Perú

Gobierno de José Jerí designa a Manuel Balladares como nuevo jefe de Migraciones: ¿Quién es?

Por medio de una resolución suprema del diario oficial El Peruano, también se aceptó la renuncia de Armando Benjamín García Chunga como titular de Migraciones

Manuel Balladares será el nuevo
Manuel Balladares será el nuevo jefe de Migraciones

El gobierno de José Jerí designó a Manuel Alberto Balladares Ramírez como el nuevo superintendente nacional de Migraciones. La medida fue oficializada mediante la resolución suprema N.º 360-2025-IN, publicada en el diario oficial del diario El Peruano.

Asimismo, se aceptó la renuncia de Armando Benjamín García Chunga como titular de la institución, por medio de la resolución suprema N° 359-2025-IN, dándosele las gracias por los servicios prestados.

La resolución lleva la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y es refrendada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

¿Quién es el nuevo superintendente?

Balladares Ramírez es docente universitario, exvocal del Consejo de Minería, exmagistrado de la Sociedad Civil ante la OCMA del Poder Judicial y extitular de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sicamec).

De acuerdo con La República, dirigentes del sector transporte se reunieron con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, donde habrían pedido la destitución de Armando García.

Habrían dicho que su administración habría facilitado el ingreso de personas extranjeras con antecedentes criminales, situación que a su vez tendría relación con el aumento de la delincuencia.

La migración irregular

El nombramiento de Balladares se da en un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos migratorios, como el aumento de flujos de migrantes, necesidad de reforzar controles en las fronteras y garantizar un funcionamiento ordenado del sistema migratorio.

Entre 2017 y 2019, aproximadamente 300 mil ciudadanos venezolanos ingresaron a Perú por la frontera de Tumbes, según datos expuestos por el superintendente de Migraciones, Armando García Chunga, durante una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Actualmente, sus registros no se han actualizado en el sistema migratorio, lo que impide conocer si estos ciudadanos aún permanecen en el país o si salieron sin control migratorio.

Durante este periodo, Perú experimentó uno de los flujos migratorios más importantes de su historia reciente. Las bases de datos del organismo solo registran el ingreso inicial, tras lo cual no existe documentación que permita determinar la situación actual de ese grupo. García Chunga señaló que en aquellos años se alcanzaron jornadas con hasta 25 mil personas cruzando diariamente la frontera, lo que puso a prueba la capacidad de control y registro migratorio.

Desde 2017, hasta la fecha, cerca de 1,2 millones de ciudadanos venezolanos figuran en registros de Migraciones, aunque solo unos 600 mil se encuentran en situación regular o están en proceso de regularización. El resto corresponde a personas sin documentos migratorios vigentes o con ingresos irregulares. García explicó que el Perú comparte con otros países de la región la dificultad de establecer cifras precisas debido a la movilidad humana y la porosidad de las fronteras.

En cuanto a solicitantes de refugio, la cifra bordea los 400 mil en el país, aunque la información sobre ellos es reservada y manejada por Cancillería, debido a la protección internacional que ampara a quienes presentan este tipo de solicitudes. Existe incertidumbre sobre cuántos de estos casos coinciden con los registros generales de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular.

