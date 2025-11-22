Corte de agua para este lunes 24 de noviembre: conoce qué distritos serán los afectados

Sedapal anuncia que suspenderá el servicio de agua este 24 de noviembre - Créditos: Freepik.

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una suspensión programada del suministro de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, debido a la ejecución de trabajos de limpieza y desinfección en sus reservorios.

Según la información difundida por la compañía, estas labores integran un programa preventivo de mantenimiento orientado a resguardar la calidad del servicio y conservar las infraestructuras del sistema de distribución.

Las faenas de mantenimiento alcanzarán varios distritos de la capital y contemplan inspecciones técnicas, así como procedimientos de higienización en los depósitos que almacenan el agua destinada al consumo diario de la población.

Autoridades de Sedapal señalaron que la intervención resulta indispensable para preservar condiciones óptimas en el sistema y disminuir la probabilidad de incidentes que puedan comprometer la regularidad del suministro.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 21 de noviembre - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Santiago de Surco

Urb. Las Laderas

Urb. Valle Hermoso Oeste

Urb. Casuarinas Sur 1ra etapa

Urb. Casuarinas Sur 2da etapa

Urb. Casuarinas Sur 3ra etapa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Villa María del Triunfo

Pj. Virgen de Lourdes

Sector Quillabamba Comité 54

Sector Los Molinos

Sector Angamos

Sector Chicama

Urb. Nueva Esperanza

Proloh. Trujillo

Jr. Iquitos

Jr. Río Seco

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los ciudadanos deben estar atentos ante este corte de agua - Créditos: Freepik.

San Miguel

APV. Ramiro Prialé

APV. Riva Agüero

Asoc. Municipales

Urb. Pando 8va etapa

Asoc. Riva Agüero

Urb. Rigel

Av. Venezuela

Av. Universitaria

Calle Los Tulipanes

Av. José Riva Agüero

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

San Martín de Porres

A. H. Altos del Nuevo Amanecer

A. H. 12 de diciembre

A. H. Jazmines de Palao

A. H. Kennedy Alto

A. H. Nuevo Amanecer

A. H. Santa Rosa I

A. H. Santa Rosa II - Cerro La Milla

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Vista Alegre A

A. H. Vista Alegre B

APV J. C. Mariátegui

Urb. Valdivieso

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados antes del inicio del corte

Reservar suficiente agua para consumo directo, preparación de alimentos y necesidades básicas de higiene

Utilizar envases aptos para uso alimentario a fin de evitar la contaminación

Racionar el uso del agua almacenada para asegurar que alcance hasta que se reestablezca el servicio

Mantener disponibles productos como toallas húmedas, alcohol en gel y desinfectantes para la higiene personal

Aprovechar el agua residual de duchas o lavadoras para la descarga de inodoros

Cerrar las llaves de paso durante el corte para evitar la entrada de aire o sedimentos en las tuberías

Limpiar y desinfectar los recipientes antes de llenarlos de agua para prevenir enfermedades

Dejar correr el agua unos minutos al reestablecerse el servicio antes de consumirla o usarla para la cocina

Informarse mediante los canales oficiales sobre la duración y zonas afectadas por el corte

Comunicar a todos los miembros del hogar sobre la medida y la ubicación del agua almacenada

Priorizar siempre el consumo humano y la higiene básica en el uso del agua almacenada