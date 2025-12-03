Perú

Canastas Navideñas 2025: ¿Cuántos víveres puedo comprar para armar una de 30, 50 y 100 soles?

Como es tradición en Perú cada año, las familias ya vienen adquiriendo las conocidas canastas navideñas, que incluyen productos como leche, aceite, panetón, arroz y avena

Canasta navideña. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)
Canasta navideña. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Solo quedan tres semanas para la Navidad 2025, por lo que las familias peruanas ya se van preparando para las compras de una de las fechas más especiales del año. Además del pavo y el resto de alimentos para la Noche Buena del miércoles 24, también se suele adquirir canastas, tanto para regalar como para uso propio.

Este producto tiene una amplia variedad de precios. De acuerdo al portal https://canastas.pe/, uno de los modelos más grandes puede albergar hasta 14 elementos. A continuación, se presentan ejemplos de S/ 30, S/ 50 y S/ 100 aproximadamente.

La canasta navideña es un regalo que se pueden hacer entre familia y amigos que ya se ha vuelto popular en el país. Sin embargo, no es una obligación de las empresas entregarla, ya que existen otras formas de aguinaldo como el vale de pavo.

Precios de canastas

Canasta de 30 soles

En este modelo de 39 soles, llamada 'Canasta Magia de Navidad’, hay productos básicos como panteón, arroz, azúcar, avena, entre otros.

  • 1 Panetón en bolsa Baldaracci / Dolcezza x 800 gr
  • 1 Chocolate para taza Cusco Real x 90 gr
  • 1 Mezcla Lactea Ideal Amanecer x 390gr
  • 1 Arroz Costeño Extrax 750 gr
  • 1 Avena Santa Catalina x 100 gr
  • 1 Azúcar Rubia Dulfina / Timonel x 500 gr
  • 2 Pasta corta Grano de Oro / Marco Polo x 235 gr
  • 1 Caja de cartón con motivo navideño
"Canasta Magia de Navidad" y
"Canasta Magia de Navidad" y "Canasta Navideña Armonía de Navidad2 de la web canastas.pe | Foto captura.

Canasta de 50 soles

En esta opción, la 'Canasta Navideña Brilla’, viene maíz pop corn, tallarín, pasta corta y salsa de tomate, lo que permite hacer otro tipo de preparaciones.

  • 1 Panetón en bolsa ziploc Baldaracci x 800 gr
  • 1 Chocolate para taza Cusco Real x 90 gr
  • 1 Mezcla Lactea Ideal Amanecer x 390 gr
  • 1 Arroz Costeño Extra x 750 gr
  • 1 Maíz Pop Corn Valle Norte x 500 gr
  • 1 Avena Santa Catalina x 100 gr
  • 1 Azúcar Rubia Dulfina x 500 gr
  • 1 Tallarin / Spaguetti Marco Polo / Grano de Oro x 450 gr
  • 1 Pasta corta Marco Polo / Grano de Oro x 235 gr
  • 1 Salsa de tomate Pomarola Molitalia x 145 gr
  • 1 Caja de cartón con motivo navideña
En la época navideña, las
En la época navideña, las canastas en el Perú son más que meros regalos que ha evolucionado para convertirse en un gesto moderno que une a empleadores y empleados en una expresión compartida de gratitud y aprecio.(Falabella.com)

Canasta de 100 soles

La ‘Canasta Navideña Milagros de Navidad’ también de www.canastas.pe, trae 14 productos, entre los que se encuentra galletas, aceite, conserva de durazno y hasta 1 espumante.

  • 1 Panetón en bolsa ziploc Buon Natale x 750 gr
  • 1 Espumante Santiago Queirolo Primado / Tabernero Especial x 750 ml
  • 1 Conserva de Durazno Arica / Compass / Aro x 820 gr
  • 1 Chocolate para Taza Sol del Cusco x 90 gr
  • 1 Leche Evaporada entera Gloria / Ideal Cremosita x 390 gr
  • 1 Galletas Navideñas Colombina / San Jorge  x 180 gr
  • 1 Arroz Costeño Extra x 750 gr
  • 1 Avena Santa Catalina x 100 gr
  • 1 Azúcar Rubia Dulfina x 1 kg
  • 1 Aceite Primor Clásico x 500 gr
  • 1 Tallarín / Spaguetti Don Vittorio / Molitalia x 450 gr
  • 1 Pasta corta Don Vittorio / Molitalia x 235 gr
  • 1 Salsa de Tomate Pomarola Molitalia x 145 gr
  • Caja de cartón con motivo navideño / Caja organizadora QPLAST #25

Canasta de casi 900 soles

Además de las opciones más accesibles, también hay otras más caras. En Wong, ofrecen la 'Canasta Nobel’ con más de 20 elementos. Incluye vinos, cremas de jamón, cubeta de hielo, infusiones, entre otros como se muestra a continuación:

  • Panetón con Trozos de Chocolate Properzi Caja 1kg
  • Ron Botran Añejo 12 Años Botella 750ml
  • Cava Brut Nature Gran Reserva de la Familia Juvé & Camps Botella 750ml
  • Vino Tinto Malbec Escorihuela Gascón Botella 750ml
  • Vino Tinto Malbec Reserva Luigi Bosca Botella 750ml
  • Cocktail Negroni Bola Ocho Botella 500ml
  • Vino Tinto Blend La Quinta Ruido Black Edition Botella 750ml
  • Filete de Atún con Sal de Maras en Aceite Girasol Maras Gourmet 140g
  • Sal de Maras Gruesa Maras Gourmet con Moledor 170g
  • Pimienta Negra Entera Maras Gourmet con Moledor 100g
  • Crema de Jamón Ibérico Iberitos 140g
  • Crema de Jamón Curado Iberitos Sin Gluten, Sin Lactosa 140g
  • Cerezas Rojas Marraquino Pennat 10 oz
  • Alcaparras en Vinagre Vitalys 110g
  • Vinagre Balsámico de Modena Colavita 250ml
  • Aceite de Oliva Extra Virgen Filippo Berio 750ml
  • Pasion Mix Villa Natura 150g
  • Frutos de Secos Cocktail Premium Villa Natura 250g
  • Salsa Chick-Fil-A 473ml
  • Infusión en Hoja La Fidelia Cordillera Escarlata 74g
  • Cubeta de Hielo Silicona 8 Cavidades Kioxx Negra

