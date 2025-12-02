Perú

Clausuran Mall del Sur por riesgos eléctricos y fallas de mantenimiento detectadas en inspección fiscal y municipal en SJM

La Fiscalía y la municipalidad identificaron cables expuestos, óxido en estructuras y fallas de señalización

Guardar
Mall del Sur cierra temporalmente tras inspección fiscal y municipal en San Juan de Miraflores. (Facebook)

En las últimas horas, el movimiento habitual en el Mall del Sur quedó interrumpido por una intervención preventiva que modificó la rutina de comerciantes y visitantes. El cierre temporal del recinto, uno de los espacios comerciales más concurridos de San Juan de Miraflores, generó interrogantes entre quienes se encontraban en los alrededores y buscaban una explicación inmediata. Las puertas, que suelen recibir a miles de personas, fueron cerradas mientras personal municipal cumplía disposiciones establecidas después de una inspección conjunta.

La escena se desarrolló bajo la mirada de curiosos que grababan videos y buscaban respuestas. Voceros improvisados, trabajadores municipales y personal de seguridad, optaron por mantener reserva y evitar declaraciones formales, lo que incrementó la expectativa.

La incertidumbre de los visitantes contrastó con la intervención fiscal y municipal ejecutada horas antes. La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur inspeccionó diversas áreas del establecimiento con el objetivo de constatar el cumplimiento de normas vinculadas a la seguridad pública. Como resultado, se identificaron incidentes que motivaron medidas inmediatas. Con ese escenario, la municipalidad dispuso la clausura temporal del recinto.

Intervención preventiva y hallazgos técnicos

Clausuran Mall del Sur por
Clausuran Mall del Sur por riesgos eléctricos y fallas de mantenimiento detectadas en inspección fiscal y municipal en SJM

Las diligencias estuvieron dirigidas por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, acompañado por personal de las áreas de Fiscalización y Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Durante el recorrido, los especialistas detectaron cables eléctricos expuestos, falta de mantenimiento en equipos de refrigeración, óxido en estructuras metálicas ubicadas en zonas técnicas, instalaciones eléctricas inadecuadas y ausencia de señalización en sectores clave. Todos estos elementos configuraron un conjunto de riesgos para asistentes y trabajadores.

Cerca de diez efectivos de fiscalización ingresaron para revisar stands comerciales, ascensores y el techo parabólico del patio de comidas. Según la Fiscalía, la intervención buscó prevenir delitos contra la seguridad pública. Tras la inspección, el personal municipal dispuso el cierre temporal del establecimiento. El representante del Ministerio Público recomendó corregir las observaciones dentro del plazo otorgado.

El cierre temporal del Mall
El cierre temporal del Mall del Sur alteró la rutina de visitantes y comerciantes.

Noticia en desarrollo...

