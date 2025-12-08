Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

La exproductora Pati Lorena reveló que la cadena prefirió guardar la noticia de Mónica Zevallos y priorizar el retorno de Gisela Valcárcel, generando debate sobre egos y protagonismo en la televisión peruana (Instagram)

La expectativa por la vuelta de Mónica Zevallos a la televisión tomó fuerza tras las afirmaciones de la ahora influencer Pati Lorena, quien aseguró que Panamericana TV habría decidido no presentarla en la preventa para impedir que su anunciada participación reste atención al regreso de Gisela Valcárcel.

La exproductora atribuyó esta decisión a un cálculo estratégico del canal, en un contexto donde la televisora busca reforzar su programación con figuras reconocidas.

La ausencia de Zevallos en el evento generó interpretaciones que alimentaron la discusión sobre los movimientos internos previos al inicio de la temporada televisiva.

Todavía no

La ausencia de Mónica Zevallos en la presentación pública abrió debate, porque versiones difundidas indicaron que la producción prefirió no exponerla para no reducir la expectativa creada por el retorno de Gisela Valcárcel. (Instagram)

Pati Lorena explicó que la elección de Panamericana TV de no presentar a Mónica Zevallos en la preventa respondió a la intención de conservar el enfoque sobre la reaparición de Gisela Valcárcel.

Las declaraciones se difundieron en un video publicado en sus redes sociales que circuló ampliamente y generó comentarios sobre la estrategia seguida por la televisora. Según la exproductora, la ausencia de Zevallos no obedeció a una omisión casual, sino a una maniobra diseñada para priorizar el anuncio considerado como el atractivo principal de la noche.

Lorena detalló que el regreso de Valcárcel se había perfilado como la apuesta más fuerte del canal y que la producción no deseaba que la presencia de otra figura eclipsara el momento. “No la presentaron porque podía opacar la bomba que ellos tenían, que era Gisela Valcárcel. Esa bomba explotaba, mi amor, porque ya todo el mundo lo sabía; yo ya lo había dicho también, mi vida”, expresó la exproductora. Su comentario apuntó no solo a una decisión táctica, sino también a la postura de la televisora respecto a la gestión de sus talentos.

La exproductora agregó que la prolongada ausencia de Zevallos de la pantalla constituía un motivo suficiente para generar titulares de alto impacto y que esto habría influido en la decisión del canal.

Al respecto señaló: “Mónica, está bien que seas suavecita, pero, hijita, ¿cómo vas a permitir eso? Qué falta de respeto. Claro, ellos no querían que, como Mónica regresa después de tantos años, ese titular opaque el jale de Gisela Valcárcel”. Estas palabras reavivaron el debate sobre los criterios utilizados para organizar las apariciones públicas de las figuras televisivas.

Más movimientos en la programación del canal

Con planes para reforzar su señal, Panamericana evalúa sumar a Phillip Butters y a Ethel Pozo, figuras que ocuparían espacios clave dentro de un rediseño que apunta a crecer en contenidos digitales y bloques diarios. (TikTok)

Las declaraciones de Lorena no se limitaron al caso de Zevallos y Valcárcel. La exproductora sostuvo que Panamericana TV se encuentra en una etapa de reestructuración que incluye negociaciones con Phillip Butters.

Según mencionó, el canal evalúa incluirlo en su programación con la intención de fortalecer su presencia digital en el ámbito informativo. Explicó que el conductor se incorporaría en el horario nocturno, lo que implicaría un reajuste en la grilla.

“La televisora está buscando su canal digital de noticias y ¿en quién han pensado? En PBO, el canal de Phillip Butters. Ahora, Butters renunció a ser candidato y va a ir a las 22h en lugar de Beto Ortiz”, señaló Lorena.

La exproductora también comentó que Panamericana TV habría tomado acciones para asegurar la incorporación de Ethel Pozo, quien finalizará su contrato con otra cadena.

Lorena indicó que Pozo asumiría la conducción de un programa matutino y un espacio de telerrealidad con el propósito de competir directamente con formatos de alto impacto. Sus palabras describieron un escenario donde el canal apuesta por figuras con presencia consolidada.

La trayectoria reciente de Zevallos

El retorno de Mónica Zevallos captó la atención pública, tras su paso por un programa culinario y su carrera inmobiliaria, y se intensificó después de que reveló una operación ocular de la que informó en redes sociales. (Instagram)

El posible regreso de Mónica Zevallos llamó la atención del público por la trayectoria que construyó en la pantalla antes de alejarse del medio. La conductora tuvo participación en un conocido reality culinario en 2023, donde obtuvo la olla de oro, lo que reactivó el interés en su figura.

Su participación en ese programa despertó comentarios positivos entre televidentes que recordaban su tiempo al frente de espacios de corte emocional y entrevistas.

Durante los años en los que permaneció retirada, Zevallos orientó su actividad profesional hacia el sector inmobiliario, donde trabajó como agente de bienes raíces. La decisión de apartarse de la televisión se relacionó con la percepción de que el contenido ofrecido ya no le generaba satisfacción plena. En una entrevista mencionó: “No había profundidad, y empecé, por primera vez después de muchos años, a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo”.

La recuperación de su imagen pública después de su paso por el programa culinario se consolidó con apariciones esporádicas en redes sociales, donde mantiene una comunidad que comenta sus proyectos. La posibilidad de verla nuevamente en un formato televisivo generó entusiasmo entre quienes siguieron su carrera desde sus primeras etapas.

Ese interés incrementó cuando Zevallos compartió contenido en el que apareció con un parche ocular debido a un procedimiento médico, lo que dio paso a mensajes de apoyo.