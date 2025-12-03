ONPE cambia las reglas para renunciar a la franja electoral y transparentar el financiamiento en las Elecciones 2026

ONPE aprueba nuevas reglas para renunciar a la franja electoral y fiscalizar financiamientos. (Composición Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) introdujo este martes cambios clave en la regulación del financiamiento político y en el uso de la franja electoral de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La resolución publicada en el diario oficial El Peruano, incorpora por primera vez un procedimiento formal para que los partidos renuncien a la franja y endurece las obligaciones de transparencia durante la campaña.

Los ajustes no son menores dado que afectan la asignación de espacios en medios de comunicación, la distribución del financiamiento público indirecto y los plazos de entrega de información económica. También buscan ordenar el proceso primario del próximo año, que convocará a decenas de organizaciones políticas.

Renunciar será irrevocable e inmediato

El elemento central de la reforma es la incorporación del artículo 55-A al reglamento de la ONPE. Desde ahora, cualquier partido podrá renunciar a su participación en la franja electoral tanto en elecciones generales como regionales, municipales o primarias mediante un documento firmado por su personero legal. La aceptación de la ONPE tendrá efectos inmediatos y la renuncia no podrá revertirse bajo ningún motivo.

La medida también modifica la forma en que se distribuyen los recursos. Si un partido decide retirarse antes de la adjudicación económica, su espacio será redistribuido entre las organizaciones que permanecen en contienda. Para el organismo electoral, este cambio permite anticipar escenarios de campaña y evitar que los espacios contratados por el Estado queden sin uso.

Todas las candidaturas inscritas en primarias serán financiadas

La resolución también incorpora disposiciones transitorias aplicables solo al proceso 2026. Entre ellas, destaca la entrega excepcional del financiamiento público indirecto (FPI) a todos los partidos que registren candidaturas inscritas ante sus comités electorales estatutarios. Esto implica que incluso agrupaciones sin presencia territorial amplia accederán al beneficio durante las primarias.

La ONPE fijó además la fecha oficial de votación para las primarias regionales y municipales en el tercer domingo de mayo de 2026. Sin embargo, alternativamente, en caso ningún partido utilice las modalidades de elección directa previstas por ley, la jornada se trasladará al cuarto domingo del mismo mes, cuando los delegados escojan las candidaturas.

Según la ONPE, esta disposición busca armonizar las normas vigentes sin suspender otras obligaciones del reglamento.

Elaborarán informes financieros

Otro eje de los cambios son las obligaciones económicas. Tanto los partidos como los candidatos inscritos deberán presentar dos entregas de información financiera durante el proceso electoral. La primera, hasta treinta días antes de la elección definitiva; la segunda, hasta quince días hábiles después de la publicación de la resolución que declare concluido el proceso.

Esta información será objeto de fiscalización directa por la ONPE, que podrá requerir documentación adicional para verificar ingresos, gastos, contratos de campaña y origen de fondos. El objetivo, según la resolución, es garantizar trazabilidad y transparencia en un contexto marcado por investigaciones sobre financiamiento ilegal.

La franja electoral es un beneficio financiado con recursos públicos que permite a las organizaciones políticas difundir sus planes y propuestas a través de espacios contratados por el Estado en televisión, radio y plataformas digitales. Lejos de lo que algunos puedan pensar, los fondos no se entregan en efectivo; por el contrario, la ONPE administra directamente la compra de los espacios, según las preferencias de cada partido.

Para las primarias del próximo año, ya se aprobó un plan de medios. La incorporación de nuevas reglas de renuncia busca prevenir vacíos en la programación, considerando que algunas organizaciones podrían optar por no utilizar este beneficio.

La resolución también dispone que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reciban oficialmente las modificaciones, a fin de garantizar una aplicación coordinada durante el proceso 2026. La ONPE publicará la norma completa en El Peruano y en su portal institucional dentro de los próximos días.