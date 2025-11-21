Perú

Taxista asesinado por falsos pasajeros era tío de joven descuartizada por policía en Comas

Una familia de Lima afronta una nueva tragedia tras la muerte de un padre de cuatro hijos, atacado durante un asalto, meses después de perder a una sobrina en un caso que involucró a un agente policial

Guardar
Víctima envió su ubicación en tiempo real por última vez y luego su cuerpo fue hallado en Manchay | Latina TV

Un taxista de 35 años perdió la vida tras un asalto cometido por falsos pasajeros en Manchay, sumando otro golpe a una familia que un año antes vivió el asesinato de una sobrina en circunstancias extremas atribuidas a un efectivo policial. El caso de Marcos Raúl Taipe Torres expone nuevamente el nivel de violencia que enfrentan los trabajadores del transporte en Lima y pone en evidencia la dificultad de encontrar justicia.

Una trampa mortal en plena faena

La noche de la tragedia, Marcos Raúl Taipe Torres salió a trabajar en su taxi como habitual. A las 22:53 envió mensajes a un amigo a través de WhatsApp donde expresó su temor ante unos pasajeros sospechosos. “Creo que me van a robar. Me llamas en veinte minutos. Si no contesto es porque sí”, fue uno de los textos enviados por Taipe Torres, quien también envió su ubicación en tiempo real a su contacto.

Minutos después se perdió todo tipo de comunicación con él. Sus familiares reportaron la desaparición ante la policía, mientras su ubicación y pertenencias daban las primeras pistas. El cuerpo de Taipe Torres apareció luego en la avenida Manchay, con signos de haber sido maniatado y ejecutado con arma de fuego. El vehículo, su herramienta principal de trabajo, fue robado.

Taxista asesinado por falsos pasajeros
Taxista asesinado por falsos pasajeros era tío de joven descuartizada por policía en Comas - Latina Noticias

Un padre y estudiante con sueños truncos

Marcos Raúl Taipe Torres no solo mantenía a sus cuatro hijos, sino que buscaba mejores condiciones ejerciendo de taxista para solventar sus estudios de enfermería, con la intención de dejar un oficio cada vez más riesgoso. Su hermana, Yesely Taipe, recordó entre lágrimas: “Lo mataron por robarle el carro. Es su herramienta de trabajo. Mi hermano tenía cuatro hijos”. Explicó que el peligro de su labor motivó su deseo de cambiar de ocupación. La familia señaló que, tras el asalto, los criminales se llevaron documentos y el vehículo, dificultando su identificación inmediata.

La madre y la hermana de la víctima acudieron a las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina para exigir avances en la investigación y expresar su desconfianza en las autoridades policiales. La experiencia pasada aumentó ese sentimiento de abandono institucional.

Taxista asesinado por falsos pasajeros
Taxista asesinado por falsos pasajeros era tío de joven descuartizada por policía en Comas - Latina Noticias

Un antecedente familiar marcado por el horror

Menos de un año antes, la familia de Taipe Torres afrontó otro hecho trágico. Sheyla Cóndor, sobrina del taxista, fue víctima de un asesinato atroz en el que se involucró a un miembro de la policía en Comas. Según testimonio de Yesely Taipe, esta nueva pérdida agudizó el dolor de una madre que nunca se recuperó completamente del primer crimen. “Lamentablemente, se deja de lado las investigaciones, porque el año pasado asesinaron a mi prima Sheila y ahora mi hermano”, dijo la hermana del chofer asesinado, al describir el sentimiento de impunidad.

Contexto de violencia en Manchay

El caso de Marcos Raúl Taipe Torres no fue un hecho aislado durante esa noche. De acuerdo al registro policial, otro hombre fue asesinado cerca del lugar durante la misma madrugada, lo que evidencia un preocupante panorama de inseguridad. El último conteo oficial reporta 1.980 homicidios en el país durante el presente año, cifra que refleja la ausencia de contención ante la violencia y el delito. Los casos ocurridos en Manchay transmiten el temor cotidiano de una población que acusa falta de protección.

Piden justicia y respuestas

En medio de la indignación y el duelo, la familia lamenta el escaso apoyo que dice recibir de las autoridades. “A las seis aparece en el noticiero porque lo habían identificado, incluso al inicio lo tuvieron como un NN porque lo dejaron sin documentos, se llevaron el carro”, denunció Yesely Taipe, agregando que la confianza en la policía se ha visto afectada tras las experiencias vividas. Tanto para el crimen reciente como para el anterior, el avance de las investigaciones y la condena de los responsables son las exigencias que mantiene la familia frente a la adversidad.

Temas Relacionados

Comasperu-noticiasCrimen en Comas

Más Noticias

Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista

La conductora analizó gestos y actitudes que tuvo el cantante en el polémico pódcast, generando controversia y reacciones en redes sociales sobre la veracidad de sus declaraciones

Magaly Medina pone en duda

Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica

La extrabajadora de limpieza fue detenida con el bebé en brazos en su vivienda y confesó el secuestro. Las autoridades investigan cómo logró vulnerar los controles del hospital

Poder Judicial evaluará hoy situación

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

La expareja de Laura Spoya fue presentado en una fiesta en Lima, pero la periodista desmontó su imagen de empresario y aseguró que no sería dueño de los negocios que presume en redes

Magaly Medina se burla de

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

La candidata peruana desfiló con seguridad y entusiasmo, pero no logró avanzar en la competencia que reunió a 120 candidatas de todo el mundo.

Karla Bacigalupo no logró ingresar

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

La cantante colombiana hizo historia con cuatro sold outs en Lima y generó una recaudación millonaria entre entradas, merchandising y consumo dentro del estadio.

Shakira rompe récord en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Retraso en la Dirección contra

Retraso en la Dirección contra la Corrupción de la PNP permitió fuga de Óscar Acuña, hermano de César Acuña

Jorge Montoya minimiza críticas a la ampliación del Reinfo: “La población no tiene ni idea qué es”

Mario Vizcarra defiende a su hermano a días de su sentencia: “El tribunal va a declarar la inocencia total de Martín”

Mario Vizcarra asegura que no engañan a nadie en la campaña electoral: “todos saben que Martín está impedido de postular”

Pedro Castillo intenta salvar a Betssy Chávez y Aníbal Torres: “Nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es mía”

ENTRETENIMIENTO

Marina Mora revela los malos

Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

DEPORTES

Lucha por el descenso de

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda el tema de la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos