ANP exige justicia por periodista asesinado en La Libertad: “La impunidad no puede seguir siendo la regla”

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) demandó justicia tras el asesinato de Fernando Núñez Guevara, periodista y director del medio Kamila Noticias, que fue atacado por hombres armados la tarde del 6 de diciembre en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

En un pronunciamiento, la ANP condenó el crimen y alertó sobre la persistencia de la impunidad en los ataques contra periodistas. Este es el tercer ataque contra un profesional de las comunicaciones en el año.

“La impunidad en estos crímenes no puede seguir siendo la regla”, afirmó la ANP, que exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, rápida y transparente. Además, la organización enfatizó la urgencia de que se priorice la línea de investigación vinculada al trabajo periodístico de Núñez Guevara y solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional actuar con máxima urgencia y rigor.

La víctima, director del portal Kamila Noticias, fue interceptada por sujetos armados cerca de Guadalupe tras cumplir labores periodísticas.

En el comunicado también se recuerdan los casos de Gastón Medina, en Ica y Raúl Celis, en Iquitos; periodistas que también fueron asesinados este año. En ese sentido, la ANP afirma que “cada vida arrebatada no solo representa un ataque directo al periodismo, sino también a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada”, y reiteró su compromiso de vigilancia y acompañamiento a la familia del periodista de la región La Libertad y al gremio de comunicadores.

Hermano de Fernando Núñez sigue grave luego del atentado

El ataque contra el periodista ocurrió en horas de la tarde del 6 de diciembre, cuando Núñez Guevara regresaba de una cobertura junto a su hermano en una motocicleta. Ambos fueron interceptados por sicarios en la zona denominada Curva La Barranca, en la carretera Panamericana Norte.

Según información policial, los criminales se encontraban a bordo de otro vehículo y dispararon al menos en tres ocasiones a los hermanos antes de escapar. Núñez Guevara falleció en el lugar, mientras que su hermano resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico en el Hospital Tomás Lafora.

La víctima, reconocida por su labor informativa en la comunidad, también ocupaba el cargo de secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas – ANP Chepén.

Pronunciamiento de la ANP tras el asesinato de periodista en La Libertad.

Hasta ahora, el motivo del crimen no ha sido aclarado y no se han producido detenciones. Las autoridades policiales y fiscales continúan las pesquisas en la zona, mientras que la ANP y otras organizaciones reclaman que la investigación se enfoque en la labor periodística de la víctima y se identifique a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

La ANP advirtió que la falta de avances en estos casos incrementa el peligro para quienes informan desde el territorio y debilita la protección de la libertad de prensa en el país.