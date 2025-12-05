Aeropuerto de Cusco extiende su horario de operaciones a 22 horas: ¿Desde cuándo?

Aeropuerto de Cusco operará 22 horas diarias desde diciembre| Andina

Desde el lunes 1 de diciembre, el aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco ya amplió su horario de operaciones, permitiendo llegadas y salidas de vuelos desde las 04:00 a.m. hasta las 02:00 a.m. del día siguiente, lo que significa un total de 22 horas continuas de actividad.

Esta medida responde a la alta demanda de pasajeros durante la temporada alta y busca facilitar el acceso a una de las ciudades más visitadas de Perú, justo cuando Machu Picchu se acerca a superar la meta de 1,5 millones de turistas.

Acuerdo para la ampliación

Durante los primeros días tras la ampliación, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que aún no se registraron vuelos en las nuevas franjas habilitadas, es decir, entre las 04:00 y las 05:00, ni entre la 01:00 y las 02:00. Estas horas adicionales ya están disponibles, aunque las aerolíneas aún no las utilizan.

Cusco extiende horario aeroportuario por tras convenio| Andina

La extensión del horario se formalizó mediante un acta suscrita entre CORPAC y LATAM Airlines Perú. El acuerdo fue firmado por José Rubio Travi, gerente general de CORPAC, y Mónica Obando Medina, gerente senior de Asuntos Corporativos de LATAM. Esto podrá incrementar su oferta de vuelos en la nueva franja horaria.

Hasta noviembre, el aeropuerto internacional de Cusco operaba entre las 05:00 y la 01:00. Con esta ampliación, otras aerolíneas también pueden solicitar operar en el nuevo horario, lo que contribuirá a descongestionar el flujo de pasajeros y fortalecer la conectividad aérea en la región.

Recientemente, la ciudad de Cusco afrontó cancelaciones y reprogramaciones de vuelos debido a intensas lluvias, situación que afectó a usuarios y turistas.

Pasajeros serán reubicados en vuelos disponibles ante trabajos en la pista del aeropuerto del Cusco. (Composición Infobae)

Pista de aterrizaje

La puesta en operación de la pista 16L del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha reprogramado para el 20 de diciembre de 2025. Esta decisión responde a la ampliación del proyecto y a la incorporación de mejoras técnicas adicionales, orientadas a optimizar la eficiencia y el desempeño de la infraestructura, así como a evitar futuras intervenciones que puedan afectar la continuidad operativa.

De acuerdo con LAP, la extensión permitirá desarrollar ajustes que incrementen el valor y la funcionalidad de la pista.

Inicialmente, la culminación de las obras civiles estaba prevista para el 30 de noviembre, con el inicio de operaciones fijado para el uno de diciembre de este año. Sin embargo, la complejidad técnica del proyecto y la necesidad de implementar mejoras llevaron a LAP a solicitar a la autoridad competente una extensión de veinte días adicionales, trámite efectuado según los procedimientos establecidos.

Mientras la Pista N°1 se encuentre en proceso de rehabilitación, la Pista N°2 mantendrá su operatividad, lo que garantizará que el aeropuerto continúe con sus actividades habituales. Las acciones están programadas en pleno viajes por fin de año.

Por otro lado, el avance delAeropuerto Internacional de Chinchero en Cuscoha generado una tensión social y política creciente, luego de que representantes de comunidades campesinas y organizaciones civiles advirtieran que podrían tomar Machu Picchu como medida de protesta si el Ejecutivo no responde a los retrasos en la obra