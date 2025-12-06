Elecciones 2026: ONPE anuncia presentación de la cédula oficial de votación para el 24 de diciembre

ONPE presenta la cédula oficial para las Elecciones 2026 en diciembre| Exitosa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentará la cédula oficial de votación para las Elecciones Generales 2026 el próximo 24 de diciembre −en vísperas de la Navidad−. El anuncio fue realizado por Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la entidad, en entrevista con Exitosa Noticias. El funcionario detalló avances en la preparación del proceso electoral y novedades que buscan facilitar la participación ciudadana.

Según puntualizó Arias, trabajan desde hace varios meses en la optimización de tecnologías y procedimientos, con el objetivo de que los comicios sean los más accesibles y ordenados posibles para la ciudadanía.

“La cédula se presentará en su versión más cercana a la final, permitiendo que los votantes conozcan previamente el formato que encontrarán en las urnas”, explicó.

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

Cabe precisar que, en total, hay 37 partidos inscritos, por lo que los ciudadanos podrán elegir entre esa cantidad de candidatos el próximo año.

Voto digital para las Elecciones 2026

Asimismo, indicó que el voto digital funciona actualmente en modo piloto y es voluntaria. Destacó que, a diferencia del voto electrónico anterior, que resultaba complejo por motivos de auditoría y logística, se han desarrollado mecanismos más sólidos de seguridad, como el uso de blockchain.

“Hemos contratado a una empresa extranjera con experiencia para la auditoría y el Jurado Nacional de Elecciones también supervisa el proceso”, puntualizó Arias. Añadió que existe una sala multipropósito para que el jurado pueda verificar toda la operativa en tiempo real.

Ante inquietudes por la seguridad frente a eventuales ataques informáticos, Arias aseguró que ONPE dispone de “un sistema muy solvente, muy importante”. Subrayó que tanto la auditoría externa como la realizada por el Jurado Nacional de Elecciones garantizan la fiabilidad del sistema.

La ONPE prevé mostrar el documento electoral durante la víspera navideña mientras trabajadores de la entidad profundizan en campañas de información y mejoran sistemas para los próximos comicios|ONPE

Recordó que el voto digital es optativo y que en esta etapa inicial solo participa un grupo reducido de personas inscritas, insuficiente para alterar una tendencia electoral general.

“Queremos darle la cara a la gente y decirle: ‘Este sistema funciona’, pero no porque nosotros lo decimos, sino porque las empresas expertas y el Jurado Nacional de Elecciones lo supervisan”, agregó.

Elecciones primarias 2025

Arias detalló que, el domingo anterior, las organizaciones políticas realizaron elecciones internas para designar a sus delegados, cumpliendo sus respectivos estatutos. Estos delegados serán responsables de elegir a los candidatos para las elecciones generales, que comprenden la Presidencia, el Congreso, el Parlamento Andino y otras instancias de representación. La modalidad interna puede variar según la agrupación: algunas, como el Partido Aprista Peruano (APRA), realizaron procesos competitivos con varias listas, mientras que otras, como Renovación Popular, lo hicieron con lista única.

Sobre la dinámica interna, indicó que los partidos determinan su método de participación conforme a sus estatutos. “Estos conflictos, que deben ser sanos dentro del propio partido, van a determinar liderazgos y caminos para las organizaciones políticas. Es importante fomentar ese tipo de participación interna”, comentó.

El funcionario recordó que, si un candidato renuncia, el reglamento permite la incorporación de accesitarios en las listas, para asegurar la plena representación del partido en los próximos comicios.

Decenas de partidos eligen este domingo a sus candidatos para los comicios de 2026| Andina/Vidal Tarqui

Las elecciones generales de abril de 2026 asciende a 27 millones 350 mil 578 peruanos. Por disposición normativa, la ONPE solo procesa las actas, mientras que los resultados oficiales de las primarias serán publicados finalmente por el Jurado Nacional de Elecciones.