PJ declara improcedente pedido de Delia Espinoza y otorga “por última vez” dos días más a la JNJ para reponerla

JNJ suspendió a Espinoza por 6 meses por supuestas faltas disciplinarias. Foto: Ministerio Público

El Poder Judicial declaró improcedente el pedido presentado por Delia Espinoza y otorgó, “por última vez”, un plazo adicional de dos días a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que la reponga en el cargo de Fiscal de la Nación. Esta decisión, adoptada por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima y comunicada el 25 de noviembre, responde a incidentes derivados de la demanda de amparo y medidas cautelares que Espinoza interpuso contra la JNJ tras su remoción.

Según se recoge en la resolución N°12, el juez Juan Fidel Torres Tasso negó el pedido de aclaración presentado por la Procuraduría Pública de la JNJ, que solicitaba precisar si el organismo tenía la facultad de reponer a Espinoza como jefa del Ministerio Público, argumentando que tal acción supondría el reconocimiento jurisdiccional de una competencia de la que, a su juicio, carece la JNJ. De acuerdo con lo decidido por Torres Tasso, “no se identificaron conceptos oscuros ni dudas sustanciales” en la resolución previa que dispuso la restitución de Espinoza, por lo que la solicitud quedó descartada de plano.

La resolución judicial, además de rechazar la aclaración, concluyó que las partes disponen de los recursos y medios impugnatorios establecidos por la ley si discrepan de algún aspecto de la resolución. El texto, al que tuvo acceso Infobae, detalla que la apelación presentada por la Procuraduría Pública de la JNJ contra la resolución original fue admitida “sin efecto suspensivo y sin calidad de diferida”, lo que permite que el recurso siga su curso ante la instancia superior, pero sin frenar la obligación de reponer a Espinoza en el tiempo señalado.

Adicionalmente, el juzgado respondió otra solicitud presentada por Espinoza, en la que la suspendida fiscal pedía habilitar de inmediato día y hora para ejecutar su restitución, así como variar la responsabilidad del mandato al Ministerio Público en lugar de a la JNJ. El despacho judicial declaró improcedente este pedido, sentenciando que la demanda y la medida cautelar se dirigen contra la Junta Nacional de Justicia y no contra el Fiscal de la Nación interino, por lo que la ejecución debe limitarse a la entidad demandada.

Resolución del juez sobre pedido de Delia Espinoza e incumplimiento de la JNJ. | PJ

Sobre el plazo, el juez advirtió que los dos días otorgados a la JNJ para acatar la orden de reposición son “únicos y por última vez”. El texto cita que “de no cumplirse el mandato, se procederá a remitir copias al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones contra quienes resulten responsables del desacato judicial”. Este apercibimiento busca garantizar la efectividad de la decisión y prevenir nuevas dilaciones en la reincorporación de Espinoza.

PJ dispuso dos días más a la JNJ para acatar reposición de Delia Espinoza.

JNJ versus Delia Espinoza

El conflicto institucional tuvo inicio luego de que la JNJ sancionara a Delia Espinoza Valenzuela en setiembre de 2025, como parte de un procedimiento disciplinario. Espinoza recurrió al Poder Judicial y en octubre obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución 143-2025-JNJ, lo que fue ratificado en la resolución N°9 del 10 de noviembre, donde se ordenó expresamente la reposición de Espinoza en su puesto de máxima autoridad del Ministerio Público, hecho que hasta el momento no se ejecuta.