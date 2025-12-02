Municipalidad de Lima denunció penalmente a Rutas de Lima por abandono de peajes en la Panamericana Sur

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, responde a Infobae Perú sobre la 'alarma' por la inversión de las AFP en los bonos de Rutas de Lima con el dinero de los afiliados. - Crédito Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó una denuncia penal contra Rutas de Lima, luego de que esta anunciara el fin de sus operaciones a partir del 2 de diciembre. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la medida surge como respuesta directa a la decisión de la empresa de abandonar la administración de los peajes de Villa y Punta Negra, ubicados en la Panamericana Sur.

Reggiardo explicó que la denuncia fue elaborada por el procurador público de la MML, quien —según remarcó— cuenta con el respaldo total de la comuna. “La denuncia es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, manifestó.

La presentación de esta acción legal se produce en medio de un escenario marcado por la suspensión del cobro de peajes en ambas garitas desde el 5 de noviembre, medida ordenada por el Poder Judicial mientras continúa el litigio entre la municipalidad y la concesionaria. La paralización de estos ingresos, según Rutas de Lima, habría dejado a la empresa sin recursos operativos, poniendo en riesgo la continuidad del servicio.

Renzo Reggiardo saluda decisión judicial que suspende cobros en peajes de Villa y Punta Negra. (Foto: Agencia Andina)

El pasado 26 de noviembre, la concesionaria comunicó que su retiro se produciría este 2 de diciembre, debido al agotamiento de su flujo de caja. De acuerdo con su informe, la suspensión del cobro en Villa y Punta Negra eliminó “prácticamente la totalidad de sus ingresos”, obligándola a utilizar rápidamente sus reservas para cubrir costos que superan los 25 millones de soles mensuales. Estos gastos incluyen el pago de más de 600 trabajadores, el mantenimiento de la vía, el recojo de basura, la operación de semáforos y la atención de emergencias viales.

¿Qué pasará con los peajes?

Mientras continúa el proceso judicial y se evalúa la denuncia penal, el alcalde Reggiardo dejó en claro que la municipalidad no realizará cobros en las garitas hasta que haya una resolución definitiva. “Yo he dado la orden de no hacer uso de las casetas en tanto este proceso siga abierto. Vamos a brindar los servicios porque es lo que corresponde. No vamos a cobrar por lo menos hasta tener la claridad del proceso judicial porque este sigue abierto. Nosotros vamos a dar el servicio a la población que transite por estas vías”, declaró al dominical Punto Final.

Renzo Reggiardo manifestó que la Municipalidad de Lima podría asumir el mantenimiento en caso Rutas de Lima incumpla. (Composición Infobae)

Con ello, la MML se compromete a asumir integralmente el mantenimiento de las vías en la Panamericana Norte y Sur. Esto implica encargarse de la limpieza, atención de emergencias, funcionamiento de semáforos y otros servicios que antes estaban bajo responsabilidad de la concesionaria.

Panorama en los peajes

El escenario en los peajes de la Panamericana Sur cambió radicalmente desde este 2 de diciembre, fecha en la que Rutas de Lima dejó de operar formalmente. Desde tempranas horas, el tránsito fluyó con normalidad y las antiguas garitas lucieron completamente desmanteladas. Allí donde antes se formaban largas colas de vehículos, hoy solo quedan estructuras vacías y sin personal realizando cobros.

Un recorrido por la zona de Villa permitió constatar un ambiente tranquilo. A diferencia de días anteriores, ya no se observó presencia policial, aunque sí había agentes de seguridad privada y personal de Serenazgo del distrito de Chorrillos resguardando el área. Tanto vehículos particulares como unidades de transporte público y camiones circularon sin inconvenientes.

Rutas de Lima deja desde hoy la administración de los peajes

Lo mismo ocurrió en otros tramos administrados previamente por la concesionaria. El flujo vehicular se mantuvo estable, sin signos de congestión ni incidentes durante las primeras horas del día.