Perú

El liderazgo es el mapa invisible de la experiencia del empleado

El liderazgo directo define la experiencia del empleado en cada etapa laboral. Su impacto supera beneficios y clima, influyendo en compromiso, retención y cultura organizacional

Guardar
El liderazgo directo determina la
El liderazgo directo determina la calidad de la experiencia laboral en cada etapa dentro de la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las empresas han invertido en medir la satisfacción, el clima y el compromiso de sus colaboradores. Pero pocas han mirado con profundidad el recorrido completo que vive una persona desde que ingresa hasta que se va de la organización: el Employee Journey Map. Y menos aún han entendido que cada etapa de ese viaje depende, en gran medida, de cómo lideran sus jefes directos.

El liderazgo no es solo un rol jerárquico. Es el hilo conductor que une —o rompe— la experiencia del empleado. Un líder puede convertir un lunes cualquiera en inspiración… o en resignación.

El punto ciego de muchas organizaciones

Muchas empresas diseñan planes de beneficios, reconocimientos y comunicación interna, pero olvidan que el líder es el “momento de verdad” más importante en la vida laboral de una persona. Según Gallup (2024), el 70 % de la experiencia diaria de un colaborador depende directamente de su líder inmediato. Y cuando la relación con el jefe es positiva, la probabilidad de compromiso se multiplica por 4. Sin embargo, cuando esa relación es negativa, ni los mejores programas de bienestar logran compensarlo. El empleado puede admirar la marca, disfrutar su trabajo y valorar su salario, pero si no confía en su líder, se desconecta emocionalmente.

Cada etapa del journey, del
Cada etapa del journey, del onboarding a la despedida, depende de la calidad del liderazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del onboarding al adiós: el liderazgo está en todo el viaje

Cada etapa del Employee Journey Mapes una oportunidad —o un riesgo— de construir experiencia.

  • Atracción: cuando un candidato postula, el liderazgo de quienes entrevistan transmite cultura. Un proceso frío o impersonal deja la primera huella.
  • Ingreso: el primer día define si la persona se siente bienvenida o un número más. Un líder presente marca la diferencia.
  • Desarrollo: las conversaciones de feedback, los retos, los espacios de aprendizaje, todo pasa por el estilo de liderazgo.
  • Reconocimiento: cuando el líder celebra logros, refuerza sentido; cuando los ignora, erosiona la motivación.
  • Salida: incluso en la despedida, un líder humano puede convertir un cierre en gratitud, no en resentimiento.

Así, el Employee Journey no se gestiona desde Recursos Humanos, sino desde cada líder que tiene personas a su cargo.

El Employee Journey Map analiza
El Employee Journey Map analiza el recorrido laboral desde el ingreso hasta la salida. (Imagen ilustrativa Infobae)

La cultura se vive o se diluye en la forma de liderar

Puedes tener valores bien escritos, manuales impecables y campañas visualmente atractivas. Pero si el líder no los vive, la cultura se diluye en la práctica. Un colaborador no aprende la cultura leyendo, la aprende observando. Y el modelo que observa cada día es su jefe. El State of Leadership Development 2024(Brandon Hall Group) indica que el 83 % de los empleados considera que su líder define cómo se siente trabajar en la empresa, y que el 58 % de las renuncias se relacionan con un liderazgo inadecuado. No es un tema “blando”: es una palanca directa de retención, productividad y clima.

Liderar el Employee Journey: más que dirigir, acompañar

Un líder que comprende el Employee Journeyno solo se enfoca en resultados, sino en entender qué vive su equipo en cada momento del ciclo laboral. No basta con pedir compromiso: hay que diseñar experiencias que lo activen.

Algunas prácticas que marcan la diferencia:

  1. Escucha continua: no solo en encuestas anuales, sino en conversaciones reales y frecuentes.
  2. Feedback constructivo: que inspire crecimiento, no miedo.
  3. Reconocimiento auténtico: que se sienta merecido y cercano.
  4. Autonomía con guía: dar libertad, pero sin abandonar.
  5. Conversaciones humanas: interesarse por la persona antes que por el indicador.

Cuando un líder aplica estas prácticas, el journey se convierte en un camino de desarrollo, no de desgaste.

El liderazgo inmediato influye en
El liderazgo inmediato influye en el 70% de la experiencia diaria, según Gallup. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ROI del liderazgo humano

Hablar de liderazgo humano no es un discurso emocional. Es una decisión estratégica con impacto medible. Según Deloitte Human Capital Trends (2024), las empresas que invierten en el desarrollo de sus líderes obtienen: +37 % en productividad, +31 % en retención de talentoy +21 % en satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque la experiencia del cliente es un reflejo directo de la experiencia del empleado. Y el empleado vive su experiencia a través de su líder. Un líder empático, que escucha y reconoce, genera compromiso. Y un equipo comprometido atiende con propósito, no por obligación.

El nuevo liderazgo que necesitan las organizaciones

El liderazgo tradicional —basado en control, jerarquía y supervisión— ya no sostiene la cultura. El nuevo liderazgo se construye sobre tres pilares:

  • Humanidad: entender que detrás de cada KPI hay una persona.
  • Coherencia: predicar con el ejemplo; lo que se dice, se hace.
  • Propósito: conectar las metas del negocio con el sentido personal del equipo.

Este modelo no solo mejora el clima: reduce la rotación, impulsa la innovación y fortalece la reputación interna de la marca empleadora.

Empresas que invierten en líderes
Empresas que invierten en líderes logran mayor productividad, retención y satisfacción de clientes, según datos de Deloitte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Employee Journey Map como herramienta de liderazgo

El Employee Journey Mapno es un gráfico para colgar en la pared. Es un mapa de empatía que permite al líder ver, sentir y comprender lo que viven sus colaboradores en cada etapa. Cuando se diseña correctamente, revela puntos de fricción, momentos de motivación y oportunidades de mejora. Permite pasar de la gestión reactiva a una gestión consciente. En CEX, por ejemplo, venimos acompañando a empresas que transformaron su clima sin grandes presupuestos, solo con una nueva mirada: formar líderes que entiendan la experiencia humana detrás de cada proceso. El liderazgo no se entrena solo con teoría, se desarrolla con vivencias. Por eso, los programas de liderazgo deben ser vivenciales, prácticos y conectados con la realidad del negocio. Solo así se logra coherencia entre lo que el colaborador vive y lo que la empresa promete.

Un llamado a los líderes

Si lideras un equipo, una sede o toda una organización, pregúntate:

  • ¿Sé cómo se siente mi equipo en cada etapa de su journey?
  • ¿Estoy acompañando su experiencia o solo gestionando tareas?
  • ¿He formado a mis líderes para liderar personas o solo para administrar resultados?

El liderazgo es el gran punto de contacto del Employee Journey. Y cuando los líderes se convierten en diseñadores de experiencias humanas, la cultura se fortalece, los equipos se quedan y los clientes lo notan.

El liderazgo es la experiencia

En el 2026, las empresas que destaquen no serán las que tengan más beneficios o tecnología, sino las que tengan líderes que sepan inspirar, escuchar y cuidar. Porque en la era de la experiencia, liderar bien no es una habilidad blanda: es una ventaja competitiva dura. Invertir en programas de liderazgo no es un gasto:es invertir en la experiencia del empleado, la cultura organizacional y la sostenibilidad del negocio. El liderazgo, al final, es el mapa invisible del Employee Journey: cuando se traza con coherencia y humanidad, marca el rumbo hacia una empresa donde todos quieren quedarse.

Temas Relacionados

liderazgo organizacionalemployee journey mapclima laboralZaira Bendezú PortillaOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Importancia del Plan de Acción de Belém (BHAP) en la COP30: una mirada desde Centro Clima y Lancet Countdown Latinoamérica

El Plan de Acción de Belém introduce un marco inédito para integrar la salud en la adaptación climática, con respaldo financiero internacional y enfoque regional para América Latina

Importancia del Plan de Acción

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

Ruraq Maki 2025: guía completa de horarios, ubicación y todo lo que debes saber para visitar la gran feria artesanal de fin de año

Con ingreso libre, la nueva edición incorpora piezas vinculadas a 38 manifestaciones declaradas patrimonio cultural y coincide con la inscripción del Sarawja en la lista de la Unesco

Ruraq Maki 2025: guía completa

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

La televisora habría decidido aplazar el anuncio de ‘la suavecita’ para no restar brillo al regreso de ‘la señito’, desatando rumores de rivalidad y estrategias para conquistar la audiencia en la nueva temporada

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermana de Pedro Castillo recibe

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de 4 mil soles en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Mesías Guevara es el candidato presidencial oficial del Partido Morado, con el 60% de votos: ¿quién es?

¿Ascenso de Germán Juárez Atoche es parte del plan para desactivar los equipos especiales? Esto dijo Tomás Gálvez

Óscar Acuña será investigado en libertad: PJ rechaza prisión preventiva para el hermano de César Acuña

Rafael López Aliaga promete instalar mil pozos de agua para Puno con un costo de 10 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos:

Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?

El Valor de la Verdad EN VIVO: Tilsa Lozano estará en el sillón rojo y promete confesiones que sacudirán a todos

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

La película más reproducida en Netflix Perú HOY

DEPORTES

Juan Pablo II oficializó el

Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”

Los obscenos gestos de Pablo Ceppelini a los hinchas de Alianza Lima luego de la eliminación de los ‘play-offs’ a manos de Sporting Cristal

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

El Team Perú cierra los Juegos Bolivarianos con su mejor producción de medallas y un histórico tercer lugar tras 28 años