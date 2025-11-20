Mario Vizcarra sigue confiando en la inocencia de Martín Vizcarra: “No hay nada, ni siquiera indicios claros”

Mario Vizcarra confía en la inocencia de Martín Vizcarra a pocos días de conocer la decisión del Poder Judicial. (Video: Exitosa)

Mario Vizcarra, precandidato presidencial por Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, reiteró su confianza en la inocencia del exmandatario ante una posible sentencia judicial que definirá su futuro político.

En conversación con Exitosa, el precandidato calificó las acusaciones contra su hermano como “patrañas” y afirmó que no existen indicios claros que lo vinculen con los presuntos sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. “(...)en los próximos días darán la lectura de que finalmente se ha tratado de una patraña más que ha pretendido llevarlo a Martín a prisión. Ni siquiera hay indicios claros. No hay nada que pueda involucrarlo a Martín Vizcarra. Ese tema ya lo venimos sufriendo hace cinco años (...)”.

El proceso judicial se desarrolla en el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, donde Martín Vizcarra enfrenta la acusación de haber recibido S/2,3 millones en coimas de empresas constructoras asociadas a las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo entre 2011 y 2014.

La audiencia final se realizó esta mañana, donde se presentaron los alegatos y la defensa del exmandatario, quien reiteró su inocencia ante el tribunal. “Soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo”, afirmó Martín Vizcarra, negando cualquier intención de salir del país.

Mario y Martín Vizcarra, los hermanos que competirán con Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. (Perú Primero)

Mario Vizcarra consideró que la sentencia debe reflejar la falta de fundamento de las acusaciones y recordó que la vacancia presidencial de su hermano en 2020 se apoyó en filtraciones y denuncias que, en su mayoría, no prosperaron judicialmente.

“Confiamos todos los militantes y quienes lo conocemos a Martín Vizcarra, que será declarado inocente de toda culpa”, afirmó a Exitosa.

Mario Vizcarra no indultaría a Dina Boluarte

En relación con la política de indultos, Mario Vizcarra adoptó una posición categórica. El precandidato por Perú Primero descartó la posibilidad de otorgar un indulto a la expresidenta Dina Boluarte si llegara a ser condenada, argumentando que “jamás podría yo siquiera suponer o proponer un indulto a una persona que no solamente ha sido un títere de la mafia congresal, sino también ha sido indolente en las protestas del 2023, donde murieron más de cincuenta personas”.

Además, reconoció como un error haber sugerido anteriormente indultos para otros exmandatarios relacionados con el caso Odebrecht y aseguró que, de alcanzar la presidencia, mantendría una postura restrictiva frente a beneficios penitenciarios para exgobernantes sentenciados.

PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

Electores confunden a Mario con Martín Vizcarra

Mario Vizcarra lidera la candidatura presidencial de Perú Primero, partido fundado junto a su hermano y el principal apoyo a su postulación. De hecho, una encuesta de Ipsos muestra que el 71% de quienes declaran intención de voto por Mario Vizcarra en realidad se refieren a Martín Vizcarra, reflejando confusión en el electorado y subrayando el peso simbólico del expresidente en la campaña.

Las reacciones de otras figuras políticas no tardaron en aparecer. Pedro Pablo Kuczynski, expresidente, calificó la postulación de Mario Vizcarra de “maniobra política” y “caballo de Troya” para facilitar el regreso de Martín Vizcarra al poder. El expresidente recordó que la inscripción de Martín Vizcarra como aspirante a la primera vicepresidencia debe ser evaluada por los tribunales.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió que la candidatura de Martín Vizcarra resulta inviable y sugirió a Perú Primero buscar un reemplazo. Para el pasado 10 de noviembre, Martín Vizcarra quedó oficialmente fuera de la contienda, al menos como parte de la plancha presidencial que integraba junto a su hermano