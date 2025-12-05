Municipalidad de La Victoria lanza más de 600 vacantes de trabajo 2025: hay sueldos de hasta S/ 5.700

La Municipalidad de La Victoria se ubica en la Av. Iquitos 500. Foto: Municipalidad de La Victoria

La Municipalidad de La Victoria abrió una de las ofertas laborales más grandes del cierre del año con 633 vacantes CAS destinadas a postulantes con secundaria completa, formación técnica, universitaria y miembros acreditados de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Los sueldos van desde S/ 2.200 hasta S/ 5.700, y cada puesto tiene una fecha de cierre distinta, por lo que se recomienda revisar con atención los requisitos y plazos.

Esta convocatoria, publicada el 4 de diciembre de 2025, concentra principalmente plazas para labores de seguridad ciudadana —con un fuerte despliegue de serenos—, además de posiciones especializadas como analista legal, chofer de resguardo y agente de seguridad personal. Todos los contratos serán bajo la modalidad CAS y el lugar de trabajo es en el distrito de La Victoria.

Sueldos, requisitos y modalidades del proceso

Las remuneraciones ofrecidas varían según el rol: los puestos operativos de serenazgo se sitúan entre S/ 2.200 y S/ 2.800, mientras que las posiciones técnicas y profesionales como Analista Legal o Seguridad Personal alcanzan sueldos de S/ 4.500 a S/ 5.700.

Cada plaza especifica si se requiere secundaria completa, formación técnica en mecánica, grados universitarios o acreditación militar/policial. La municipalidad también recuerda que los postulantes deben verificar qué formatos, anexos y documentos se deben adjuntar según cada base, pues varía entre una vacante y otra.

Las fechas de cierre no son uniformes: la mayoría de puestos operativos finaliza el 16 de diciembre, mientras que los puestos profesionales cierran el 17 de diciembre de 2025.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de La Victoria?

A continuación, el detalle ordenado por nivel de estudios y tipo de perfil solicitado:

Para secundaria completa

Estas plazas constituyen el grueso de la convocatoria, con contratos CAS orientados al fortalecimiento del serenazgo distrital.

Sereno a pie — CAS N.° 022 Vacantes: 300 Sueldo: S/ 2.200 Cierre: 16 de diciembre de 2025 Requisitos: Secundaria completa.

Sereno de patrullaje motorizado — CAS N.° 023 Vacantes: 250 Sueldo: S/ 2.500 Cierre: 16 de diciembre de 2025 Requisitos: Secundaria completa.

Sereno conductor — CAS N.° 024 Vacantes: 20 Sueldo: S/ 2.800 Cierre: 16 de diciembre de 2025 Requisitos: Secundaria completa.

Serenos especialistas en vigilancia a través de cámaras — CAS N.° 025 Vacantes: 60 Sueldo: S/ 2.200 Cierre: 16 de diciembre de 2025 Requisitos: Secundaria completa.

Chofer de resguardo — CAS N.° 028 Vacantes: 1 Sueldo: S/ 4.500 Cierre: 17 de diciembre de 2025 Requisitos: Secundaria completa y/o estudios técnicos en mecánica automotriz; brevete AIII-A profesional .



Para técnicos, FF.AA./PNP y perfiles especializados

Seguridad personal — CAS N.° 027 Vacantes: 1 Sueldo: S/ 4.500 Cierre: 17 de diciembre de 2025 Requisitos: Titulado y/o egresado de las FF.AA. o FF.PP., debidamente acreditado.



Para bachilleres y titulados universitarios

Analista legal — CAS N.° 026 Vacantes: 1 Sueldo: S/ 5.700 Cierre: 17 de diciembre de 2025 Requisitos: Bachiller o título profesional en Derecho.



¿Cómo postular a la convocatoria de La Victoria?

El proceso es completamente virtual y cada postulante debe asegurarse de cumplir con las bases específicas para el puesto elegido. La municipalidad enfatiza que los anexos y formatos son obligatorios según lo indicado en cada convocatoria.

Pasos para postular

Revisar las bases oficiales. En cada puesto se encuentra el enlace para descargar las bases, donde se detallan funciones, perfil, requisitos, anexos y documentos obligatorios. Verificar los requisitos mínimos. Cada plaza exige una formación específica (secundaria, técnica, militar, universitaria) y, en algunos casos, licencias o acreditaciones. Preparar los documentos. Esto incluye DNI vigente, CV documentado, declaraciones juradas, formatos municipales y certificados que el puesto requiera. Enviar la postulación en la fecha correcta. Las vacantes cierran entre el 16 y 17 de diciembre de 2025, dependiendo del puesto. No se aceptan postulaciones fuera de plazo. Esperar los resultados de la evaluación. La municipalidad comunicará los resultados mediante su plataforma, siguiendo el cronograma establecido en cada base.