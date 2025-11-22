Perú

Corte de agua para este lunes 24 de noviembre: conoce qué distritos serán los afectados

Sedapal recomienda a los usuarios guardar agua previamente a la interrupción para disponer de la cantidad necesaria mientras dure el corte del servicio

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una suspensión programada del suministro de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, debido a la ejecución de trabajos de limpieza y desinfección en sus reservorios.

Según la información difundida por la compañía, estas labores integran un programa preventivo de mantenimiento orientado a resguardar la calidad del servicio y conservar las infraestructuras del sistema de distribución.

Las faenas de mantenimiento alcanzarán varios distritos de la capital y contemplan inspecciones técnicas, así como procedimientos de higienización en los depósitos que almacenan el agua destinada al consumo diario de la población.

Autoridades de Sedapal señalaron que la intervención resulta indispensable para preservar condiciones óptimas en el sistema y disminuir la probabilidad de incidentes que puedan comprometer la regularidad del suministro.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Santiago de Surco

  • Urb. Las Laderas
  • Urb. Valle Hermoso Oeste
  • Urb. Casuarinas Sur 1ra etapa
  • Urb. Casuarinas Sur 2da etapa
  • Urb. Casuarinas Sur 3ra etapa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Villa María del Triunfo

  • Pj. Virgen de Lourdes
  • Sector Quillabamba Comité 54
  • Sector Los Molinos
  • Sector Angamos
  • Sector Chicama
  • Urb. Nueva Esperanza
  • Proloh. Trujillo
  • Jr. Iquitos
  • Jr. Río Seco

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Miguel

  • APV. Ramiro Prialé
  • APV. Riva Agüero
  • Asoc. Municipales
  • Urb. Pando 8va etapa
  • Asoc. Riva Agüero
  • Urb. Rigel
  • Av. Venezuela
  • Av. Universitaria
  • Calle Los Tulipanes
  • Av. José Riva Agüero

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

San Martín de Porres

  • A. H. Altos del Nuevo Amanecer
  • A. H. 12 de diciembre
  • A. H. Jazmines de Palao
  • A. H. Kennedy Alto
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • A. H. Santa Rosa I
  • A. H. Santa Rosa II - Cerro La Milla
  • A. H. Señor de los Milagros
  • A. H. Vista Alegre A
  • A. H. Vista Alegre B
  • APV J. C. Mariátegui
  • Urb. Valdivieso

Hora: 12 m - 8 p. m.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados antes del inicio del corte
  • Reservar suficiente agua para consumo directo, preparación de alimentos y necesidades básicas de higiene
  • Utilizar envases aptos para uso alimentario a fin de evitar la contaminación
  • Racionar el uso del agua almacenada para asegurar que alcance hasta que se reestablezca el servicio
  • Mantener disponibles productos como toallas húmedas, alcohol en gel y desinfectantes para la higiene personal
  • Aprovechar el agua residual de duchas o lavadoras para la descarga de inodoros
  • Cerrar las llaves de paso durante el corte para evitar la entrada de aire o sedimentos en las tuberías
  • Limpiar y desinfectar los recipientes antes de llenarlos de agua para prevenir enfermedades
  • Dejar correr el agua unos minutos al reestablecerse el servicio antes de consumirla o usarla para la cocina
  • Informarse mediante los canales oficiales sobre la duración y zonas afectadas por el corte
  • Comunicar a todos los miembros del hogar sobre la medida y la ubicación del agua almacenada
  • Priorizar siempre el consumo humano y la higiene básica en el uso del agua almacenada

