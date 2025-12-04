Ministerio de Defensa sigue evaluando los aviones caza que elegirá para potenciar a la Fuerza Aérea del Perú

Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

El Ministerio de Defensa (MINDEF) viene evaluando la adquisición de 24 aviones caza. Entre las opciones se encuentran los Gripen E de Suecia, los Rafale de Francia o los F-16 de Estados Unidos. Esta última, según información publicada por el diario Perú 21, sería la alternativa más viable para renovar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta decisión se toma en un contexto histórico para la defensa aérea del país, considerando el límite presupuestal de 3.500 millones de dólares y la necesidad de reemplazar urgentemente los modelos actuales, como los Mirage 2000 y los MiG-29, que han cumplido su ciclo operativo.

De acuerdo con el citado medio, la evaluación surge también tras la compra de 17 cazas Gripen E/F por parte de Colombia, por más de 3.650 millones de dólares. La operación del vecino del norte generó preocupación en Perú, ya que incrementa la brecha tecnológica en la región. Además, el elevado costo del Rafale francés hace inviable su adquisición dentro del presupuesto nacional, a pesar de la autonomía tecnológica y la participación industrial que ofrece.

Perú compraría aviones caza F-16 Block 70-72 de Estados Unidos. (Foto: Lockheed Martin)

Según Perú 21, el Rafale F4, ofrecido por Francia, quedó fuera del alcance peruano debido a su precio por unidad, que supera los 250 millones de dólares, y a los altos costos de operación y mantenimiento.

Respecto a la posible compra del Gripen E/F de Saab, Andrés Vélez, gerente de Saab en Perú, señaló en declaraciones a Infobae que no existiría dependencia logística con otro país, en referencia a la ensambladora ubicada en Sao Paulo, Brasil.

“Cada cliente decide qué relación quiere tener con otros países, dónde quiere hacer el mantenimiento, cómo sería la línea de producción. O sea, son cosas que se llegan a acuerdos ya durante la negociación. Es cierto que nosotros tenemos una línea de ensamblaje en Brasil, pero es el cliente el que decide durante las negociaciones si van a recibir aviones de una línea sueca, una línea brasileña o una mezcla de las dos”, sostuvo.

Por su parte, la propuesta del F-16 Block 70-72 incluye un paquete inicial de 12 aeronaves, ampliable a 24, con radar AESA APG-83, cabina digital modernizada, sistema automático de prevención de colisiones y una vida estructural de 12.000 horas de vuelo.

Aviones caza Rafale de Francia y Gripen E de Suecia serían descartados en la compra de la FAP. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video)

Renovación de la FAP

La adquisición de estos aviones también permitiría incrementar la interoperabilidad con países aliados, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y asegurar crecimiento industrial y tecnológico asociado a la cooperación militar. Además, representa un salto cualitativo frente a los aviones actualmente operativos por la FAP, cuyos modelos ya no ofrecen ventajas frente a las aeronaves cazas modernos de la región.

La FAP enfrenta la urgencia de reemplazar sus Mirage 2000 y MiG-29, que requieren mantenimiento complejo y presentan dependencia de repuestos extranjeros, especialmente los MiG-29 con piezas rusas. La decisión del MINDEF definirá la estrategia de defensa aérea peruana para las próximas décadas, asegurando que el país mantenga capacidades operativas competitivas frente a la modernización de las fuerzas aéreas vecinas.

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

Mindef proyecta fortalecer a las FF.AA.

El ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a S/ 10,167.4 millones. Indicó que los recursos buscan reforzar las Fuerzas Armadas y garantizar una respuesta eficaz ante amenazas como el narcotráfico y la minería ilegal, con miras a modernizar la institución hacia 2030.

Díaz Peche destacó que en 2024 el sector logró una ejecución presupuestal cercana al 99 %, lo que refleja un uso eficiente de los recursos. El proyecto incluye medidas estratégicas para mejorar las capacidades militares, enfocadas en defensa nacional y desarrollo interno, especialmente en zonas vulnerables a la delincuencia.

Ministro Díaz Peche expone plan de modernización y capacidades militares al 2030. (Foto: Agencia Andina)

Entre las prioridades está la lucha contra la minería ilegal, con operaciones en El Tambo (Amazonas), La Pampa (Madre de Dios) y Pataz (La Libertad), donde aumentan las organizaciones criminales. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el control del Estado, proteger a las poblaciones locales y resguardar los recursos naturales.