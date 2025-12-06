Minedu rechaza dinámica escolar que obligó a estudiantes varones a desfilar con vestidos y tacones en Lambayeque

Polémica en colegio de Lambayeque por escolares varones usando vestidos | Video: Exitosa Perú

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que investiga el caso ocurrido en la I.E. 10585 Juan Velasco Alvarado, ubicada en el caserío Tres Batanes, distrito de Olmos, Lambayeque, donde estudiantes varones fueron obligados a desfilar con vestidos y tacones.

“El sector rechaza toda práctica que vulnere la dignidad, el bienestar emocional o los derechos de los estudiantes. Ninguna actividad escolar puede imponer acciones que afecten su integridad, identidad o libre participación”, se lee en el comunicado publicado este 6 de diciembre.

El Minedu señaló que ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades. Entre las medidas adoptadas están que, a través de la UGEL de Lambayeque, se recogió declaraciones de los hechos en un acta formal, el cual ha sido derivado a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos (CPPADD), a fin de proceder con las acciones correspondientes.

“Asimismo, el Minedu, en coordinación con la Dirección Técnico-Normativa (DITEN), brindará asistencia técnica especializada para garantizar que el caso sea atendido con el rigor normativo correspondiente y, a través de las Direcciones Generales de Educación Básica Regular (DIGEBR) y Calidad de Gestión Escolar (DIGC), se realizará asistencia socioemocional dirigida a los alumnos”, mencionan.

El sector reafirmó su compromiso con una escuela segura y respetuosa para todos los estudiantes y asegura que actuará con firmeza para garantizar las normas de convivencia y proteger el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Minedu rechaza actividad escolar donde estudiantes varones fueron vestidos como mujeres | Foto composición: Infobae Perú

Preliminarmente el gerente de Educación de Lambayeque, Johnny Arévalo Arriaga, había señalado ante la prensa local que la actividad “no es correcta” y que se había iniciado acciones administrativas para esclarecer lo sucedido en el centro educativo de Olmos.

Tras ello, la prensa local señaló que el informe elaborado por la institución señala que la dinámica formaba parte de una gincana, en la cual los equipos debían intercambiar vestimenta entre géneros como parte de un juego. No obstante, el Minedu señaló que ninguna actividad escolar puede vulnerar la dignidad, integridad o bienestar emocional de los estudiantes, independientemente del contexto en el que se haya desarrollado.

Polémica por actividad escolar

El hecho, registrado hace algunas semanas, muestra a un grupo de escolares varones participando en lo que aparenta ser un concurso de moda, utilizando vestidos elaborados y diseñados por sus compañeras, así como zapatos con tacones con los que debían modelar. Posteriormente, la dinámica se habría repetido con las niñas, quienes vistieron ropa de varón.

La actividad, organizada por profesores del centro educativo, quedó registrada en un video difundido en redes sociales. Las imágenes provocaron numerosas críticas, especialmente porque los niños habrían participado en contra de su voluntad para la burla de docentes y otros escolares que presenciaban la escena.

Un grupo de padres del caserío Tres Batanes manifestó su preocupación ante la actividad, señalando que resultaría inapropiada para la edad de los escolares. De acuerdo con sus declaraciones, se pidió la intervención de las autoridades educativas, ya que estas dinámicas incluyeron que los alumnos varones utilizaran prendas ajenas a su uniforme escolar y debieran representar a modelos femeninas frente a sus compañeros.

Congresista exige sanción para profesores

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante exigió responsabilidades: “Estos niños, claramente avergonzados, no son juguetes ni laboratorios de nadie. Quien vulnera su inocencia, quien juega con su identidad, atenta directamente contra sus derechos y la patria potestad de los padres. Exigiré la máxima sanción para los responsables y exhorto al Ministerio de Educación del Perú a tomar todas las acciones correctivas inmediatas”.