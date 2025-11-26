Martín Vizcarra rechaza condena de 14 años de prisión: “No es justicia, es venganza”

Martín Vizcarra rompe su silencio tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva| Foto: Presidencia del Perú

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, difundió un mensaje en su cuenta de X poco después de conocida su sentencia judicial que lo llevará 14 años tras las rejas. En su publicación, sostuvo haber sido condenado “por enfrentar al pacto mafioso” y calificó la decisión como un acto de “venganza”.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas”, escribió en su red social desde la sala del Poder Judicial.

Vizcarra, además, hizo un llamado a sus simpatizantes para responder a la situación en las próximas elecciones. En ese contexto, señaló que su hermano Mario Vizcarra asumirá el liderazgo de su partido, a pesar de la condena.

Vizcarra tras sentencia judicial: «No me van a doblegar» y llama a responder en las urnas| X

¿Por qué fue condenado Martín Vizcarra?

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional determinó que Martín Vizcarra solicitó sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. El fallo, emitido por los magistrados Fernanda Isabel Ayasta Nassif, Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez, concluyó que el exmandatario exigió el pago de un 2% del valor de la obra Lomas de Ilo.

Esta conclusión se basó en el testimonio de Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, quien identificó a Vizcarra como el responsable de pedir pagos irregulares a cambio de la licitación del proyecto.

La titular del tribunal, Fernanda Ayasta, afirmó que el Ministerio Público demostró que Vizcarra solicitó y recibió un millón de soles en sobornos de Obrainsa. Los pagos, de S/400 mil y S/600 mil, se efectuaron entre enero y abril de 2014.

Exmandatario fue hallado culpable de los hechos imputados. | Canal N

El tribunal también determinó que, en el caso de la construcción del Hospital de Moquegua, Vizcarra recibió S/1.3 millones adicionales a través de contratos simulados con proveedores. Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que uno de esos proveedores emitió facturas por servicios que no se ejecutaron. Los testimonios indicaron que el dinero habría sido entregado en sobres manila doblados, directamente en la oficina de Vizcarra.