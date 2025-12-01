El frío tiene un efecto analgésico natural y ayuda a adormecer temporalmente los nervios de la zona inflamada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es uno de los malestares más comunes entre la población peruana, especialmente durante los cambios de clima o en temporadas de incremento de infecciones respiratorias. Según el Ministerio de Salud (Minsa), cada año se registran más de 5 millones de atenciones por infecciones respiratorias agudas (IRAs), dentro de las cuales la faringitis y la amigdalitis ocupan un porcentaje significativo. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que durante 2024 más de 800 mil asegurados acudieron a consulta por molestias relacionadas con dolor faríngeo, irritación o problemas para tragar. Estos datos reflejan que el dolor de garganta no solo es frecuente, sino que también interfiere con la alimentación, el sueño y la calidad de vida.

Ante esta molestia, muchas personas buscan alternativas que puedan aliviar el ardor o la inflamación. Una de las preguntas más comunes es si es recomendable consumir gelatina o helado cuando aparece el dolor de garganta. Ambos alimentos son fríos, suaves y fáciles de ingerir, pero ¿qué tan beneficiosos son realmente?

¿Es bueno comer gelatina o helado cuando sientes dolor de garganta?

Es mejor optar por helados lisos, sin trozos o frutos secos, para evitar molestias adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir alimentos fríos puede ser beneficioso cuando se presenta dolor de garganta, y tanto la gelatina como el helado cumplen un rol calmante. Aunque no curan la causa del malestar, sí pueden mejorar los síntomas.

Alivio del dolor: el frío tiene un efecto analgésico natural. Ayuda a adormecer temporalmente los nervios de la zona inflamada y reduce la sensación de ardor o molestia al tragar. Esto hace que alimentos como el helado o la gelatina sean opciones reconfortantes.

Reducción de la inflamación: el frío contribuye a disminuir la inflamación local, algo especialmente útil en casos de irritación por infecciones virales o bacterianas, o incluso en cuadros por hablar demasiado o respirar aire muy seco.

Facilidad para tragar: la textura suave y blanda de la gelatina y el helado facilita su paso por la garganta. Esto puede ser especialmente útil para personas que rechazan alimentos sólidos debido al dolor o para niños que no toleran bien comidas más firmes.

En resumen, sí es bueno comer gelatina o helado cuando duele la garganta, siempre y cuando se haga con moderación y respetando ciertas recomendaciones.

Dolor de garganta: recomendaciones al comer helado o gelatina

Consumir alimentos fríos puede ser un aliado temporal para aliviar el dolor de garganta, pero siempre es importante complementar con buena hidratación y reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita los helados con trozos o frutos secos: los trozos duros o las nueces pueden irritar aún más la garganta inflamada. Es mejor optar por helados lisos, sin mezclas crujientes, para evitar molestias adicionales.

Gelatina sin frutas o trozos sólidos: al igual que con los helados, es preferible consumir gelatina completamente lisa, ya que los trozos de fruta pueden resultar difíciles de tragar.

Ojo con los lácteos si aumentan la mucosidad: el helado tradicional contiene lácteos, y si bien no empeoran las infecciones respiratorias, algunas personas sienten que los lácteos aumentan la mucosidad. Si este es tu caso, podrías optar por helados sin leche, como los de fruta tipo sorbete.

No sustituyen un tratamiento médico: ni la gelatina ni el helado curan la infección. Solo alivian los síntomas de forma temporal. Si hay fiebre persistente, placas en la garganta o dificultad para respirar, es necesario acudir a un profesional de la salud.

Consúmelos en cantidades moderadas: el exceso de azúcar puede afectar el sistema inmunológico. Por eso, es mejor consumir porciones pequeñas.

Otros alimentos fríos que puedes comer cuando sientes dolor de garganta

Yogur natural frío: su textura suave y su contenido probiótico pueden contribuir al bienestar digestivo y, en algunos casos, al equilibrio inmunológico.

Batidos fríos sin trozos: puedes preparar licuados ligeros con fruta suave como plátano o papaya, evitando semillas o texturas gruesas.

Compotas frías: la manzana o la pera cocida y enfriada son opciones suaves, nutritivas y fáciles de pasar.

Sorbete o helado de fruta sin lácteos: ideal para quienes prefieren evitar productos lácteos.

Agua con hielo o bebidas frías suaves: pueden hidratar y calmar la garganta sin irritarla.

Consumir alimentos fríos puede ser un aliado temporal para aliviar el dolor de garganta, pero siempre es importante complementar con buena hidratación, reposo y, si es necesario, una evaluación médica.