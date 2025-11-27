Perú

Trabajadores CAS exigen al Congreso aprobar gratificación y CTS antes de Navidad

Funcionarios públicos demandan al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, la inclusión de la segunda votación sobre beneficios laborales en la agenda parlamentaria

Marcha CAS en Lima intensifica presión por pago de beneficios, Congreso demora segunda votación| Foto: Infobae

Hoy jueves 27 de noviembre, más de 300 mil personas del régimen CAS fueron convocados en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima para exigir al Congreso de la República del Perú poner en agenda la segunda votación del dictamen que entregaría pagos de gratificación, CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y subsidio por sepelio a los trabajadores estatales del régimen del decreto legislativo 1057.

La manifestación convocó a empleados públicos de distintas entidades, ante la postergación del debate legislativo sobre un proyecto que reconoce estos derechos para los trabajadores.

Los manifestantes expresaron que el Congreso, encabezado por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, mantiene sin respuesta la demanda del sector. El reclamo central de la jornada es que se programe la segunda votación de un dictamen aprobado el 17 de septiembre en el Pleno del Congreso, cuando José Jerí ocupaba la presidencia parlamentaria. Ese dictamen obtuvo mayoría, pero su debate final permanece postergado tras el receso de representación parlamentaria y la vacancia presidencial.

“El día de hoy nos encontramos trabajadores de Pronabec, de Pronied [..]. Y queremos enfatizar, en primer lugar, el mensaje de la unidad, puesto que el día de hoy lo que tenemos en común es que no tenemos derechos laborales y consideramos que es esencial que todas podamos trabajar por ganar las CTS y la gratificación en las calles”, manifestó una trabajadora.

Trabajadores CAS toman Plaza Francia para exigir gratificación y CTS, dictamen clave sigue sin votarse| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Asimismo, de acuerdo con la página del sindicato del Ministerio de Educación, los trabajadores se encuentran frente al Ministerio de Economía y Finanzas, no se descarta que lleguen al Congreso de la República.

Sin fecha para la segunda votación

La principal demanda es la equiparación de beneficios sociales con otros regímenes laborales del sector público, ya que la normativa vigente excluye a los trabajadores CAS de gratificaciones y CTS, a diferencia de quienes trabajan bajo los regímenes 276 y 728.

Actualmente, el Congreso se encuentra en la revisión del proyecto de ley para el presupuesto 2026.

Hasta este momento, el Congreso no había anunciado una fecha para la votación pendiente del dictamen, lo que mantiene la incertidumbre sobre la implementación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS en las próximas festividades.

Trabajadores CAS toman Plaza Francia para exigir gratificación y CTS, dictamen clave sigue sin votarse| Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

¿Qué falta para la aprobación?

La propuesta introduce dos derechos principales para los trabajadores CAS. El primero es el pago de un aguinaldo por Fiestas Patrias y otro por Navidad, cada uno equivalente a una remuneración mensual, replicando el esquema de gratificaciones del sector privado, donde este beneficio supera el monto fijo de S/300 habitual en el sector público. El segundo derecho es la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo cálculo se basa en el total de la remuneración mensual y se otorga al concluir el vínculo laboral.

Aunque el dictamen fue aprobado en primera instancia, su implementación depende de una segunda votación en el Pleno del Congreso y la promulgación respectiva por el Poder Ejecutivo. Han pasado más de dos meses desde la primera aprobación sin que haya una fecha definida para la votación final.

Ahora, esperan llegar hasta el Parlamento para dialogar con un vocero.

