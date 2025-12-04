Perú

José Jerí lanza advertencia en medio de la crisis migratoria en la frontera: “Quien no tenga documentos en regla no es bienvenido en el Perú”

El presidente reafirmó desde la frontera de Tacna que el estado de emergencia debe cumplirse y que no se permitirá ningún ingreso irregular al país

El presidente José Jerí, tras un evento oficial en Tacna, brindó declaraciones a la prensa sobre el conflicto en la frontera entre Tacna y Chile.

El presidente José Jerí llegó este martes a Tacna acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y otros titulares de cartera para cumplir una agenda orientada a seguridad y control migratorio. Según informó, viceministros y secretarios generales también se desplazaron a la región para supervisar acciones sectoriales en plena vigencia del estado de emergencia.

Fue durante esta visita que el mandatario explicó que el país mantendrá una postura estricta ante el ingreso irregular, especialmente tras los hechos registrados en el complejo fronterizo Santa Rosa, donde un grupo de migrantes avanzó pese al refuerzo policial y militar anunciado días atrás.

La regla general es que cualquier persona que no tenga los documentos en regla no es bienvenida en nuestro país”, señaló tras encabezar una ceremonia cívica.

José Jerí señala a medio
José Jerí señala a medio chileno que candidatura de Kast “ha sido un factor” para el problema en la frontera sur - Andina

Casos excepcionales y estándares humanitarios

El presidente señaló que solo en circunstancias específicas podrá evaluarse un tratamiento distinto. “En casos muy concretos, muy puntuales, se tienen que establecer algunas medidas en base al derecho internacional humanitario”, indicó, al ser consultado por el tránsito de migrantes que buscan llegar a Ecuador o Venezuela a través del territorio peruano.

Jerí explicó que el tema se encuentra actualmente en manos de la Comisión Binacional Perú–Chile, liderada por Cancillería, encargada de revisar alternativas únicamente para situaciones excepcionales. Sin embargo, remarcó que el principio general es mantener control pleno sobre la frontera y evitar cualquier ingreso irregular.

Chile y Perú evalúan corredor
Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

Las afirmaciones del mandatario responden a un contexto en el que la presión migratoria debido al candidato de la región sur, José Antonio Kast. “Para nosotros, como país, es importante mantener el control dentro de nuestro territorio y evitar la migración irregular que contribuya a generar caos”, subrayó.

Lo que pasó en Santa Rosa

El último incidente fronterizo ocurrió cuando más de 70 migrantes, entre ellos familias con niños, lograron aproximarse al puesto de control Santa Rosa. Las imágenes, registradas en video, mostraron a un reducido número de agentes intentando contener el avance, pese al estado de emergencia y al despliegue anunciado por el Ejecutivo.

Jerí reconoció que la situación evidenció fallas internas. “Fue una situación lamentable que no debió haber ocurrido”, dijo. “Ante el error detectado, lo que corresponde es la medida de corrección. Se tomó cartas en el asunto apenas sucedió el hecho”.

Así fue como ingresaron los migrantes extranjeros al Perú desde la frontera con Chile | Canal N

“Las medidas disciplinarias internas se tomarán a través de las instancias correspondientes de las mismas fuerzas del orden”, confirmó el mandatario a la prensa.

Pese al incidente, aseguró que la operación en la frontera continúa con normalidad. “El estado de emergencia se mantiene. No se puede pestañar en la labor encomendada. No se puede cometer ningún tipo de error”, afirmó.

Garantizó las elecciones del 2026

En medio de la tensión en la frontera, el presidente también fue consultado por las próximas elecciones generales. Jerí rechazó cualquier posibilidad de que el proceso quede comprometido. “Las elecciones están convocadas. Los organismos electorales tienen gran parte del presupuesto solicitado”, afirmó.

Las elecciones generales de Perú
Las elecciones generales de Perú serán el 12 de abril de 2026. (Foto: NYT)

Agregó que el Gobierno ya está ejecutando las medidas de seguridad requeridas a raíz del presunto atentado contra el precandidato electora Rafael Belaúnde, por lo que “no hay ningún elemento que impida que se realicen de manera adecuada, transparente y libre”.

