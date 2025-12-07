Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

El director musical y cofundador de la legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier (EFE/Jorge Muñiz)

Rafael Ithier, figura histórica de la salsa y uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, murió este sábado a los 99 años debido a complicaciones de salud, según confirmaron varios músicos y allegados en redes sociales.

De acuerdo con una fuente cercana citada por EFE, el reconocido pianista y director de orquesta “estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó”.

El legado de Ithier estuvo marcado por casi siete décadas dedicadas a la salsa. Fue fundador, director, arreglista y pianista de El Gran Combo de Puerto Rico, considerada una de las orquestas más importantes del género a nivel mundial.

Además fue reconocido como “el empresario más visionario y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”, según el salsero Víctor Manuelle al despedirlo en la red social Facebook.

“Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”, añadió el artista, quien expresó su pesar por la noticia.

El Gran Combo de Puerto Rico arrasó en abril con la venta de entradas para su show en el Gran Teatro Nacional de Perú

Olga Tañón, destacada cantante puertorriqueña, también reaccionó a la partida del músico: “Gracias por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por su profesionalismo, cariño y respeto”, publicó en la misma plataforma.

“Su contribución en la música tiene un antes y un después. Doy gracias a por que tuve el honor de conocerte y compartir hermosos momentos. Te fuiste arropado por la música, por esa que llegó a el mundo entero. Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento. Descansa en paz, amado y respetado Rafael Ithier”.

Entre las últimas apariciones de Rafael Ithier y El Gran Combo se destaca su participación en el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, “Estampas de mi tierra”, donde interpretan el tema “Alegría y paz”. Este especial será transmitido el domingo a través de los principales canales de televisión de Puerto Rico y YouTube, dando ocasión a miles de seguidores de homenajear su vida y su música.

La agrupación musical Sonora Ponceña creada en 1954, bajo la dirección del pianista Papo Lucca, se sumó a los mensajes de pésame: “Hoy el cielo recibe a un gigante de la música, y en la tierra queda un legado eterno. Nos unimos al profundo dolor de la familia de Rafael Ithier, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a cada uno de los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico”, declaró la agrupación en redes sociales. Remarcaron que la vida de Ithier “fue sinónimo de disciplina, visión, respeto y amor por la música”, y que su aporte “no solo marcó generaciones, sino que elevó la salsa puertorriqueña al mundo entero”.

La Sonora Ponceña, orquesta puertorriqueña de música salsa fundada por "Quique" Lucca, despidió a Rafael Ithier

Desde Colombia, la orquesta de salsa Guayacán manifestó su dolor: “Hoy la música latina se despide de uno de sus gigantes. Don Rafael Ithier, fundador y alma de El Gran Combo de Puerto Rico, nos deja un legado que trascenderá generaciones. Su historia queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa. Gracias por tanto. Descansa en paz”.

El mundo de la salsa despidió así a Rafael Ithier, un referente del género caribeño, cuyo legado artístico y empresarial será recordado y celebrado por músicos y oyentes de todo el planeta.

(Con información de EFE)