Perú

Todo Good se disculpa con Magaly Medina tras ola de críticas por rumores sobre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

El elenco del programa de streaming sorprendió al dirigirse a la ‘Urraca’ con un pedido de disculpas que buscó calmar las fricciones surgidas por un rumor, mientras dejaron entrever su intención de recomponer la relación con la conductora

Guardar
El ambiente televisivo se sacudió con la disculpa pública de Todo Good, que intentó distender la polémica y abrir la puerta a una posible reconciliación entre ambos espacios de entretenimiento (TikTok)

El equipo de Todo Good protagonizó un gesto inesperado al dedicarle un mensaje directo a Magaly Medina durante una de sus transmisiones. La situación nació luego de que el programa ventilara un rumor que generó incomodidad y terminó por tensar el vínculo que ambos espacios mediáticos habían construido.

Con un tono que mezcló humor y necesidad de recomponer el camino, Curwen tomó la palabra para encabezar unas disculpas que involucraron a todo el grupo.

En su intervención expresó sorpresa por el alcance que tuvo la polémica y, aunque evitó entrar en detalles, dejó claro su deseo de restaurar la dinámica que antes mantenían con la conductora. El gesto dejó abierta la expectativa por una eventual respuesta.

La palabras de Curwen

Tras el debate que desató
Tras el debate que desató comentarios en línea, Curwen se dirige a Magaly Medina con un pedido de disculpas que marca un giro en la confrontación pública. La declaración intenta frenar el ruido que rodeó el incidente. (TikTok)

El periodista Víctor Caballero, también conocido como Curwen, tomó el centro del set con un mensaje que buscó equilibrar solemnidad y desparpajo. “Querida Magaly, desde este pequeño y humilde programa…”, inició, mientras sus compañeros se acomodaban para aparecer juntos en cámara. La intención fue evidente: transmitir unidad y reparar la grieta abierta después de que su espacio mencionara un rumor que llegó hasta los oídos de la conductora y provocó su molestia.

El periodista pidió disculpas a nombre del equipo y habló de un “problema de comunicación” que habría alimentado la confusión. Uno de los integrantes intervino para insistir en que todos querían ser vistos en pantalla, lo que reforzó el tono casi teatral del momento. “Te pedimos mil disculpas”, repitió Curwen, acompañado por el coro improvisado de sus colegas.

El mensaje buscó desactivar cualquier resentimiento y recuperar la sintonía que antes tenían con la figura televisiva. “Haz como que esto no ha pasado”, añadió, en un intento por suavizar el ambiente. Los gestos, las risas y los comentarios improvisados crearon un cuadro en el que el humor servía como puente para intentar recomponer la relación.

Un intento de volver a la complicidad perdida

Tras días de críticas, Todo
Tras días de críticas, Todo Good admite que su reacción no fue la más adecuada. El comunicado busca restablecer la calma y reconstruir una relación afectada por la intensidad del debate. (TikTok)

La intervención no se limitó al pedido de disculpas. Curwen hizo referencia al vínculo que, según él, habían construido con la conductora. “Volvamos a nuestro tira y afloja”, expresó, con la intención de recuperar esa dinámica en la que Todo Good aparecía en el radar del programa de Magaly con frecuencia. Dentro del set se añadió un comentario que terminó por encender las carcajadas: “Queremos hacer IRL contigo haciendo el pavo en Navidad”.

La apelación a la complicidad pasada buscó recordar que, más allá de las fricciones, existía una relación de interés mediático que beneficiaba a ambas partes. Sin embargo, el periodista deslizó que su intención era mantener la “fiesta en paz” después del desencuentro.

Las cámaras captaron el momento en que Curwen mostró su rostro a modo de súplica para lograr el perdón de la presentadora. “Mira esta cara”, insistió, entre risas, confiando en que el tono distendido reduciría la tensión. Aunque no hubo diálogo directo desde el otro lado, la escena dejó en el aire la expectativa por saber si el gesto lograría su objetivo.

El rumor que detonó el conflicto

La transmisión en la que
La transmisión en la que Víctor Caballero pidió perdón a Magaly Medina fue seguida de cerca por la audiencia, que espera ver si este gesto logra restablecer la paz en el ambiente mediático (TikTok)

La incomodidad que motivó el pedido de disculpas nació cuando Todo Good difundió un audio que sugería un acercamiento entre dos figuras conocidas del entretenimiento (supuestamente Ethel Pozo y Yaco Eskenazi), un comentario que se movía entre teoría de pasillo y especulación digital. Aquella insinuación fue señalada como la chispa que incomodó a la conductora y desató su reacción.

La difusión del material provocó interpretaciones que involucraron a una conocida presentadora y a un conductor vinculado a programas de entretenimiento. La especulación circuló con rapidez y generó ruido en el ambiente televisivo, lo que terminó por colocar a Todo Good en el centro de una controversia que no buscaban prolongar.

Durante la transmisión en la que pidieron disculpas, el equipo no profundizó en detalles sobre el rumor ni mencionó nombres. Sin embargo, el tono del mensaje evidenció que el impacto fue mayor de lo esperado. En el set se comentó que el vínculo con la presentadora se encontraba en una zona frágil y que existía la posibilidad de que el contacto mediático entre ambos espacios se rompiera si la tensión continuaba.

En medio de esa situación, el equipo reforzó que su intención no era alimentar conflictos y que preferían recuperar la interacción que habían mantenido con la conductora en los últimos meses. El gesto público buscó frenar cualquier escalada y dejar la responsabilidad de la respuesta en manos de Magaly.

Temas Relacionados

Magaly MedinaTodo GoodVíctor CaballeroCurwenperu–entretenimiento

Más Noticias

Congresista Kira Alcarraz vuelve a estallar contra reportero: “Todos los periodistas son una mier...”

La legisladora fue grabada en Cajamarca mientras respondía con un exabrupto a un comunicador que cuestionó su labor parlamentaria, generando rechazo inmediato entre la prensa peruana

Congresista Kira Alcarraz vuelve a

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Suspendida fiscal de la Nación adelantó que acudirá a ejercer su defensa ante el Congreso de la República, el cual analizará su inhabilitación el próximo miércoles 3 de diciembre

Delia Espinoza rechaza eventual decisión

Clausuran Mall del Sur por riesgos eléctricos y fallas de mantenimiento detectadas en inspección fiscal y municipal en SJM

La Fiscalía y la municipalidad identificaron cables expuestos, óxido en estructuras y fallas de señalización

Clausuran Mall del Sur por

¿Cuál es la diferencia entre dieta y régimen alimenticio?

Aunque en el lenguaje cotidiano se emplean como si fueran términos equivalentes, existe una diferencia fundamental entre dieta y régimen alimenticio

¿Cuál es la diferencia entre

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

La conductora resaltó su rol como madrina y aprovechó para lanzar una chiquita sobre el pasado del futbolista

Magaly Medina le enrostra a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza rechaza eventual decisión

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

Representante de mineros informales encabeza la lista de precandidatos a diputado por Puno de Renovación Popular

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le enrostra a

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con “Con Otra”

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

DEPORTES

Jesús Castillo desea marcar una

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?