Aeropuerto Jorge Chávez: LAP confirma cobro de TUUA de transferencia internacional de US$10,05 desde el 7 de diciembre

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inicia el cobro de la TUUA de Transferencia tras meses de negociaciones y controversias.

El operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), confirmó la implementación oficial de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, una medida autorizada por Ositrán y sustentada en el Contrato de Concesión y la Adenda 6 firmados con el Estado peruano.

Según el comunicado de LAP, la nueva TUUA se aplicará para pasajeros en conexión internacional y nacional, aunque las fechas de inicio y los estados de aplicación varían.

Las tarifas definitivas, ratificadas por el supervisor, establecen que los pasajeros que realicen una conexión internacional (INT-INT) pagarán US$10,05 por persona, más IGV, y los de conexión nacional (DOM-DOM) US$6,32, más IGV. LAP informó que el cobro para conexiones internacionales se hará efectivo a partir del 7 de diciembre. Por ahora, el cobro para conexiones nacionales está suspendido mientras se mantienen negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para una posible modificación contractual.

Aunque lo usual en la industria aérea es que la tarifa se incluya en el ticket, la negativa de las aerolíneas a asumirlo como parte de la emisión ha llevado a LAP a habilitar canales alternativos de recaudación. Los pasajeros podrán pagar la TUUA de Transferencia a través de una plataforma de pago online antes del viaje, en puntos físicos exclusivos dentro del aeropuerto o mediante agentes autorizados con dispositivos POS móviles a lo largo del flujo de tránsito.

LAP confirma tarifa para pasajeros en tránsito, pero aerolíneas rechazan implementación

LAP solicita a las aerolíneas que informen a sus pasajeros de manera clara y anticipada sobre la existencia y mecanismos de cobro de la TUUA de Transferencia, considerando que solo aplica a viajeros en escala y no a pasajeros de vuelos directos. El objetivo es asegurar que el viajero conozca todos los costos aeroportuarios antes de su tránsito por Lima.

El comunicado destaca que la decisión de Ositrán de avalar el derecho de LAP a aplicar la tarifa está alineada con lo previsto en el contrato y con la lógica de servicios efectivamente brindados a este grupo de pasajeros. LAP reitera su compromiso con el desarrollo y modernización del aeropuerto y busca posicionar al Jorge Chávez como un verdadero hub regional que ofrezca oportunidades de conexión y negocio.

Ositrán respalda cobro de tarifa en el Jorge Chávez: IATA y LATAM presionan ante MTC

La resolución sobre la TUUA llega tras meses de tensión entre LAP, el regulador, el sector Gobierno y las aerolíneas. Los últimos montos calculados por Ositrán y LAP en junio eran de US$12,67 para transferencias internacionales y US$8,01 para domésticas, pero las resistencias de las líneas aéreas y la presión mediática motivaron nuevas negociaciones.

Aerolíneas como LATAM y la IATA argumentan que el cobro reduce la competitividad de Lima como centro de conexiones en Sudamérica, y han advertido sobre cancelaciones o revisión de rutas, como las conexiones a Orlando, La Habana y el posible reinicio de Lima-Tucumán. Las empresas insisten en que el Estado debería subvencionar la tarifa, mientras que LAP rechaza trasladar el costo a los contribuyentes, recordando que los pasajeros en tránsito generan un impacto turístico bajo.

LAP: IATA y LATAM esperan que el Estado peruano subsidie sus boletos

El MTC, mediador en el proceso, postergó la entrada en vigor del cobro tanto para rutas domésticas como internacionales mediante sucesivos acuerdos, sosteniendo más de diez rondas de diálogo desde octubre. Para LAP, el soporte legal y la Adenda 6 —vigente desde 2013— legitiman la recaudación, considerando los costos que implican estos usuarios para el aeropuerto, postura que Ositrán respalda como supervisor.

Aunque la tarifa en Lima resulta superior a la de hubs como Panamá o Bogotá, LAP remarca que apenas representa entre 3% y 8% del valor total de un boleto internacional, y que la conectividad, frecuencia y horarios suelen ser más importantes para aerolíneas y viajeros. El inicio efectivo del cobro TUUA, a partir del 7 de diciembre, abre una nueva etapa de equilibrio entre sostenibilidad financiera y competitividad regional para el Jorge Chávez, en medio de un entorno operacional cada vez más álgido para la industria aérea local.