Municipalidad de La Victoria lanza más de 600 vacantes de trabajo 2025: hay sueldos de hasta S/ 5.700

La Municipalidad de La Victoria abrió una de las ofertas laborales más grandes del cierre del año con 633 vacantes CAS destinadas a postulantes con secundaria completa, formación técnica, universitaria y miembros acreditados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Los sueldos van desde S/ 2.200 hasta S/ 5.700, y cada puesto tiene una fecha de cierre distinta, por lo que se recomienda revisar con atención los requisitos y plazos.
Esta convocatoria, publicada el 4 de diciembre de 2025, concentra principalmente plazas para labores de seguridad ciudadana —con un fuerte despliegue de serenos—, además de posiciones especializadas como analista legal, chofer de resguardo y agente de seguridad personal. Todos los contratos serán bajo la modalidad CAS y el lugar de trabajo es en el distrito de La Victoria.
Sueldos, requisitos y modalidades del proceso
Las remuneraciones ofrecidas varían según el rol: los puestos operativos de serenazgo se sitúan entre S/ 2.200 y S/ 2.800, mientras que las posiciones técnicas y profesionales como Analista Legal o Seguridad Personal alcanzan sueldos de S/ 4.500 a S/ 5.700.
Cada plaza especifica si se requiere secundaria completa, formación técnica en mecánica, grados universitarios o acreditación militar/policial. La municipalidad también recuerda que los postulantes deben verificar qué formatos, anexos y documentos se deben adjuntar según cada base, pues varía entre una vacante y otra.
Las fechas de cierre no son uniformes: la mayoría de puestos operativos finaliza el 16 de diciembre, mientras que los puestos profesionales cierran el 17 de diciembre de 2025.
¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de La Victoria?
A continuación, el detalle ordenado por nivel de estudios y tipo de perfil solicitado:
Para secundaria completa
Estas plazas constituyen el grueso de la convocatoria, con contratos CAS orientados al fortalecimiento del serenazgo distrital.
- Sereno a pie — CAS N.° 022
- Vacantes: 300
- Sueldo: S/ 2.200
- Cierre: 16 de diciembre de 2025
- Requisitos: Secundaria completa.
- Sereno de patrullaje motorizado — CAS N.° 023
- Vacantes: 250
- Sueldo: S/ 2.500
- Cierre: 16 de diciembre de 2025
- Requisitos: Secundaria completa.
- Sereno conductor — CAS N.° 024
- Vacantes: 20
- Sueldo: S/ 2.800
- Cierre: 16 de diciembre de 2025
- Requisitos: Secundaria completa.
- Serenos especialistas en vigilancia a través de cámaras — CAS N.° 025
- Vacantes: 60
- Sueldo: S/ 2.200
- Cierre: 16 de diciembre de 2025
- Requisitos: Secundaria completa.
- Chofer de resguardo — CAS N.° 028
- Vacantes: 1
- Sueldo: S/ 4.500
- Cierre: 17 de diciembre de 2025
- Requisitos: Secundaria completa y/o estudios técnicos en mecánica automotriz; brevete AIII-A profesional.
Para técnicos, FF.AA./PNP y perfiles especializados
- Seguridad personal — CAS N.° 027
- Vacantes: 1
- Sueldo: S/ 4.500
- Cierre: 17 de diciembre de 2025
- Requisitos: Titulado y/o egresado de las FF.AA. o FF.PP., debidamente acreditado.
Para bachilleres y titulados universitarios
- Analista legal — CAS N.° 026
- Vacantes: 1
- Sueldo: S/ 5.700
- Cierre: 17 de diciembre de 2025
- Requisitos: Bachiller o título profesional en Derecho.
¿Cómo postular a la convocatoria de La Victoria?
El proceso es completamente virtual y cada postulante debe asegurarse de cumplir con las bases específicas para el puesto elegido. La municipalidad enfatiza que los anexos y formatos son obligatorios según lo indicado en cada convocatoria.
Pasos para postular
- Revisar las bases oficiales. En cada puesto se encuentra el enlace para descargar las bases, donde se detallan funciones, perfil, requisitos, anexos y documentos obligatorios.
- Verificar los requisitos mínimos. Cada plaza exige una formación específica (secundaria, técnica, militar, universitaria) y, en algunos casos, licencias o acreditaciones.
- Preparar los documentos. Esto incluye DNI vigente, CV documentado, declaraciones juradas, formatos municipales y certificados que el puesto requiera.
- Enviar la postulación en la fecha correcta. Las vacantes cierran entre el 16 y 17 de diciembre de 2025, dependiendo del puesto. No se aceptan postulaciones fuera de plazo.
- Esperar los resultados de la evaluación. La municipalidad comunicará los resultados mediante su plataforma, siguiendo el cronograma establecido en cada base.