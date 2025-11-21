Fiscalía allana 11 inmuebles del Gore Lima y la vivienda de la gobernadora por el caso ‘Los Compadres de la Corrupción’

Allanan 11 inmuebles vinculados al Gobierno Regional de Lima por presunto esquema de corrupción. (Crédito: RPP)

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional ejecutaron un megallanamiento de 11 inmuebles vinculados al Gobierno Regional de Lima (Gore Lima), incluida la vivienda de la gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado. El operativo forma parte de la investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas durante la actual gestión regional, en el caso denominado ‘Los Compadres de la Corrupción’.

Las intervenciones se realizaron entre la madrugada y primeras horas de la mañana del viernes 21 de noviembre en diversas jurisdicciones: Lima, Huaura–Huacho y Huarochirí. Agentes fiscales y policiales ingresaron a oficinas de Gobernación y Logística del Gore Lima, así como a viviendas y locales supuestamente empleados por funcionarios para actividades administrativas o como residencias temporales. La Fiscalía reportó que durante la diligencia se buscó asegurar documentación clave y otros elementos de convicción.

Investigan presunto favorecimiento a proveedor: Fiscalía allana oficinas y domicilios ligados al Gore Lima. (Foto: Agencia Andina)

Operativo simultáneo en 11 inmuebles

En la sede del Gobierno Regional de Lima, la diligencia generó retraso en el ingreso del personal administrativo, debido a la presencia de las autoridades fiscales. El gerente regional, Leonardo Edison Vílchez Fernández, sostuvo que la institución brindó todas las facilidades necesarias para la intervención. “Aquí no hay nada que ocultar. Hay que colaborar con las autoridades; se le está brindando toda la información”, señaló.

Vílchez explicó que la medida sorprendió a los funcionarios y que no existían detalles claros sobre qué caso específico había motivado el operativo. Sin embargo, reconoció que la Fiscalía ejecuta investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción cometidos durante la actual gestión. También precisó que no se registraron detenidos y que la diligencia se desarrolló con normalidad.

Megaoperativo por presuntas contrataciones irregulares sacude al Gobierno Regional de Lima. (Crédito: X/@Exitosa)

Caso ‘Los Compadres de la Corrupción’

La hipótesis fiscal está centrada en un posible esquema de favorecimiento dirigido a la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L., que entre 2023 y 2025 habría recibido 21 órdenes de servicio por más de S/300 mil. Según la investigación preliminar, el dueño de la compañía, César Oliva, sería compadre de la gobernadora regional, lo que habría facilitado contrataciones irregulares.

El caso llegó a la atención pública tras un reportaje que reveló que la dirección fiscal de CESOLIV correspondía a una cebichería, pese a que la empresa era contratada para labores como suministro de alimentos, adquisición de bienes y mantenimiento preventivo. Para la Fiscalía, estas inconsistencias son indicios de que la empresa no reunía las condiciones necesarias para ejecutar los servicios contratados.

Investigan presunto favorecimiento a proveedor: Fiscalía allana oficinas y domicilios ligados al Gore Lima. (Crédito: YT/@Panorama)

Delitos investigados

El fiscal anticorrupción Christian Manrique indicó que son ocho las personas incluidas en la investigación. Los presuntos delitos bajo análisis son colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos. El objetivo del megallanamiento fue incautar documentos físicos, registros administrativos y cualquier evidencia que permita reconstruir cómo operaba la presunta red.

Entre los inmuebles de especial interés para la Fiscalía se encuentran una oficina contable en Huacho y un departamento en Residencial Los Robles, en el que las autoridades regionales habrían simulado residir. Estas áreas, según las primeras verificaciones, habrían sido utilizadas como espacios alternos de trabajo o como residencia temporal de altos funcionarios.

¿Dónde estaba la gobernadora durante el operativo?

Al momento de las intervenciones, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado no se encontraba en la sede del Gore Lima ni en su vivienda, pues —según informaron sus funcionarios— estaba en Lima cumpliendo agenda oficial. El gerente regional aseguró desconocer si la gobernadora había sido informada con anticipación sobre el operativo. Su representación legal quedó a cargo del abogado Paolo Rodríguez.

Rodríguez estuvo presente durante la diligencia en la sede regional y en los demás puntos intervenidos. Según las autoridades, el abogado brindó acceso a documentación y facilitó el trabajo de los fiscales.

Operativo anticorrupción alcanza a la gobernadora Rosa Vásquez y a funcionarios del Gobierno Regional de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Comunicado del Gore Lima

Tras el operativo, el Gobierno Regional difundió un comunicado en el que afirmó haber colaborado plenamente con las diligencias fiscales y policiales. “Se ha brindado todas las facilidades necesarias para recabar información y esclarecer las investigaciones emprendidas”, señaló la entidad, reiterando su “compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción”.

La gestión regional llamó a la calma a la ciudadanía y aseguró que continuará trabajando de manera articulada mientras avanza la investigación. Asimismo, indicó que confían en que las autoridades permitirán “esclarecer los hechos materia de indagación” y mantener la seguridad jurídica en la región.

Gore Lima se pronuncia por allanamiento de la Fiscalía. (Crédito: Gore Lima)