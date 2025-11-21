Perú

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Juez Víctor Alcocer dispuso que se emita el auto de enjuiciamiento contra el expresidente por presunta colusión. El miércoles 26 se conocerá si por este mismo caso es condenado por cohecho

Guardar
Expresidente enfrentará un juicio oral por presunta colusión simple.

Malas noticias para el expresidente Martín Vizcarra. El Poder Judicial dispuso que vaya oficialmente a un segundo juicio oral por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Este juzgamiento será por presunta colusión simple, delito por el que el fiscal provincial Germán Juárez solicita una pena de 10 años de prisión contra el inhabilitado exmandatario.

Hoy viernes 21 de noviembre, el juez de investigación preparatoria nacional Víctor Alcocer cerró el control de acusación tras determinar las pruebas, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría y de la defensa de Vizcarra, que se usarán en el juicio oral.

“Dispongo que se emita el auto de enjuiciamiento correspondiente, el mismo que va a ser notificada a las partes procesales. Ya lo tengo ahora listo; sin embargo, al ser un poco voluminoso y su lectura va a implicar un determinado tiempo, considero mejor que se emita por despacho y sea notificado a las casillas electrónicas de los sujetos procesales para que tengan conocimiento del mismo y puedan ver lo pertinente”, dijo el magistrado en la audiencia.

Peru's former President Martin Vizcarra,
Peru's former President Martin Vizcarra, who is accused of receiving bribes from two companies in exchange for awarding public works contracts while serving as Moquegua Governor, attends a court hearing as prosecutors seek a prison sentence for Vizcarra, in Lima, Peru June 27, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

Así, en los próximos meses, Martín Vizcarra estará nuevamente en el banquillo de los acusados, pero esta vez enfrentando una acusación por colusión. El juicio oral por presunto cohecho (sobornos) acabó ayer jueves y la lectura de sentencia está programada para el miércoles 26 de noviembre. Ahí se conocerá si el exjefe de Estado es condenado a 15 años de prisión como exige el Equipo Especial Lava Jato.

Por cohecho, la Fiscalía sostiene que Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, recibió más de 2,3 millones de soles como sobornos por parte de Obrainsa e ICCGSA para otorgar la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente. En tanto, por colusión, se acusa al expresidente por supuestamente haber concertado con los directivos de ambas empresas para defraudar al Estado.

El expresidente Martín Vizcarra, quien
El expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta cargos de corrupción, se dirige a los miembros de la corte durante su juicio en Lima, Perú, el jueves 20 de noviembre de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Juicio inminente

Desde setiembre se supo que Martín Vizcarra iría a un segundo juicio oral por el caso Lomas de Ilo. Ese mes, Infobae informó que el Poder Judicial rechazó su último recurso para archivar la acusación por colusión simple. La decisión fue adoptada por el juez Víctor Alcocer, quien declaró infundada la solicitud de sobreseimiento.

El magistrado indicó que existen elementos presentados por la Fiscalía que, “aunque discutibles”, permiten sostener la hipótesis de participación de Vizcarra en la presunta concertación para la adjudicación de la obra Lomas de Ilo. Respecto al Hospital de Moquegua, el juez consideró que “el hecho, además de existir, sí puede atribuírsele” al exgobernador, por lo que dispuso la continuación del proceso hacia la etapa de juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del expresidente.

Durante el control de acusación, el juez Alcocer ya había desestimado tres excepciones presentadas por la defensa: prescripción, improcedencia de acción y litispendencia. Todas con el mismo objetivo: archivar la acusación por colusión.

En ese entonces, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, confirmó a Infobae que aún estaba pendiente de que las apelaciones a las excepciones rechazadas se resuelvan en segunda instancia.

Temas Relacionados

Martín VizcarraLomas de IloPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

La reconocida tarotista relató entre lágrimas episodios de su infancia marcados por la pobreza, el abandono de su padre y episodios de violencia, revelando detalles desconocidos que impactaron a la audiencia del programa de Beto Ortiz

Agatha Lys es la próxima

Banco Central de Reserva del Perú publicará reglamento general de pagos en diciembre

El BCRP y la SBS alistan cambios clave para modernizar el ecosistema financiero, con nuevas reglas de pagos y una hoja de ruta para impulsar el Open Finance desde diciembre

Banco Central de Reserva del

EsSalud advierte sobre patrones tempranos de violencia contra la mujer que pueden escalar a agresión física

La manipulación emocional y el control son etapas tempranas que debilitan la autonomía de las mujeres y pueden evolucionar hacia formas más graves de agresión, según especialistas

EsSalud advierte sobre patrones tempranos

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Los conductores del programa de streaming respondieron luego de que DateTube mostrara un cuadro que los ubica en alerta roja por presunta actividad no orgánica.

Mario Irivarren y Laura Spoya
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Actos de discriminación en redes

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

Gobierno alista salida del jefe del INPE tras escándalos por sobornos: Premier confirma que será incluido en reorganización

ENTRETENIMIENTO

Agatha Lys es la próxima

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Lo más visto esta semana de Netflix en Perú

Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Se suspendió la multa de

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”