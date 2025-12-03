Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Las recientes declaraciones de Bryan Torres han marcado una nueva postura en medio de su ruptura con Samahara Lobatón, situando en el centro del debate la prioridad de sus hijas y su rol como padre, en medio de toda esta controversia. El cantante, en sus primeras palabras tras el anuncio de la separación, enfatizó ante las cámaras de Amor y Fuego que la decisión de poner fin a la relación fue exclusivamente suya y que el bienestar de sus hijas, especialmente el de su hija mayor, motivó su determinación: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”, afirmó con contundencia.

El quiebre de la pareja se hizo público el 1 de diciembre, cuando Samahara Lobatón difundió un comunicado en sus redes sociales en el que aludía a una “falta de respeto y compromiso” como causa de la separación, sin ofrecer detalles concretos. La ambigüedad de su mensaje generó especulaciones inmediatas sobre una posible infidelidad, lo que llevó a Torres a responder de manera directa y a negar cualquier implicación de terceros.

“No es por infidelidad. Que ella lo demuestre, porque ahora tendrá que probarlo. Ella tiene que demostrar lo que dice con pruebas y fechas. Hoy en día estoy tranquilo. Y si yo me estoy yendo es por un tema de mis hijas”, declaró el cantante, desmarcándose de las insinuaciones y exigiendo pruebas ante las acusaciones.

Bryan Torres afirma que separación con Samahara Lobatón no fue por infidelidad

El lunes 1 de diciembre, día del anuncio, las cámaras de Amor y Fuego captaron el momento en que Bryan Torres abandonaba la vivienda que compartía con Lobatón, acompañado por su madre y transportando sus pertenencias en una camioneta negra. El propio artista confirmó que fue él quien tomó la iniciativa de marcharse, subrayando que la separación no respondía a la intervención de una tercera persona, sino a cuestiones familiares que involucran directamente a sus hijas.

Comunicado de Bryan Torres.

En sus palabras, “Mis hijas, comenzando por la mayor, y las demás, para mí, son prioridad”, reiteró ante los medios. La controversia se intensificó cuando Torres, a través de un comunicado en Instagram, dejó entrever que el motivo de la ruptura estaría vinculado a supuestos malos tratos hacia su hija mayor, Galiana, fruto de una relación anterior; mientras que con Samahara, Bryan tiene dos hijos: una niña de un año y un bebé de dos meses de nacido.

En el mensaje, el cantante expresó: “Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana, ¡sí! Galiana, y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también”. Esta declaración fue acompañada por una fotografía de la niña y un mensaje de respaldo: “Galiana, te amo con mi alma. Y nadie nunca me pondrá en contra tuya”, reforzando la idea de que la protección de su hija fue determinante en su decisión.

Bryan Torres y Samahara Lobatón fueron a centro de conciliación

El martes 2 de diciembre, Torres y Lobatón se reencontraron en un centro de conciliación para definir los términos de la manutención y los días de visita de los hijos menores que comparten. Ambos evitaron hacer declaraciones a la prensa durante su ingreso y salida del lugar, manteniendo el hermetismo sobre los detalles del proceso. La presencia de los medios generó momentos de tensión, con Lobatón simulando haber sido golpeada por los periodistas y Torres mostrando incomodidad ante la insistencia de las preguntas.

La empresaria y el cantante sorprendieron al ser vistos en un despacho legal, donde evitaron hablar con la prensa y dejaron en suspenso el motivo real de su esperado reencuentro (Willax)

El entorno digital no permaneció ajeno a la polémica. Las publicaciones de Bryan Torres en redes sociales recibieron un amplio respaldo de sus seguidores, quienes destacaron su rol como padre y la importancia de priorizar el bienestar de los hijos en situaciones de conflicto familiar. Además, en más de una oportunidad se ha podido ver que el cantante siempre ha incluido a la hija mayor de Samahara, fruto de su relación anterior con Youna.

Comentarios como “Primero padre y luego hombre, excelente Bryan” y “Los hijos se hacen respetar, y donde no reciban bien a tu hija, ahí definitivamente no es” reflejaron el apoyo a la postura del cantante, mientras que otros usuarios recordaron episodios previos en los que, según su percepción, Lobatón habría mostrado actitudes excluyentes hacia la hija mayor de Torres.

Comunicado de Samahara Lobatón.

En sus intervenciones públicas, Bryan Torres insistió en que la ruptura no fue precipitada ni producto de un incidente aislado, sino el resultado de una situación que, según él, venía gestándose desde hace tiempo. “Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan y cuando hay que irse, hay que irse. En el momento exacto, sin esperar más”, escribió en su comunicado. Además, recalcó que su prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijas y que continuará enfocado en su trabajo y en su familia.