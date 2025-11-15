Perú

Elecciones 2026: listas de candidatos podrían quedar sin efecto desde el 23 de diciembre, señala el JNE

Roberto Burneo informó que cualquier postulación podrá ser anulada por tachas, observaciones o inhabilitaciones. Los partidos deben depurar sus listas para evitar quedarse sin representantes

Guardar

Las listas de postulantes a las Elecciones Generales de 2026 afrontan una etapa clave a partir del 23 de diciembre. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que desde esa fecha, cualquier candidatura puede quedar sin efecto si presenta observaciones, es objeto de tachas o enfrenta alguna inhabilitación. Este proceso será determinante para definir quiénes seguirán en carrera hacia los comicios del 12 de abril.

Durante el Primer Encuentro de Aliados contra la Desinformación Electoral celebrado en Lima, el titular del JNE resaltó que la responsabilidad de depurar las listas recae íntegramente en las organizaciones políticas.

“Nosotros vamos a calificar, y al momento de hacerlo, esas candidaturas se podrían caer, como ya hemos indicado. Recién a partir del 23 de diciembre vamos a conocer el resultado y probablemente algunos candidatos no sigan en carrera, lo que podría dejar a las organizaciones políticas sin representantes que postulen en su nombre”, afirmó Burneo.

El proceso de calificación estará a cargo, en primera instancia, de los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de evaluar los requisitos legales y la documentación presentada por los partidos. Si alguna agrupación política apela la decisión de los JEE, el caso será elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tomará la decisión final.

Para agilizar el proceso de registro, el JNE activó desde el 10 de noviembre la plataforma Declara+, que permite a los personeros y equipos técnicos introducir los datos de sus candidatos bajo declaración jurada. El órgano electoral estableció que quienes inicien el proceso antes del 23 de diciembre contarán con 12 horas adicionales para completar la inscripción, con el objetivo de evitar contratiempos.

Burneo indicó que se han puesto a disposición de los partidos bases de datos oficiales, para que validen las candidaturas y reduzcan el riesgo de exclusiones posteriores. La revisión y depuración de las listas afectará la inscripción de postulantes a la Presidencia de la República, dos Vicepresidencias, así como a 60 escaños del Senado, 130 diputados y los lugares en el Parlamento Andino.

Las advertencias del presidente del Jurado Nacional de Elecciones se producen mientras algunos partidos consideran precandidatos cuya situación legal presenta restricciones. Este es el caso de Perú Libre –que postula a Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia.

Por otra parte, Burneo advirtió que el desarrollo ordenado del proceso electoral también depende de la asignación de recursos suficientes, ya que el sistema electoral aún enfrenta una brecha presupuestal superior a 163 millones de soles entre lo solicitado y lo ya aprobado por el Poder Ejecutivo.

“El reto es asegurar todos los recursos y el cumplimiento estricto del cronograma para que el proceso electoral transcurra en las condiciones previstas”, afirmó. En abril de 2026, la ciudadanía elegirá tanto al presidente y vicepresidentes, como a los nuevos representantes del Congreso, el Senado y el Parlamento Andino.

¿Cuándo se conocerán la lista oficial de candidatos?

El 23 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los partidos presenten ante los Jurados Electorales Especiales sus solicitudes de inscripción de candidatos para las Elecciones Generales. A partir de esa fecha se inicia el proceso de calificación, etapa en la que los JEE, y en última instancia el Pleno del JNE, evaluarán y resolverán observaciones, tachas y exclusiones.

Cabe diferenciar el acto de presentar la solicitud de inscripción de la admisión formal o definitiva de una candidatura, que dependerá del resultado de esta revisión posterior.

Temas Relacionados

Elecciones 2026JNEcandidaturasperu-politica

Más Noticias

Fiscal que rompió actas en operativo de El Agustino denuncia a policía por maltrato psicológico: “Esta doctora nos sorprende”

La fiscal Lucy Flores Tasaico, grabada mientras rompía un acta policial, denunció por maltrato psicológico a un agente involucrado en la intervención. La acusación se presentó trece días después del incidente, confirmó PNP

Fiscal que rompió actas en

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

El administrador de Unviersitario desmintió conflicto con Jorge Fossati y aseguró que solo se busca hablar de la ‘U’ porque la lucha por el segundo lugar a nadie le interesa

Reimond Manco lapidó a Franco

Clima en Lima este 15 de noviembre: Senamhi prevé mañana con cielo cubierto y variación de temperaturas

La entidad meteorológica advierte contrastes térmicos entre distritos y humedad elevada en sectores del norte de la capital

Clima en Lima este 15

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Muchos de los afectados no fueron los manifestantes, sino padres de familia con niños que estaban haciendo compras

Marcha de la Generación Z:

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

El CV de la abogada habría sido entregado por Forsyth a Patricia Li (Somos Perú) pocas horas antes de la formación del nuevo gabinete, según un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece

George Forsyth habría facilitado el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de la Generación Z:

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

George Forsyth habría facilitado el ingreso al MIDIS de Lesly Shica, la ministra más cercana a José Jerí

La vacancia de Pedro Castillo no requería de 104 votos, según exoficial mayor del Congreso

Municipalidad de Lima limita concentraciones en la Plaza San Martín justo el día de marcha de la Generación Z

Renzo Reggiardo y la PNP aseguran haber identificado a quienes causan daños en las marchas de la generación Z: “Los tenemos vigilados”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira: Estos son

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario, Laura y Gerardo a su canal de streaming: horario y fecha de estreno

DEPORTES

Reimond Manco lapidó a Franco

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026