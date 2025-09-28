Fey defiende a Yalitza Aparicio de fuertes ataques en redes sociales: “Es muy triste”

El mensaje de admiración de Fey hacia Yalitza Aparicio genera debate sobre su reconocimiento como actriz (IG)

El reciente intercambio en redes sociales entre Fey y Yalitza Aparicio ha puesto en primer plano la persistente controversia sobre el reconocimiento de la actriz oaxaqueña en la industria cinematográfica mexicana.

La publicación de una fotografía conjunta, difundida por Fey en sus plataformas digitales tras un encuentro que habría tenido lugar luego de una función de la obra ‘Cabaret’ en la Ciudad de México, desató una avalancha de reacciones que oscilaron entre el apoyo entusiasta y la crítica severa.

El gesto, que pretendía celebrar la trayectoria de Aparicio, terminó por evidenciar la polarización que aún rodea su figura, a pesar de los siete años transcurridos desde su debut en la película Roma.

La imagen, acompañada por un mensaje en el que Fey expresó su admiración por la actriz originaria de Tlaxiaco, fue el detonante de la controversia.

“Qué belleza coincidir con una actriz de tu talla, que sigas brillando en el mundo entero”, escribió la cantante de Azúcar Amargo y Bailando por ti. Esta declaración, lejos de ser recibida de manera unánime, generó una ola de comentarios encontrados.

Lo que comenzó como un mensaje positivo de Fey hacia la actriz oaxaqueña se transformó en una discusión sobre el papel de Yalitza Aparicio en la industria del entretenimiento (IG)

Mientras algunos usuarios celebraron el encuentro con frases como “Qué belleza! Dos iconos de México en una sola foto, Diosa de la música y la Diosa de la filmación” y “Grandes mujeres representantes de México. Que sigan cosechando muchos éxitos”, otros pusieron en duda la legitimidad de Aparicio como actriz, recordando su pasado como maestra rural antes de su participación en la cinta de Alfonso Cuarón.

La reacción de Yalitza Aparicio a la publicación fue breve pero significativa: respondió con emojis de corazón, gesto que Fey correspondió con corazones azules. Sin embargo, la hostilidad no tardó en manifestarse en los comentarios.

Frases como “Actriz de gran talla? No inventes ahora sí no te mediste en tu comentario” y “Muy mal comentario... no es buena actriz” reflejaron la persistencia de un sector del público que sigue cuestionando el lugar de Aparicio en el cine nacional.

Fey expresó públicamente su admiración por Yalitza Aparicio, destacando su trayectoria internacional y los premios obtenidos desde su debut en 'Roma' (McIntyre/Getty Images for Vanity Fair/AFP)

Ante la oleada de críticas, Fey defendió públicamente su postura y reiteró su admiración por la protagonista de Roma. En declaraciones recogidas en la reciente rueda de prensa para promocionar su show del 2 de octubre en Auditorio Nacional, la cantautora lamentó la actitud de quienes, en lugar de celebrar los logros de sus compatriotas, optan por descalificarlos.

“Pues me daría mucha tristeza por esas personas que en vez de sentir el orgullo y la felicidad de ver que otro humano, y más otro humano que es de nuestro mismo país, porque los que critican a veces somos de este mismo lugar, es muy triste porque en vez de alzar estás bajando y te estás bajando a ti cuando tú no sabes reconocer los éxitos de los demás”.

Los fans de Fey especulan que la nueva imagen de la cantante responde al lanzamiento de un nuevo sencillo (Foto: Instagram)

Fey subrayó el orgullo que le produce coincidir con una figura como Yalitza Aparicio, cuya carrera ha sido reconocida internacionalmente con diversas nominaciones y premios, además de convertirse en una figura del mundo del fashion con sesiones de fotos en revistas internacionales.

“Y yo creo que me siento superhonrada y superadmirada de una persona que tiene el nivel de apreciación y de premios en el mundo entero”, expresó la cantante, destacando la relevancia de Yalitza en el panorama global.

Usuarios cuestionan el estatus de Yalitza Aparicio en el cine tras la publicación de Fey (IG)

La artista también reflexionó sobre el papel de las redes sociales como espacios donde, en ocasiones, prevalecen las críticas injustas sobre el reconocimiento de los logros ajenos. Para Fey, estas actitudes no solo afectan a los artistas, sino que también reflejan una falta de solidaridad entre quienes emiten juicios negativos.