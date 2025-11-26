Bárbara Cayo minimiza a Gigi Mitre y revela su historia en el colegio: “Obvio, no serías amiga nuestra”

La actriz recordó que estudió con la conductora, pero lanzó un comentario que dejó clara la distancia entre ellas. Infobae Perú / Captura TV -Willax

Bárbara Cayo volvió a llamar la atención frente a las cámaras después de protagonizar una escena tan espontánea como picante junto a su hermana Fiorella, cuando ambas fueron abordadas por un reportero del programa ‘Amor y Fuego’.

Lo que parecía una salida tranquila en familia terminó convirtiéndose en un momento que rápidamente empezó a circular en redes sociales debido a un detalle que nadie esperaba: el comentario directo —y con evidente ironía— que Bárbara lanzó hacia Gigi Mitre, conductora del espacio de espectáculos.

Todo comenzó cuando las hermanas Cayo salían de un local y se toparon con el reportero. La primera en reaccionar fue Fiorella Cayo, quien se mostró notoriamente incómoda con la presencia de las cámaras. Su postura fue firme desde el primer instante, dejando en claro que no pensaba declarar.

Bárbara Cayo revela que estudio con Gigi Mitre

“Chicos, no vamos a hablar nada en cámaras ahorita, acabamos de estar en familia. Chicos, van a hacer que nos atropellen. Déjalo ahí, no tenemos nada de que hablar, sigan su camino”, insistió, intentando cortar cualquier posibilidad de diálogo.

Mientras ella mantenía una actitud más cerrada, Bárbara Cayo se mostró algo más accesible, aunque seguía transmitiendo la intención de no profundizar en ninguna entrevista improvisada. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el reportero intentó romper el hielo y, en tono de broma, mencionó a Gigi Mitre. Fue ahí cuando la actriz no solo respondió, sino que lo hizo con una combinación de humor, ironía y una contundencia que no pasó desapercibida.

Entre risas, Bárbara soltó: “Jajajajaja, oye ¿cómo se llama?, ¿Gigi no? Gigi estaba en mi colegio, hola Gigi, ¿cómo estás?, ¿qué tal?”. Su comentario parecía inicialmente amigable. Incluso evocaba una especie de saludo nostálgico hacia alguien con quien compartió aulas años atrás. Pero el ambiente cambió de inmediato cuando Fiorella intervino con una frase que puso la situación en un contexto completamente diferente: “Acuérdate que Gigi dice que no es nuestra amiga y que no nos conoce”.

¿Bárbara Cayo dice que no sería amiga de Gigi Mitre?

Ese recordatorio fue la pieza que faltaba para que la conversación tomara un tono más ácido. Bárbara no dudó ni un segundo en recoger la pelota y lanzar un comentario que se convirtió en el momento más comentado del encuentro. Con una burla evidente y sosteniendo la risa, la actriz afirmó: “¡Ah, no es amiga nuestra, Gigi! Ay obvio que no eres amiga nuestra, pero te conozco, pues, del colegio. Obvio, no serías amiga nuestra jajajaja”.

Ese “obvio, no serías amiga nuestra” no pasó inadvertido. En redes sociales, cientos de usuarios lo tomaron como un misil directo hacia la conductora de espectáculos. La frase no solo sonó a distanciamiento, sino que marcó una línea muy clara: Bárbara no tenía interés en suavizar el vínculo y más bien dejó claro que, aunque compartieron colegio, eso no las convierte en cercanas. El uso de la palabra “obvio” remarcó aún más el tono de superioridad irónica con el que habló.

Lo curioso es que la situación partió de un saludo aparentemente ligero, pero terminó revelando una tensión que, aunque no se había mostrado abiertamente antes, ahora quedó expuesta frente a cámaras. Los seguidores del programa señalaron que la respuesta de Bárbara parecía más una reacción a antiguas declaraciones de Gigi, quien en diversas ocasiones ha aclarado que no mantiene amistad con las hermanas Cayo ni las ve como parte de su círculo.

