PRODUCE vuelve a postergar el control satelital para la pesca artesanal y dilata la reforma de permisos pese a años de retraso

El Ministerio de la Producción extiende hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para instalar el sistema satelital SISESAT Tipo C en embarcaciones artesanales de anchoveta. Foto: Getty/SeongJoon Cho

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) extendió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para que los armadores de embarcaciones artesanales y de menor escala, de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega que extraen anchoveta para consumo humano directo (CHD), instalen el equipo satelital SISESAT Tipo C.

La Resolución Ministerial 412-2025-PRODUCE, publicada el 1 de diciembre de 2025, modificó nuevamente los plazos, que inicialmente vencían el 22 de noviembre de 2024, luego se postergaron al 31 de marzo de 2025 y, con esta última ampliación, hasta mitad de 2026.

Exoneración por 5 años para embarcaciones artesanales reclasificadas como ‘menor escala’

Según informó PRODUCE, el programa para facilitar la instalación del SISESAT está dirigido principalmente a las embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos dedicadas a la captura de anchoveta para CHD.

Las direcciones generales de Pesca Artesanal y de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto tienen a su cargo la identificación y asistencia técnica a los armadores, de acuerdo con la clasificación de cada nave. La resolución también otorga cinco días hábiles adicionales para el registro de armadores que no hayan ingresado todavía al programa.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción verificará la existencia de las embarcaciones, organizará dos talleres informativos sobre el SISESAT durante el primer trimestre de 2026 y coordinará con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) para comprobar el cubicaje de las naves.

¿Nueva prórroga para sistema satelital en naves de anchoveta?

De acuerdo con el documento oficial, la acreditación de la instalación del equipo se dará a través de la verificación de la operatividad en el sistema satelital o la presentación de un contrato con un proveedor autorizado.

Entre las obligaciones para los armadores inscritos se encuentran: no zarpar sin la adecuada verificación, informar con antelación sobre el inicio de faenas, mantener las condiciones de identificación de las embarcaciones, y pesar la anchoveta extraída en medios autorizados

Pero también deberán portar el ticket de pesaje, utilizar exclusivamente vehículos isotérmicos registrados y asegurar que las plantas de procesamiento informen la recepción de recursos en un plazo de 48 horas a la dirección pertinente.

PRODUCE: embarcaciones de menor escala exoneradas de derechos de pesca por 5 años

Por otro lado, PRODUCE difundió el 26 de noviembre de 2025 el proyecto de Decreto Supremo que establece el proceso para adecuar permisos de pesca artesanales a la categoría de menor escala, en cumplimiento de la Ley 31749. El borrador estará abierto a comentarios públicos hasta el 26 de febrero de 2026.

La propuesta normativa determina un proceso escalonado que involucra a las direcciones regionales de la producción (DIREPRO) y la Dirección de Pesca Artesanal, comenzando con la publicación de un listado de embarcaciones y permisos actuales, seguido por una verificación técnica que durará hasta 180 días hábiles.

Finalizado ese periodo, las DIREPRO enviarán el reporte de casos calificados, y PRODUCE actualizará el listado oficial. Los armadores podrán solicitar el nuevo permiso en un plazo de 30 días hábiles y, tras su obtención, deberán ceder sus permisos artesanales originales. Las embarcaciones consideradas de menor escala serán fiscalizadas como tal y exoneradas del pago de derechos de pesca por 5 años, como establece el proyecto.

Consulta pública abierta para transición de permisos pesqueros

La transición obligará a estas naves a cumplir con la instalación del SISESAT correspondiente y someterse a observación continua. El proyecto contempla también la aprobación de un Plan Nacional de Asistencia Técnica, con capacitación a gobiernos regionales y armadores sobre las obligaciones técnicas y legales que implica el cambio normativo.

Entre las recomendaciones al borrador figura que el proceso no exceda el plazo máximo de un año desde su entrada en vigencia y que PRODUCE tramite de oficio los nuevos permisos tras la verificación. Se propone, además, que la publicación de criterios y procedimientos se dé en los plazos que establezca la norma para ofrecer predictibilidad al sector y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso.