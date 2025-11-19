Proponen acabar con las transferencias inmediatas de Yape y billeteras con opción antiextorsión

La propuesta propone que las transferencia de Yape y otras billeteras digitales no sean tan inmediatas. - Crédito Yape

¿Las extorsiones también se dan con las transferencias inmediatas de Yape y otras billeteras digitales? Así lo sostiene un nuevo proyecto de ley presentado por el Congreso, presentado por la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez y su partido Perú Libre

El texto presentado busca “proteger los derechos y la seguridad de los usuarios de billeteras digitales, otorgándoles la posibilidad de activar, de manera opcional, una función que permita brindar su consentimiento previo respecto a las transferencias que reciben. Asimismo, la ley busca fortalecer la seguridad, la transparencia y la confianza en los servicios de pago electrónico, reduciendo el riesgo de que las cuentas digitales sean utilizadas para operaciones no consentidas, extorsivas o fraudulentas”.

Este también señala que si bien la “expansión de las billeteras digitales y su interoperabilidad ha traído beneficios significativos, como la inclusión financiera, la reducción del uso de efectivo y la rapidez en los pagos, también ha abierto espacios para nuevas formas de fraude, estafa y extorsión”.

Los extorsionadores usarían Yape como plataforma para cobrar cupos y también mover dinero. - Crédito Andina/Eddy Ramos

Lo que dice el texto

La propuesta de la congresista María Agüero haría que toda billetera digital en el país implemente una opción para aceptar pagos cuando el usuario lo reciba en su cuenta. Es decir, si tú tienes Yape, y alguien te hace un transferencia inmediata, la recibirás, pero primero deberás aceptar si quieres o no recibirla.

Esta funcionalidad de Yape y otros aplicativos deberá incluir, como mínimo, las siguientes características, según el texto propuesto:

La opción de aceptar o rechazar manualmente la recepción de transferencias antes de su abono efectivo, cuando el usuario haya activado la función

Configurar la opción de recepción automática únicamente para contactos o números previamente autorizados por el usuario

Poder visualizar la información relevante del remitente, el monto y otros datos disponibles, antes de confirmar la aceptación de la transferencia.

“La posibilidad de la función opcional aceptar o rechazar una transferencia no solo otorga al ciudadano control sobre sus operaciones, sino que también disuade a los extorsionadores y rompe el ciclo de normalización del pago forzado, al eliminar la inmediatez con que hoy se concretan estos actos ilícitos”, aclara el texto.

En sus términos y condiciones, Yape revela que pueden actuar contra extorsionadores cerrando cuentas y les podrían permitir no volver a afiliarse. - Crédito Yape/Freepik

Aparentemente, que uno reciba un pago no tendría relación con alguna extorsión, donde uno es el que paga un ‘cupo’. Sin embargo, el texto explica una modalidad exacta.

¿Contra las extorsiones?

“En diversos casos, los delincuentes exigen pagos ‘por Yape o Plin’ o utilizan cuentas de terceros para recibir fondos ilícitos. La imposibilidad actual del usuario receptor de aceptar o rechazar transferencias entrantes incrementa el riesgo de que las billeteras digitales sean utilizadas como canales de recepción de dinero proveniente de actividades delictivas, dificultando la trazabilidad y la respuesta inmediata ante un delito”, explica el proyecto de ley de Agüero.

Si bien es claro lo que expone el proyecto de ley, esto no señala cómo se prevendría las extorsiones, dado que en estos casos una persona esta coaccionada a pagar un cupo y es el extorsionador el que acepta los pagos. Asimismo, si un usuario niega el recibo de un monto de dinero de parte de un extorsionador con la intención de guardar este monto en su cuenta, el negarlo solo implicaría más dificultades con el criminal.