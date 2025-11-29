Perú

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Miles de aficionados brasileños llenan Miraflores, Barranco y otros distritos de Lima Metropolitana con cánticos y banderolas, en la antesala del partido decisivo entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental

Una marea roja y negra se pudo ver en Miraflores a poco de la final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Canal N

A menos de 24 horas de disputarse la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental, entre los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras, sus hinchas buscan armar la fiesta en distintos puntos de Lima Metropolitana.

Miraflores se ha convertido en el epicentro de la torcida rojinegra, que se ha apoderado del parque Kennedy, la Calle de las Pizzas y el centro comercial Larcomar, entre otros lugares concurridos del distrito costero.

En busca de calmar la ansiedad y la expectativa que provoca la previa del duelo que definirá al campeón continental, más de 4.000 fanáticos del ‘Mengao’ se concentraron en el parque María Reiche, frente al Océano Pacífico, para llevar a cabo el popular banderazo.

Con banderolas, instrumentos y bengalas de humo, la denominada hinchada más grande del mundo se unió para alentar a su equipo y enviar ánimo a la distancia antes de la final.

“El Flamengo tiene la hinchada más grande del mundo. Es muy lindo ver todo esto. Estoy muy emocionado. Quiero que empiece el partido ya. Vamos Flamengo, vamos a campeonar”, expresó un aficionado a Canal N. Otra seguidora declaró al mismo medio: “El espectáculo de los hinchas es perfecto. Estoy muy feliz y Lima es muy bella. Los peruanos son personas maravillosas, por eso quiero que el ‘Mengao’ campeone aquí”.

Miles de hinchas del Mengao tomaron el parque María Reiche en Miraflores.

Momento de tensión

La fiesta se vio brevemente alterada cuando un bus turístico descubierto, ocupado por hinchas del Palmeiras, cruzó la zona del banderazo en Miraflores.

Esta situación originó un momento de tensión. De acuerdo con imágenes de DirecTv, desde ambos lados se lanzaron botellas y bombardas, a pesar de la presencia de niños y otros ciudadanos. El vehículo siguió su trayecto y la celebración prosiguió sin mayores incidentes.

La torcida del ‘Verdao’ se concentra principalmente en las calles de Barranco. En el marco de la final de la Copa Libertadores, se estima el arribo de cerca de 50 mil turistas y una inversión turística de 70 millones, cifras que subrayan el impacto económico y social del evento en la ciudad.

Las autoridades siguen de cerca estas concentraciones para asegurar la convivencia y la seguridad mientras la capital peruana vive una de sus jornadas más intensas por la presencia de los clubes y hinchadas visitantes.

Un hincha fallecido

En medio de los festejos, se reportó la muerte de un ciudadano brasileño hincha del Palmeiras. De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), este cayó del segundo piso de un Mirabus en donde festejaba junto a otros aficionados.

Testigos señalan que el simpatizante del ‘Verdao’, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente.

Mientras el vehículo descubierto transitaba a la altura de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, la víctima comenzó a saltar y golpeó su cabeza contra el puente Bajada de Baños, perdiendo el equilibrio y cayendo a la vía de la Costa Verde.

Tras el accidente, compañeros del fallecido descendieron rápidamente del bus turístico para auxiliarlo. Sin embargo, tuvieron que esperar la llegada de las autoridades para proceder al traslado. Al ser llevado a la clínica Maison de Santé, los médicos solo pudieron certificar su muerte.

