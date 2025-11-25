Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Pese al material que muestra abrazos y caricias, Jean Paul negó tener una relación con Analía y pidió cámaras apagadas para declarar. Magaly señala que Silvia vive una exposición dolorosa y repetitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las recientes imágenes difundidas en Magaly TV La Firme este 24 de noviembre, volvieron a colocar a Silvia Cornejo, a Jean Paul Gaboteau y a la madre del hijo de él, Analía Giménez, en el centro de una conversación pública marcada por la indignación, el desconcierto y la exposición mediática.

La conductora Magaly Medina no dudó en expresar su opinión y describió las imágenes con total frontalidad, afirmando que son escenas que “deben de causar muchísima cólera, rabia, humillación en Silvia Cornejo”, especialmente al observar cómo su pareja y padre de su hijo compartía un encuentro que, más que un diálogo de coordinación familiar, parecía una cita íntima.

Magaly fue tajante al precisar que, aunque Jean Paul y Analía comparten un hijo, ello no justifica lo que observó: vino, abrazos, caricias, besos y un lenguaje corporal que transmitía cercanía emocional. “No me van a decir que eso es porque es la madre de su hijo”, sentenció, señalando que no veía al niño por ningún lado y que, por lo captado, se trataba de “dos adultos viviendo un romance”.

Para la conductora, estas imágenes no solo representan una falta de respeto, sino un patrón repetitivo. Recordó que Jean Paul ya había protagonizado episodios similares en el pasado y que “seguramente lo hace porque sabe que Silvia Cornejo siempre lo va a disculpar, siempre lo va a perdonar”.

En su análisis, cuando una persona tolera esas reiteradas faltas, el otro termina comportándose sin límites claros, convencido de que nada tendrá consecuencias reales.

La exhibición pública del encuentro lo convierte, además, en una exposición dolorosa para Silvia, pues la imagen circula después en redes, programas y plataformas, multiplicando el impacto emocional. “Es una humillación pública gravísima”, enfatizó Medina.

Jean Paul Gaboteau niega romance con expareja

Tras difundirse las imágenes, el equipo de investigación del programa intentó conversar con Jean Paul Gaboteau y confrontarlo con lo que había sido grabado. La interacción fue tensa desde el inicio. Al ser consultado sobre si mantenía una relación con Analía Giménez, su respuesta fue: “Flaco, qué me hablas”.

El reportero insistió, informándole que el material saldría el lunes y necesitaba su descargo. La reacción de Gaboteau se tornó evasiva, intentando negociar una conversación “a micrófono apagado” o incluso ofreciendo otro tipo de entrevista a cambio. “Habla normal. Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio”, dijo en un momento. Antes de que pudiera malinterpretarse, aclaró que no se refería a dinero, sino a otro espacio de diálogo. Pero siguió insistiendo: “Hablemos a micrófono apagado”.

El reportero le recordó que no podían apagar la cámara, y Jean Paul cerró la puerta a cualquier tipo de explicación. “No hay nada que conversar”, repitió varias veces. Negó tener cualquier vínculo sentimental con Analía: “No, no tengo nada con Analía Giménez”.

También evadió responder si Silvia sabía de su encuentro y se mantuvo en la postura de no brindar declaraciones mientras las cámaras estuvieran encendidas. Cuando el reportero insistió en la posibilidad de que aparezcan imágenes comprometedoras, Jean Paul volvió a condicionar: “Si quieres hablar, apagas tu cámara y conversamos”. Y al final, ante una pregunta directa —si Silvia sabía de esta cita clandestina— reaccionó tensamente para retirarse rápidamente del lugar, dejando la impresión de que prefería evitar cualquier afirmación que pudiera comprometerlo.

Magaly Medina manda consejo a Silvia Cornejo tras humillación

Magaly interpretó este comportamiento como parte del mismo patrón que ha marcado esta historia por años: evasivas, negativas ante evidencia visible y una actitud que parece sustentarse en la confianza de que nada cambiará. “Él dice que no tiene nada con Analía, pero negarlo con imágenes tan evidentes… no hay manera”, afirmó.

Para Medina, el tema va más allá del engaño; involucra también la persistencia de relaciones en las que, según dijo, dos mujeres aceptan migajas emocionales. “Viven con lo poquito de amor que él les puede dar y, sobre todo, con muy poquita autoestima”, manifestó. “Creo que Silvia Cornejo en este momento debería evaluar y preguntarse qué tanto la respetan”, expresó.

