ATU abre nueva ruta hacia Surco y Chorrillos para el servicio especial Bus Stage en la Costa Verde

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la incorporación de una nueva ruta especial que conectará Costa Verde con los distritos de Surco y Chorrillos. Este servicio estará disponible el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, coincidiendo con la realización de los eventos “Lima Latin Pop Festival” y “Cazzu Linaje en vivo” en el multiespacio Costa 21, ubicado en San Miguel.

Una solución directa ante la falta de transporte público en Costa 21

El centro de entretenimiento Costa 21 se encuentra en el circuito de playas de la Costa Verde, una zona donde no circulan rutas autorizadas de transporte público regular. Ante esta carencia, la ATU dispuso el funcionamiento del servicio especial Bus Stage, con el objetivo de garantizar el traslado seguro de los asistentes a estos grandes eventos musicales, tanto hacia el norte como al sur de la ciudad.

La entidad informó que personal de campo estará presente en la zona para orientar a los usuarios, coordinar con la Policía Nacional del Perú para agilizar el tránsito vehicular y fiscalizar cualquier intento de transporte informal.

Ruta 1482: conexión directa hacia Surco y Chorrillos

La nueva ruta habilitada hacia Surco y Chorrillos estará a cargo de la Empresa de Transportes y Servicios Aquarius Express S.A.C., bajo la denominación ruta 1482. Los buses partirán desde Costa 21 y recorrerán importantes arterias de la ciudad como las avenidas El Ejército, José Pardo, Alfredo Benavides, Caminos del Inca y El Sol, entre otras, facilitando así el desplazamiento de los usuarios hasta sus destinos en el sur de Lima.

Esta medida responde a una de las principales demandas de los asistentes a conciertos y eventos masivos en la zona, quienes anteriormente debían buscar alternativas poco seguras o caminar largas distancias para acceder a algún servicio de transporte público.

Conoce las rutas. (Foto: ATU)

Nuevas opciones también para el norte de Lima

Además de la ampliación hacia el sur, el servicio especial Bus Stage suma nuevas rutas hacia el norte de la capital. Las empresas E.T. El Rápido S.A. (ruta 1021), E.T. Huandoy S.A. (ruta 1462) y E.T. Nueva América S.A. (ruta 1180) brindarán transporte hacia San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, respectivamente. Los recorridos incluirán arterias como las avenidas Brasil, Alfonso Ugarte, Universitaria, Túpac Amaru, Trapiche y Panamericana Norte.

Con estas incorporaciones, la ATU amplía significativamente la cobertura del servicio especial para los usuarios que asistan este fin de semana a los esperados conciertos en la Costa Verde.

Operativo de seguridad y fiscalización

Durante la realización de los eventos, la ATU desplegará personal especializado en campo para asesorar a los usuarios en el embarque y desembarque, así como para prevenir el uso de servicios informales. Este equipo, en coordinación con la Policía Nacional, reforzará la seguridad y agilizará el tránsito en las inmediaciones de Costa 21, zona que suele registrar alta afluencia y congestión en jornadas de espectáculos masivos.

El organismo reiteró la importancia de utilizar los servicios autorizados y evitar transportes informales que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Más opciones, mayor seguridad para los asistentes

Con la puesta en marcha de la nueva ruta hacia Surco y Chorrillos y el reforzamiento de conexiones hacia el norte, los asistentes al “Lima Latin Pop Festival” y “Cazzu Linaje en vivo” contarán con alternativas seguras y directas de transporte, minimizando los riesgos y facilitando su regreso a casa al finalizar cada jornada.

La ATU enfatizó su compromiso con la movilidad ordenada y segura en eventos de gran convocatoria, invitando a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal y hacer uso exclusivo de los servicios habilitados durante el fin de semana.