Perú

ATU abre nueva ruta hacia Surco y Chorrillos para el servicio especial Bus Stage en la Costa Verde

Por primera vez, el servicio especial Bus Stage contará con una ruta directa desde Costa 21 hasta Surco y Chorrillos, implementada por la ATU para cubrir la demanda tras los grandes eventos musicales de este fin de semana

Guardar
Bus Stage
Bus Stage

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la incorporación de una nueva ruta especial que conectará Costa Verde con los distritos de Surco y Chorrillos. Este servicio estará disponible el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, coincidiendo con la realización de los eventos “Lima Latin Pop Festival” y “Cazzu Linaje en vivo” en el multiespacio Costa 21, ubicado en San Miguel.

Una solución directa ante la falta de transporte público en Costa 21

El centro de entretenimiento Costa 21 se encuentra en el circuito de playas de la Costa Verde, una zona donde no circulan rutas autorizadas de transporte público regular. Ante esta carencia, la ATU dispuso el funcionamiento del servicio especial Bus Stage, con el objetivo de garantizar el traslado seguro de los asistentes a estos grandes eventos musicales, tanto hacia el norte como al sur de la ciudad.

La entidad informó que personal de campo estará presente en la zona para orientar a los usuarios, coordinar con la Policía Nacional del Perú para agilizar el tránsito vehicular y fiscalizar cualquier intento de transporte informal.

Bus Stage
Bus Stage

Ruta 1482: conexión directa hacia Surco y Chorrillos

La nueva ruta habilitada hacia Surco y Chorrillos estará a cargo de la Empresa de Transportes y Servicios Aquarius Express S.A.C., bajo la denominación ruta 1482. Los buses partirán desde Costa 21 y recorrerán importantes arterias de la ciudad como las avenidas El Ejército, José Pardo, Alfredo Benavides, Caminos del Inca y El Sol, entre otras, facilitando así el desplazamiento de los usuarios hasta sus destinos en el sur de Lima.

Esta medida responde a una de las principales demandas de los asistentes a conciertos y eventos masivos en la zona, quienes anteriormente debían buscar alternativas poco seguras o caminar largas distancias para acceder a algún servicio de transporte público.

Conoce las rutas. (Foto: ATU)
Conoce las rutas. (Foto: ATU)

Nuevas opciones también para el norte de Lima

Además de la ampliación hacia el sur, el servicio especial Bus Stage suma nuevas rutas hacia el norte de la capital. Las empresas E.T. El Rápido S.A. (ruta 1021), E.T. Huandoy S.A. (ruta 1462) y E.T. Nueva América S.A. (ruta 1180) brindarán transporte hacia San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, respectivamente. Los recorridos incluirán arterias como las avenidas Brasil, Alfonso Ugarte, Universitaria, Túpac Amaru, Trapiche y Panamericana Norte.

Con estas incorporaciones, la ATU amplía significativamente la cobertura del servicio especial para los usuarios que asistan este fin de semana a los esperados conciertos en la Costa Verde.

Operativo de seguridad y fiscalización

Durante la realización de los eventos, la ATU desplegará personal especializado en campo para asesorar a los usuarios en el embarque y desembarque, así como para prevenir el uso de servicios informales. Este equipo, en coordinación con la Policía Nacional, reforzará la seguridad y agilizará el tránsito en las inmediaciones de Costa 21, zona que suele registrar alta afluencia y congestión en jornadas de espectáculos masivos.

El organismo reiteró la importancia de utilizar los servicios autorizados y evitar transportes informales que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Más opciones, mayor seguridad para los asistentes

Con la puesta en marcha de la nueva ruta hacia Surco y Chorrillos y el reforzamiento de conexiones hacia el norte, los asistentes al “Lima Latin Pop Festival” y “Cazzu Linaje en vivo” contarán con alternativas seguras y directas de transporte, minimizando los riesgos y facilitando su regreso a casa al finalizar cada jornada.

La ATU enfatizó su compromiso con la movilidad ordenada y segura en eventos de gran convocatoria, invitando a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal y hacer uso exclusivo de los servicios habilitados durante el fin de semana.

Temas Relacionados

SurcoChorrillosCosta VerdeATUperu-noticiasBus Stage

Más Noticias

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa antes de jugar una ‘pichanga’ en Villa El Salvador

El joven Jean Pierre Bernaute Domínguez, de 27 años, fue atacado por dos sujetos armados cuando se encontraba con su esposa en su vehículo

Asesinan a exfutbolista frente a

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN

BCRP compró más de US$ 500 millones en noviembre, por primera vez desde la pandemia: ¿Por qué?

Cinco compras de dólares realizó el Banco Central de Reserva del Perú, que llegaron a acumular US$ 510 millones. ¿Por qué lo hizo?

BCRP compró más de US$

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

La conductora de espectáculos advirtió sobre el peligro de propagar rumores infundados en redes sociales, calificó como irresponsable la viralización de chismes anónimos e hizo un llamado a la ética en la comunicación digital.

Magaly Medina rechaza rumores sobre

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se inicia una nueva jornada de la competición: Alianza Lima tendrá su último duelo previo al Mundial de Clubes, Universitario hará lo suyo con Olva Latino, Regatas Lima buscará afianzarse ante Kazoku No Perú, y mucho más

Resultados de la fecha 6
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú debe dar salvoconducto a

Perú debe dar salvoconducto a migrantes que se encuentra varados en la frontera con Chile, propone senador electo

PJ declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala: ¿Expresidente saldrá de prisión?

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina rechaza rumores sobre

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Así fue la fiesta rojinegra del Flamengo en Lima: hinchas tomaron parques, centros comerciales y calles previo a la final de la Copa Libertadores

Sebastián Britos increpó a periodista por su sorpresiva salida de Universitario: “¿Es joda? Me acabo de enterar”