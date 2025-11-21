Taxista asesinado por falsos pasajeros era tío de joven descuartizada por policía en Comas

Víctima envió su ubicación en tiempo real por última vez y luego su cuerpo fue hallado en Manchay | Latina TV

Un taxista de 35 años perdió la vida tras un asalto cometido por falsos pasajeros en Manchay, sumando otro golpe a una familia que un año antes vivió el asesinato de una sobrina en circunstancias extremas atribuidas a un efectivo policial. El caso de Marcos Raúl Taipe Torres expone nuevamente el nivel de violencia que enfrentan los trabajadores del transporte en Lima y pone en evidencia la dificultad de encontrar justicia.

Una trampa mortal en plena faena

La noche de la tragedia, Marcos Raúl Taipe Torres salió a trabajar en su taxi como habitual. A las 22:53 envió mensajes a un amigo a través de WhatsApp donde expresó su temor ante unos pasajeros sospechosos. “Creo que me van a robar. Me llamas en veinte minutos. Si no contesto es porque sí”, fue uno de los textos enviados por Taipe Torres, quien también envió su ubicación en tiempo real a su contacto.

Minutos después se perdió todo tipo de comunicación con él. Sus familiares reportaron la desaparición ante la policía, mientras su ubicación y pertenencias daban las primeras pistas. El cuerpo de Taipe Torres apareció luego en la avenida Manchay, con signos de haber sido maniatado y ejecutado con arma de fuego. El vehículo, su herramienta principal de trabajo, fue robado.

Un padre y estudiante con sueños truncos

Marcos Raúl Taipe Torres no solo mantenía a sus cuatro hijos, sino que buscaba mejores condiciones ejerciendo de taxista para solventar sus estudios de enfermería, con la intención de dejar un oficio cada vez más riesgoso. Su hermana, Yesely Taipe, recordó entre lágrimas: “Lo mataron por robarle el carro. Es su herramienta de trabajo. Mi hermano tenía cuatro hijos”. Explicó que el peligro de su labor motivó su deseo de cambiar de ocupación. La familia señaló que, tras el asalto, los criminales se llevaron documentos y el vehículo, dificultando su identificación inmediata.

La madre y la hermana de la víctima acudieron a las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina para exigir avances en la investigación y expresar su desconfianza en las autoridades policiales. La experiencia pasada aumentó ese sentimiento de abandono institucional.

Un antecedente familiar marcado por el horror

Menos de un año antes, la familia de Taipe Torres afrontó otro hecho trágico. Sheyla Cóndor, sobrina del taxista, fue víctima de un asesinato atroz en el que se involucró a un miembro de la policía en Comas. Según testimonio de Yesely Taipe, esta nueva pérdida agudizó el dolor de una madre que nunca se recuperó completamente del primer crimen. “Lamentablemente, se deja de lado las investigaciones, porque el año pasado asesinaron a mi prima Sheila y ahora mi hermano”, dijo la hermana del chofer asesinado, al describir el sentimiento de impunidad.

Contexto de violencia en Manchay

El caso de Marcos Raúl Taipe Torres no fue un hecho aislado durante esa noche. De acuerdo al registro policial, otro hombre fue asesinado cerca del lugar durante la misma madrugada, lo que evidencia un preocupante panorama de inseguridad. El último conteo oficial reporta 1.980 homicidios en el país durante el presente año, cifra que refleja la ausencia de contención ante la violencia y el delito. Los casos ocurridos en Manchay transmiten el temor cotidiano de una población que acusa falta de protección.

Piden justicia y respuestas

En medio de la indignación y el duelo, la familia lamenta el escaso apoyo que dice recibir de las autoridades. “A las seis aparece en el noticiero porque lo habían identificado, incluso al inicio lo tuvieron como un NN porque lo dejaron sin documentos, se llevaron el carro”, denunció Yesely Taipe, agregando que la confianza en la policía se ha visto afectada tras las experiencias vividas. Tanto para el crimen reciente como para el anterior, el avance de las investigaciones y la condena de los responsables son las exigencias que mantiene la familia frente a la adversidad.