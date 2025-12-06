Gratificación de diciembre: Así puedes aprovechar el precio bajo del dólar con tu pago

La gratificación de diciembre se entrega en menos de 10 días. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Ya se puede pagar la gratificación de diciembre 2025. Como se sabe, este pago se hace en los quince primeros días de este mes, y máximo debe llegar, este año, el lunes 15 de diciembre.

Pero este pago llega en un contexto de crecimiento económico moderado y estabilidad en la inflación, un escenario que permite a los trabajadores formales planificar mejor el uso de este ingreso adicional. Así, para más de 4 millones de peruanos aproximadamente, la gratificación representa una oportunidad clave para ordenar sus finanzas antes de fin de año.

Para varios especialistas, si esta liberación se destina de manera estratégica, entre ahorro, reducción de deudas e inversión, puede generar un beneficio financiero sostenido durante el primer trimestre de 2026. Y justamente aprovechar en pagar deudas en dólares, o comprar productos en esta moneda, puede significar un ahorro de varios soles.

El precio del dólar esta bajo, según las últimas sesiones del BCRP. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Aprovechar el dólar bajo

El dólar se mantiene, en las últimas semanas alrededor de S/3,37, su nivel más bajo en cinco años, según el BCR. Así, “este contexto abre oportunidades tácticas para pagar deudas en dólares, adelantar compras o convertir parte del ahorro a esta moneda”, sostiene Roberto Meneses, gerente de Tesorería de Banco Pichincha.

De esta manera, el fortalecimiento del sol abre una ventana de oportunidades como pagar deudas en dólares, ya que un tipo de cambio más bajo reduce el costo total de los créditos pactados en esa moneda. Asimismo, es conveniente adelantar compras o gastos previstos en dólares, como pasajes, reservas o consumos en el exterior, aprovechando que hoy resultan más económicos. También para quienes buscan proteger su liquidez, una opción es ahorrar en dólares mediante productos formales de bajo riesgo que estén regulados por la SBS.

Dentro de esto también la compra de productos en dólares, en plataformas en línea como Amazon o Ebay, sobre todo cuando aseguran delivery gratis para algunos productos, sale más a cuenta que comprar los mismos artículos en Perú a soles.

Es común que los trabajadores se mantengan en un puesto hasta el pago de la gratificación, pero esto podría no ser necesario para recibir el depósito. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Cuatro formas de usar la grati

Amortizar las deudas: Según el autor best seller y fundador de Invertir Joven, Cristian Arens, una revisión inmediata de las tarjetas de crédito y los préstamos personales puede generar ahorros significativos en cuestión de semanas. Si es posible cancelar o reducir la deuda, es recomendable priorizarlo para evitar un mayor costo financiero ante eventuales reajustes de tasas en el primer trimestre de 2026 con miras a consolidar un flujo de dinero más saludable. Empezar a construir un fondo de emergencia: La gratificación de diciembre es el momento ideal para iniciar un verdadero hábito de ahorro. En lugar de aportes semanales, los especialistas sugieren aprovechar este ingreso adicional para constituir el primer bloque de un fondo equivalente a tres meses de gastos, organizándolo en diferentes cuentas, una de ahorros, un depósito a plazo y una billetera digital, con el propósito de reordenar las finanzas para reducir riesgos. Aprende a invertir en instrumentos de bajo riesgo y accesibles: Alberto Abanto, head comercial de Inversiones IO, señala que, ante la liberación de ingresos como la gratificación, se abre una oportunidad estratégica para mejorar su rendimiento, al separar de 5 a 10% para destinarlo a la inversión. “Para aquellos que buscan dar sus primeros pasos y formar disciplina como inversionistas, existen instrumentos con acceso democrático para todo perfil como el crowdfunding inmobiliario en plataformas digitales que generan alrededor de 25% de rentabilidad en un periodo de 3 a 6 meses”, apunta. Optar por ahorro garantizado y flexible: Según Humberto Lazo, gerente de Seguros Vida Inversión y Pensiones de RIMAC, esto es ideal para perfiles conservadores que buscan tranquilidad financiera. Este tipo de instrumentos ofrece tasas fijas, montos accesibles y la seguridad de recuperar el 100% del capital al finalizar el plazo. Para quienes priorizan estabilidad por encima de riesgo, existen productos con rentabilidad garantizada que se combinan con protección familiar. “Si se tiene un perfil más dinámico, la gratificación es una excelente oportunidad para explorar mercados internacionales y portafolios globales”, indica.