Fey regresa a Perú con su gira ‘Hits Tour’: fecha, lugar y entradas para el concierto

Fey, una de las voces más influyentes del pop latino en español, regresa a Lima después de varios años de ausencia. La artista incluyó a Perú en su gira internacional “HITS TOUR – 30 ANIVERSARIO”, una celebración que repasa tres décadas de trayectoria musical y reunirá a sus seguidores en un espectáculo que busca fusionar nostalgia, innovación y un tributo a su público fiel.

Según lo anunciado, el concierto contará con una producción renovada, escenografía especial y los éxitos más recordados desde su debut, como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja” y “Subidón”.

La importancia de esta gira radica en el agradecimiento de Fey a su audiencia de toda la vida. “Celebrar 30 años de carrera es agradecer a la gente que ha caminado conmigo desde mis primeros pasos. Esta gira es un regalo, un reencuentro con las canciones que marcaron mi vida y la vida de muchos. Estoy lista para vivirlo con ustedes y crear nuevos recuerdos”, expresó la cantante.

El retorno a Lima también representa un reencuentro especial con los fans peruanos, quienes han mantenido vigente su legado musical en playlists y tendencias digitales.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Fey?

El concierto de Fey en Lima está programado para el 25 de abril y tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más emblemáticos para espectáculos musicales en la capital peruana.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Fey comenzará el 12 de diciembre a las 10:15 a.m. a través de la plataforma Teleticket. Esta empresa será la única habilitada oficialmente para la adquisición de boletos. Se subrayó que solo quienes ingresen al portal de Teleticket desde el horario indicado podrán acceder a los mejores lugares del recinto.

Precio de las entradas

Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de las entradas para el espectáculo de Fey en Lima. Se espera que la información oficial sobre las tarifas y las diferentes zonas del recinto se difunda en las próximas horas a través de los canales de Teleticket y los medios de comunicación.

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Este es el paso a paso para comprar tus entradas a través de esta página web

Ingresa al sitio oficial de Teleticket: Ve directamente a www.teleticket.com.pe en tu navegador.

Crea tu cuenta de usuario: Si es tu primera vez en la plataforma, deberás completar un registro con tus datos personales y correo electrónico válido. Recibirás un email para activar tu cuenta.

Confirma tu registro: Haz clic en el enlace recibido por correo para validar tu cuenta y poder acceder a la venta.

Busca el evento de Fey HITS TOUR – 30 ANIVERSARIO Una vez logueado, utiliza el buscador o navega en la sección de conciertos hasta encontrar el espectáculo. Haz clic sobre el banner del evento para acceder a las opciones de compra.

Únete a la cola virtual: Teleticket implementa una espera virtual donde por orden de llegada se otorgan los turnos. No recargues la página y permanece conectado. Una desconexión podría hacerte perder tu lugar.

Selecciona tu ubicación: Cuando sea tu turno, elige la zona que prefieras según los asientos y precios disponibles. Presiona “reservar asiento” y luego “comprar”.

Completa el pago: Ingresa los datos de tu tarjeta (si tienes el beneficio Interbank, utilízalo para el descuento) y procede con la compra.

Verifica tus tickets: Finalizado el proceso, recibirás la confirmación y tus entradas aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta Teleticket.

