Perú

Ministerio de Defensa sigue evaluando los aviones caza que elegirá para potenciar a la Fuerza Aérea del Perú

El Mindef aún analiza si la nueva flota estará compuesta por los Gripen E de Suecia, los Rafale de Francia o los F-16 de Estados Unidos

Guardar
Compra de cazas: F-16 de
Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

El Ministerio de Defensa (MINDEF) viene evaluando la adquisición de 24 aviones caza. Entre las opciones se encuentran los Gripen E de Suecia, los Rafale de Francia o los F-16 de Estados Unidos. Esta última, según información publicada por el diario Perú 21, sería la alternativa más viable para renovar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esta decisión se toma en un contexto histórico para la defensa aérea del país, considerando el límite presupuestal de 3.500 millones de dólares y la necesidad de reemplazar urgentemente los modelos actuales, como los Mirage 2000 y los MiG-29, que han cumplido su ciclo operativo.

De acuerdo con el citado medio, la evaluación surge también tras la compra de 17 cazas Gripen E/F por parte de Colombia, por más de 3.650 millones de dólares. La operación del vecino del norte generó preocupación en Perú, ya que incrementa la brecha tecnológica en la región. Además, el elevado costo del Rafale francés hace inviable su adquisición dentro del presupuesto nacional, a pesar de la autonomía tecnológica y la participación industrial que ofrece.

Perú compraría aviones caza F-16
Perú compraría aviones caza F-16 Block 70-72 de Estados Unidos. (Foto: Lockheed Martin)

Según Perú 21, el Rafale F4, ofrecido por Francia, quedó fuera del alcance peruano debido a su precio por unidad, que supera los 250 millones de dólares, y a los altos costos de operación y mantenimiento.

Respecto a la posible compra del Gripen E/F de Saab, Andrés Vélez, gerente de Saab en Perú, señaló en declaraciones a Infobae que no existiría dependencia logística con otro país, en referencia a la ensambladora ubicada en Sao Paulo, Brasil.

“Cada cliente decide qué relación quiere tener con otros países, dónde quiere hacer el mantenimiento, cómo sería la línea de producción. O sea, son cosas que se llegan a acuerdos ya durante la negociación. Es cierto que nosotros tenemos una línea de ensamblaje en Brasil, pero es el cliente el que decide durante las negociaciones si van a recibir aviones de una línea sueca, una línea brasileña o una mezcla de las dos”, sostuvo.

Por su parte, la propuesta del F-16 Block 70-72 incluye un paquete inicial de 12 aeronaves, ampliable a 24, con radar AESA APG-83, cabina digital modernizada, sistema automático de prevención de colisiones y una vida estructural de 12.000 horas de vuelo.

Aviones caza Rafale de Francia
Aviones caza Rafale de Francia y Gripen E de Suecia serían descartados en la compra de la FAP. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video)

Renovación de la FAP

La adquisición de estos aviones también permitiría incrementar la interoperabilidad con países aliados, mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y asegurar crecimiento industrial y tecnológico asociado a la cooperación militar. Además, representa un salto cualitativo frente a los aviones actualmente operativos por la FAP, cuyos modelos ya no ofrecen ventajas frente a las aeronaves cazas modernos de la región.

La FAP enfrenta la urgencia de reemplazar sus Mirage 2000 y MiG-29, que requieren mantenimiento complejo y presentan dependencia de repuestos extranjeros, especialmente los MiG-29 con piezas rusas. La decisión del MINDEF definirá la estrategia de defensa aérea peruana para las próximas décadas, asegurando que el país mantenga capacidades operativas competitivas frente a la modernización de las fuerzas aéreas vecinas.

El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

Mindef proyecta fortalecer a las FF.AA.

El ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a S/ 10,167.4 millones. Indicó que los recursos buscan reforzar las Fuerzas Armadas y garantizar una respuesta eficaz ante amenazas como el narcotráfico y la minería ilegal, con miras a modernizar la institución hacia 2030.

Díaz Peche destacó que en 2024 el sector logró una ejecución presupuestal cercana al 99 %, lo que refleja un uso eficiente de los recursos. El proyecto incluye medidas estratégicas para mejorar las capacidades militares, enfocadas en defensa nacional y desarrollo interno, especialmente en zonas vulnerables a la delincuencia.

Ministro Díaz Peche expone plan
Ministro Díaz Peche expone plan de modernización y capacidades militares al 2030. (Foto: Agencia Andina)

Entre las prioridades está la lucha contra la minería ilegal, con operaciones en El Tambo (Amazonas), La Pampa (Madre de Dios) y Pataz (La Libertad), donde aumentan las organizaciones criminales. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el control del Estado, proteger a las poblaciones locales y resguardar los recursos naturales.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaAviones caza F-16Ministerio de DefensaEstados Unidosperu-noticias

Más Noticias

Yamila Piñero sorprende y anuncia su matrimonio tras años lejos de cámaras: “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida”

La ex combatiente compartió un ‘save the date’ y conquistó nuevamente a sus seguidores

Yamila Piñero sorprende y anuncia

La Tinka hoy 3 de diciembre: revisa aquí los resultados del sorteo y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka hoy 3 de

Uno de cada cinco peruanos no votarían por nadie: corrupción impulsa el rechazo electoral

El último estudio de CPI revela el rechazo a la oferta electoral y deja entrever cómo la desconfianza vuelve a dominar las urnas en las elecciones 2026

Uno de cada cinco peruanos

Derrame de petróleo en playa Los Yuyos de Barranco: reportan manchas y olor en gran parte del balneario

Usuarios reportaron rastros de hidrocarburos y organizaciones ambientales como Oceana exigen acción inmediata ante el riesgo ambiental que se expande por este tramo de la Costa Verde

Derrame de petróleo en playa

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

La locutora no dudó en encararlo en vivo y lanzarle una picante broma sobre sus dotes para el baile, anticipándose a cualquier posible retorno a los realitys

Christian Domínguez no descarta reality
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reprende a su

José Jerí reprende a su escolta por retirar a empujones y herir a periodista en Tacna: “No volverá a repetirse”

Cecilia García, aspirante a vicepresidenta, pagó S/10 mil soles para postular en Podemos Perú: “La mejor inversión de mi vida”

Delia Espinoza denuncia presión política tras ser inhabilitada: “Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”

José Jerí defiende permanencia de jefe del INPE, pero le pide programar su prueba de polígrafo: “Para dar el ejemplo”

“No soy LGBTI, no estoy a favor de la unión civil”: Norma Yarrow discute en vivo con presentador y anuncia acciones legales

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano advierte que “los

Tilsa Lozano advierte que “los que deben inquietarse son ustedes, no yo”, en su esperada vuelta a “El Valor de la Verdad”

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

Ex de Dayanita confirma que estuvo con Samahara Lobatón en discoteca: “Es guapa y tiene derecho a salir”

Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”

Brenda Carvalho reveló que casi muere debido a una parálisis intestinal: hasta recibió la extremaunción

DEPORTES

Regatas Lima y Von Newman

Regatas Lima y Von Newman se citan en la final de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: fecha de los partidos por el título nacional

Facundo Callejo, a la espera de la resolución de las semifinales de los play-offs de Copa Libertadores 2026: “Será una llave muy linda”

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

Bolivia alista su plantel para disputar amistoso con Perú en Chincha: se presentará solo con jugadores locales

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA