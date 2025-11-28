Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Hugo de Zela pedirá a la OEA revisar los lineamientos del asilo diplomático. | TV Perú Noticias

El canciller Hugo de Zela anunció que viajará a Washington la próxima semana para exponer ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la posición del Estado peruano respecto a lo que considera una “aplicación equivocada” de la Convención de Caracas de 1954 en el caso de Betssy Chávez. La expremier fue recientemente condenada a casi 12 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, pero actualmente permanece en calidad de solicitante de asilo en la Embajada de México en Lima.

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, De Zela reiteró que el fallo judicial no modifica la condición en la que se encuentra Chávez Chino. “El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación”, declaró ante la prensa. Agregó que, para el Estado peruano, la controversia jurídica sobre el asilo continúa abierta y requiere de una interpretación uniforme por parte del sistema interamericano.

Perú llevará a la OEA su posición sobre la “aplicación equivocada” de la Convención de Caracas en el caso Betssy Chávez. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Convención de Caracas está mal aplicada

El canciller reafirmó que el Perú mantiene la postura de que existe un uso incorrecto de los alcances de la Convención de Caracas, tratado que regula las obligaciones y criterios para el otorgamiento de asilo diplomático. Según dijo, la interpretación que se viene aplicando en el caso de Chávez no corresponde a lo establecido en el instrumento internacional.

“Vamos a hacer un planteamiento ante la OEA sobre la aplicación equivocada que está teniendo la convención sobre el asilo”, afirmó, al explicar que el objetivo central de su presentación será precisar los criterios que deben regir la concesión del salvoconducto solicitado por México.

De Zela recordó que el Gobierno ya había anunciado que realizaría consultas con los países miembros de la OEA antes de adoptar cualquier decisión definitiva. Estas gestiones, señaló, son necesarias para contar con una orientación común sobre el uso del tratado, especialmente ante una situación que involucra una condena por un delito vinculado a un intento de quiebre del orden constitucional.

Foto de archivo. Un hombre pasa frente a la embajada de México en Lima, después de que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México, tras la decisión de otorgar asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Gerardo Marin

Situación de Betssy Chávez sin cambios

El Poder Judicial condenó a Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión en el intento de golpe de Estado que dio el golpista Pedro Castillo. La Corte Suprema emitió un adelanto de fallo en el que determinó su responsabilidad penal por los hechos ocurridos cuando se desempeñaba como presidenta del Consejo de Ministros.Pese a la sentencia, la autoridad diplomática reiteró que la condición de Chávez como solicitante de asilo continúa vigente. “La situación sigue exactamente igual en el sentido de que ella es una solicitante de asilo en la embajada de México”, enfatizó.

Asimismo, la jueza Norma Carbajal informó que se ha levantado la medida de prisión preventiva contra Chávez, por lo que se dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. La orden continúa en curso mientras la exprimera ministra permanece dentro de la sede diplomática mexicana a la espera de una resolución sobre su salvoconducto.

Panorama en la embajada de México tras sentencia contra Betssy Chávez

Canciller expondrá posición peruana

El ministro de Relaciones Exteriores confirmó que este miércoles estará en la sede de la OEA en Washington para presentar formalmente el planteamiento peruano. “Aprovecho para anunciarles que estaré viajando a Washington y que esa presentación la voy a hacer el día miércoles de la próxima semana a las diez de la mañana”, declaró.Según señaló, su intervención buscará que los Estados miembros evalúen la forma en que la Convención de Asilo está siendo aplicada en casos recientes, y que definan criterios que permitan resolver controversias como la que afronta el Perú en torno a Chávez Chino.

El Gobierno peruano considera que una revisión del uso actual del tratado permitirá esclarecer las obligaciones de los Estados frente a solicitudes de asilo diplomático y garantizar que su aplicación sea compatible con los principios democráticos y el respeto al Estado de derecho. Mientras tanto, la situación de Betssy Chávez continúa en un punto diplomático sensible, a la espera de la discusión en la OEA.