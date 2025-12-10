Perú

Colectivas de Lima Norte llaman a defender los derechos de las mujeres: Perú normaliza la violencia, según ENARES

Datos recientes revelan que más de la mitad de los hombres justifica una violación “en algunas circunstancias”. Las organizaciones demandan transformar la educación sexual y los imaginarios que sostienen la impunidad

Lima Norte alza la voz
Lima Norte alza la voz en el Día de los Derechos Humanos: llaman a frenar la violencia en un país donde 75,7% la justifica. Foto: Demus Perú

En el Día de los Derechos Humanos, colectivas feministas de Lima Norte han intensificado su exigencia por la defensa de los derechos de las mujeres. En el ámbito nacional, el 75,7% de la población justifica algún tipo de violencia de género, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES).

Esta situación, determinada por la inseguridad y la aceptación de la agresión, ha llevado a las organizaciones a reclamar un cambio social que logre revertir la tolerancia y el menoscabo de derechos fundamentales.

El pronunciamiento más reciente de estas agrupaciones incluyó un manifiesto con información alarmante sobre Comas: el 41% de los habitantes considera inapropiado hablar de placer sexual, el 38% sostiene que una niña “se convierte en mujer” cuando menstrua, otro 38% piensa que un hombre violento puede cambiar gracias a una “buena mujer” y el 58% responsabiliza exclusivamente a la mujer en casos de embarazo no deseado.

Se realizaron dos encuentros abiertos
Se realizaron dos encuentros abiertos en el Mercado Fevacel y el Skate Park de Comas. Foto: Demus

Estos datos, extraídos de la Encuesta sobre Sexualidad y Género realizada por Ipsos para Demus, exponen la persistencia de mitos y prejuicios que mantienen la desigualdad y la llamada “cultura de la violación”.

En el marco del 25 de noviembre y en la antesala del Día de los Derechos Humanos, las colectivas Feministas Lima Norte, Yana Ñawi, Adeprosan y Vuelo de Mariposas, en colaboración con la Casa Cultural Haciendo Pueblo, organizaron dos encuentros abiertos en el Mercado Fevacel y el Skate Park de Comas.

Las actividades tuvieron como objetivo generar espacios seguros, compartir testimonios y realizar una acción escénica sustentada en experiencias locales. La intervención artística trató temas como el control sobre los cuerpos, los silencios en torno a la educación sexual, la presión sobre adolescentes y el acoso callejero, en sintonía con las vivencias del territorio.

Los resultados de la encuesta Ipsos–Demus refuerzan la preocupación de las activistas. En distritos como Comas y El Agustino, así como en regiones como Tacna, San Martín y Huánuco, entre el 12% y el 20% de las personas encuestadas cree que cuando una mujer dice “no” a una relación sexual, “a veces significa que sí”, una convicción que legitima la cultura de la violación. Además, entre el 29% y el 41% sostiene que un hombre violento puede cambiar gracias a una “buena mujer”.

Las iniciativas buscan prevenir la
Las iniciativas buscan prevenir la violencia de género. Foto: Demus

La ENARES revela que el 56,5% de los hombres piensa que, en algunas circunstancias, una violación podría ser justificable. Este dato, junto a la elevada proporción de personas que justifican la violencia, muestra una sociedad que naturaliza el daño y expone a las mujeres a mayores riesgos en contextos marcados por la inseguridad y los estereotipos.

Las acciones emprendidas por las colectivas de Lima Norte forman parte de una estrategia comunitaria respaldada por DEMUS y la Fundación ADSIS. Estas iniciativas buscan prevenir la violencia de género desde los territorios y destacan un mensaje central: "Nuestros cuerpos, territorios que resisten“.

La defensa del cuerpo y del espacio, recalcan las activistas, es una labor que involucra a la comunidad de manera cotidiana y colectiva. La transformación social comienza en la organización y en las voces que permanecen firmes frente a la adversidad.

