Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años: así lo despidieron los artistas peruanos

El líder de la agrupación de salsa dejó de existir el 6 de diciembre, pero su legado continuará presente en las siguientes generaciones

La música latina perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años el 6 de diciembre, tal como comunicó la agrupación a través de sus redes sociales. La noticia generó reacciones de artistas y seguidores en todo el continente, en especial desde Perú, país donde sus canciones se escuchan con intensidad desde hace décadas.

En un comunicado oficial, la orquesta puertorriqueña expresó su pesar y rindió homenaje a Ithier, a quien recordaron como “arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo".

La agrupación agradeció las muestras de solidaridad y cariño, destacando que “el legado de Don Rafael Ithier permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música”.

La muerte de Ithier motivó mensajes de despedida y reconocimiento desde diversas partes del mundo, especialmente por parte de músicos peruanos. Figuras vinculadas a la salsa y la música criolla en Lima compartieron anécdotas y recordaron presentaciones memorables de El Gran Combo en escenarios peruanos, donde la presencia del maestro fue siempre motivo de ovación.

El Gran Combo fue clave en la expansión del género salsero en América Latina y su repertorio acompañó celebraciones, reuniones familiares y fiestas populares en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa. Rafael Ithier lideró la agrupación por más de seis décadas, posicionándola como referente indiscutido de la salsa y manteniendo una estrecha relación con el público peruano, que les abrió las puertas desde los inicios de su carrera internacional.

La orquesta también extendió su gratitud a nombre de la familia de Ithier y de todos sus integrantes, destacando: “cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo han sido un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor”. El impacto de la partida del músico se reflejó en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías, videos de conciertos y mensajes que sintetizan el cariño que despertó el artista boricua.

Ithier deja como legado un catálogo de canciones grabado en la memoria colectiva de varias generaciones. Temas como “Brujería”, “No hago más na”, “Un verano en Nueva York” y “Me liberé” siguen sonando en la radio y en celebraciones populares, asegurando la vigencia de un estilo que definió la identidad de la salsa.

El director musical y cofundador
El director musical y cofundador de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, falleció a los 99 años EFE/Jorge Muñiz

La historia de Rafael Ithier y El Gran Combo de Puerto Rico continúa a través de sus discos y el recuerdo de las inolvidables noches en las que miles de personas cantaron y bailaron sus éxitos, especialmente en tierras peruanas, donde su música permanece como parte esencial de la banda sonora nacional.

Tony Succar, Marco Romero y más artistas lo despiden

Tras darse a conocer la noticia, diversos artistas lamentaron la partida del músico reconocido internacionalmente. Tony Succar fue uno de los primeros en rendirle homenaje, recordando que Rafael fue su inspiración para comenzar en la música. En su mensaje, también recordó uno de los primeros temas que interpretó.

Marco Romero también destacó el legado del maestro. Por su parte, Yahaira Plasencia recordó la vez que en un evento internacional fue parte de un tributo a El Gran Combo de Puerto Rico, donde Rafael Ithier estuvo presente. Por ello, resaltó su trabajo en la música. Donnie Yaipén y Gaby Zambrano también recordaron el talento del líder de la agrupación.

