BCRP compró más de US$ 500 millones en noviembre, por primera vez desde la pandemia: ¿Por qué?

Noviembre acabó, al menos para las sesiones cambiarias del Banco Central de Reserva. La siguiente ya tendrá lugar el siguiente lunes 1 de diciembre. Pero este mes se va habiendo visto un nuevo hito en el BCRP: la compra de dólares para moderar la volatilidad en el tipo de cambio.

En noviembre, el BCRP realizó cinco compras de millones de dólares para evitar fuertes cambios del precio del dólar. “El dólar cayó a su nivel más bajo desde 2020 y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino para moderar la volatilidad”, sugirió Comex Perú sobre una de las compras más fuertes. Así, estás se detallaron así:

Miércoles 5 de noviembre : El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar.

Martes 11 de noviembre : El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar.

Miércoles 26 de noviembre : El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar.

Jueves 27 de noviembre : El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar.

Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar.

BCRP compró más de US$ 500 millones

Esta última cerró el mes: según el registro de las operaciones monetarias y cambiarias del Banco Central de Reserva a las 1:30 p.m. de este viernes 28 de noviembre el BCRP compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3635 por dólar. A su vez, el tipo de cambio se mantuvo bajo y no dio señales de subir sostenidamente, pero tampoco ha bajado mucho más.

Esto resalta sobre todo porque la última vez que esta entidad realizó estas compras fue en 2020, en el marco de la pandemia y la crisis que arribó al país, tal como a gran parte del mundo. ¿Por qué ahora el BCRP vuelve a comprar dólares?

Comex lo explica

El dólar estos meses ha caídao a su nivel más bajo desde 2020 y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya ha intervenido para moderar la volatilidad, señala Comex Perú, lo que explicaría la compra de millones de dólares por la entidad.

“El tipo de cambio volvió a sorprender al mercado peruano al caer hasta S/ 3.36 el pasado 11 de noviembre, su nivel más bajo en más de cinco años. Este descenso ocurre en un contexto global aún volátil, marcado por la desaceleración económica y la transición de la política monetaria en EE. UU. En ese escenario, el BCRP intervino comprando US$ 104 millones para reducir la volatilidad, una operación que no ejecutaba desde mediados de 2020″, resaltó entonces la entidad.

También el gremio apunta que la reciente caída del tipo de cambio responde a la combinación de fuerzas internas y externas que han incrementado la oferta de dólares en la economía peruana y, al mismo tiempo, han debilitado al dólar a nivel global.

“En el frente interno, el impulso proviene principalmente de un mayor ingreso de divisas por exportaciones. Los altos precios del oro y la plata, que alcanzaron máximos históricos este año, junto con mejores volúmenes exportados de cobre y zinc, han elevado de manera significativa la disponibilidad de dólares en el país. A ello se suma la venta de dólares por parte de empresas y del Gobierno, que liquidan recursos obtenidos en emisiones externas o realizan pagos tributarios y financieros en soles, lo que refuerza la oferta local de divisas”, explicó.