instagram)

La voz inconfundible de Luck Ra, caracterizada por su timbre áspero y potencia, lo ha catapultado más allá de Argentina. El cantante fue nominado en España a Los 40 Music Awards y recibió galardones como el MTV Europe Music Awards y el premio Carlos Gardel, que consolidan su impacto tanto en la industria mainstream como en la crítica especializada.

Sus logros recientes llamaron la atención de los organizadores de Billboard Latin Music Week, evento en el que compartió paneles y actividades con figuras consagradas de la música latina, como Grupo 5, Olga Tañón, Guaynaa y Bebeshito. Estas participaciones internacionales reafirman la proyección regional de Luck Ra. El propio artista subrayó: “Cada reconocimiento es un impulso que me motiva a seguir creciendo y apostando por la música que me representa”.

Entradas para el concierto: precios, preventa y beneficios exclusivos

El esquema de venta de
El esquema de venta de entradas ofrece opciones con descuentos, zonas definidas y beneficios inclusivos que impulsan la expectativa de un aforo completo en el debut limeño del artista cordobés. (Instagram)

El entusiasmo por la visita de Luck Ra a Lima se refleja en la expectativa por la venta de entradas. Los boletos estarán en preventa especial este 11 y 12 de diciembre, con un descuento del 15% para compras realizadas con tarjetas BBVA, a través de la plataforma digital Teleticket.

La promoción abarca los tres principales sectores dentro del recinto: Zona Luck Ra (S/258,00 en preventa), Zona Hola Perdida (S/166,00) y Zona La Morocha (S/129,00). Posteriormente, desde el 13 de diciembre hasta el mismo día del show o agotar stock, los precios generales serán S/299,00, S/193,00 y S/150,00, respectivamente.

Como parte de las políticas de inclusión, las personas registradas en CONADIS podrán acceder a tarifas preferenciales en la Zona Luck Ra, con un valor fijado en S/239,20, vigente durante todo el periodo habilitado.

El concierto del cordobés no solo representa su expansión internacional, sino también el reconocimiento a una carrera en constante ascenso y el respaldo de un público que ha convertido sus temas en auténticos himnos generacionales. La capital peruana será testigo del arrastre de uno de los nombres más influyentes del movimiento musical actual.

