Crimen en Nuevo Chimbote: sicarios asesinan a exrecluso y dejan a un herido grave en plena vía pública

Las investigaciones preliminares de la PNP apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, dada la condición de exrecluso de la víctima

David Solar Silva

David Solar Silva

Crimen en nuevo Chimbote.
Crimen en nuevo Chimbote.

El distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa (Áncash), fue escenario de un nuevo hecho de violencia. Sicarios acribillaron a John Richard Nicolás Ángeles, un exrecluso, mientras que otro ciudadano resultó gravemente herido y permanece internado en estado reservado.La

Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el crimen ocurrió en el asentamiento humano Costa Verde, en Nuevo Chimbote. La víctima, identificada como John Richard Nicolás Ángeles, se encontraba en la vía pública cuando fue atacada por desconocidos armados que abrieron fuego sin dar oportunidad de reacción.

El ataque también alcanzó a Luis Changuaque Ñiquen, quien acompañaba a Nicolás Ángeles en ese momento. Changuaque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, donde permanece internado bajo pronóstico reservado, según confirmaron fuentes médicas.

Agentes de criminalística que acudieron al lugar hallaron más de diez casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la ferocidad del ataque. La zona fue acordonada mientras se recogían los indicios, y vecinos de la zona reportaron escenas de pánico debido a la ráfaga de disparos registrada a plena luz del día.

Sospechas de un ajuste de cuentas

Crimen en nuevo Chimbote.
Crimen en nuevo Chimbote.

Las investigaciones preliminares de la PNP apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, dada la condición de exrecluso de la víctima. Aunque hasta el momento no se han confirmado los móviles del ataque, la hipótesis del ajuste cobra fuerza por el modus operandi de los sicarios y la cantidad de proyectiles utilizados.

Los agentes especializados de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Santa están a cargo del caso, mientras se analizan las cámaras de videovigilancia de la zona y se toman declaraciones a posibles testigos.

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos reportados en la región Áncash, donde los homicidios bajo la modalidad de sicariato han generado creciente preocupación en la ciudadanía y las autoridades locales.

Violencia en Áncash: un patrón preocupante

El asesinato de Nicolás Ángeles no es un caso aislado. En los últimos meses, en distritos de la provincia del Santa, como Chimbote y Nuevo Chimbote, se han registrado múltiples homicidios vinculados al sicariato y al crimen organizado. La PNP ha reforzado los patrullajes en zonas consideradas críticas; sin embargo, los incidentes continúan generando temor en la población.

Crimen en nuevo Chimbote.
Crimen en nuevo Chimbote.

Los pobladores del asentamiento humano Costa Verde señalaron que la zona ha sido escenario de enfrentamientos entre bandas rivales y que la inseguridad se ha vuelto parte de la vida cotidiana. La modalidad de ataque, a plena luz del día y en espacios concurridos, busca infundir miedo, lo que incrementa la percepción de vulnerabilidad entre los vecinos.

Luis Changuaque Ñiquen, sobreviviente del ataque, se encuentra bajo observación médica en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. El personal de salud informó que su estado es crítico debido a las múltiples heridas de bala que recibió. Especialistas en traumatología y cirugía general han intervenido para estabilizarlo, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.

Investigación en curso

La PNP, junto al Ministerio Público, lleva adelante las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones inmediatas figuran:

  • Recolección de casquillos y evidencia balística.
  • Peritaje en cámaras de seguridad cercanas.
  • Levantamiento de testimonios de vecinos y transeúntes.
  • Identificación de antecedentes policiales y penales de las víctimas.
  • Los resultados de estas pesquisas permitirán establecer el móvil del crimen y dar con los autores materiales e intelectuales.

¿Cómo denunciar un crimen ante la Policía Nacional?

La PNP recordó a la ciudadanía que existen mecanismos para denunciar de manera rápida y segura cualquier hecho delictivo:

  • Llamada a la central 105: disponible las 24 horas para emergencias y reportes de delitos en proceso.
  • Comisarías: acercarse a la más cercana con la información disponible. Se recomienda llevar pruebas como fotos, videos o testigos.
  • Denuncia virtual: a través del portal de la PNP (https://www.policia.gob.pe) se pueden reportar ciertos delitos.
  • Aplicativo móvil “PNP Digital”: permite denunciar robos, violencia familiar y otros delitos con geolocalización.

