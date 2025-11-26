Magaly Medina al mostrar documento que confirma boda de Silvia Cornejo: “Qué regalo de aniversario más humillante”

La periodista de ATV mostró el certificado de matrimonio y cuestionó el duro golpe emocional que habría recibido Silvia en su primer aniversario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina, al iniciar una nueva edición de Magaly TV, La Firme, apareció frente a cámaras sosteniendo un documento que generó inmediato suspenso. “Hola, buenas noches. Bienvenidos. Esto es Magaly TV, La Firme. Y lo que tengo aquí en mis manos es un certificado de matrimonio”, anunció mientras mostraba la hoja que nadie en el estudio parecía haber visto antes.

La conductora aseguró que ni ella ni su equipo tenían conocimiento de esa información hasta ese preciso momento, lo que aumentó el impacto de lo que estaba por revelar. Magaly explicó que el documento correspondía al matrimonio civil entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, celebrado en absoluto hermetismo el 25 de noviembre del 2024, exactamente un año antes del programa que se estaba transmitiendo en vivo.

La unión se realizó en una notaría en Barranco, conforme a las normas que hoy permiten que los notarios no solo casen, sino también divorcien. “Hoy en día, en nuestro país, te puedes casar en el registro civil de la municipalidad o te puede casar un notario, que hoy los notarios casan y también divorcian”, recordó la presentadora.

Se casaron en silencio: Magaly revela boda secreta de Silvia Cornejo y Gabuteau y expone supuesta infidelidad en su aniversario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mostró el documento

Según sostuvo, ese día Silvia Cornejo y Jean Paul Martín Gabuteau estaban cumpliendo su primer aniversario de matrimonio. Sin embargo, nada parecía más lejano a una celebración que lo que Magaly afirmaría a continuación. La conductora hizo una breve pausa, como preparando el terreno para el golpe mediático que estaba a punto de dar.

“Y ayer, en la fecha previa a la celebración de este primer año…”, dijo antes de soltar la frase que dejó helado al público. “Jean Paul Gabuteau le hizo ese regalo a Silvia Cornejo”.

El “regalo” no tenía nada que ver con gestos románticos. Magaly reveló que su equipo obtuvo nuevas imágenes en las que se vería a Gabuteau manteniendo una vinculación romántica con la madre de su hijo mayor, pese a estar legalmente casado con Silvia.

La conductora no dudó en expresar su indignación. “¿Qué tal? Que en tu primer aniversario de boda te den de regalo unas imágenes que muestran que el hombre, pese a estar casado contigo, sigue vinculado sentimentalmente con la madre de su anterior hijo. ¿Se imaginan qué tal regalo? Más golpeador, más humillante, más irrespetuoso”.

Se casaron en silencio: Magaly revela boda secreta de Silvia Cornejo y Gabuteau y expone supuesta infidelidad en su aniversario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina se solidariza con Silvia Cornejo

“De verdad, yo no sabría decir cómo una mujer puede soportar semejante patada en el estómago, en la boca del estómago”, expresó con un tono que mezclaba compasión y enojo. Para Magaly, la palabra clave es la decepción.

“Es para decepcionarse. Y yo creo que la decepción es la que realmente mata el amor. Más que las faltas de respeto. Porque yo creo que esto ya es decepcionar, ¿no? Es… es decepcionante. Un hombre que haga eso ya te decepciona. ¿Para qué estás con alguien a quien no admiras, que no te tiene respeto, y lo mínimo que puedes darle tú es respeto?”.

La información, según dijo, abre un nuevo capítulo dentro de una historia sentimental marcada por altibajos y polémicas que llevaban años resonando en el ámbito público. El matrimonio secreto añadía un giro inesperado, pues colocaba las recientes imágenes en un contexto mucho más delicado del que se conocía hasta ahora.

Se casaron en silencio: Magaly revela boda secreta de Silvia Cornejo y Gabuteau y expone supuesta infidelidad en su aniversario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Antes de profundizar más en la situación, Magaly anunció que irían a un corte comercial. “Vamos a hablar de eso y de otros detalles más, pero antes nos vamos a un corte y regresamos con toda esta información que para nosotros es nueva, recién… la hemos conseguido”. Justo entonces, un teléfono empezó a sonar en el set, lo que provocó que la presentadora interrumpiera brevemente su discurso: “Me indican que se está escuchando una…”, dijo, mientras la emisión se iba a comerciales.

Con esta revelación, queda claro que la historia entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau todavía tiene capítulos por contarse. El matrimonio oculto durante un año y las nuevas imágenes que comprometerían al empresario no solo sorprenden, sino que reordenan por completo la narrativa que el público creía conocer. Lo que parecía una relación distante y sin definición resulta haber sido un matrimonio vigente, uno que ahora enfrenta un golpe emocional especialmente duro en una fecha que debería haber sido motivo de celebración.

Se casaron en silencio: Magaly revela boda secreta de Silvia Cornejo y Gabuteau y expone supuesta infidelidad en su aniversario. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme