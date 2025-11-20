Policía detiene a exsereno de SJM que utilizaba su antiguo uniforme municipal para asaltos armados

Exsereno de San Juan de Miraflores detenido por cometer robos usando su antiguo uniforme| Panamericana |

La Policía Nacional capturó en las primeras horas del día a un exintegrante del serenazgo de San Juan de Miraflores que empleaba su antiguo uniforme para cometer robos a mano armada. El arresto se logró durante un operativo conjunto entre el Grupo Terna y el Escuadrón Verde, tras labores de inteligencia impulsadas por denuncias sobre una banda criminal activa en Lima Sur.

Los agentes identificaron al sospechoso conocido como Venegas, quien se había desligado del serenazgo cinco meses antes de su detención. El seguimiento policial permitió localizar un mototaxi de colores amarillo y azul en la intersección de las avenidas José María Seguín y Maximiliano Carranza, donde el presunto delincuente fue interceptado. Durante la inspección, los efectivos constataron que vestía prendas del uniforme de serenazgo y tenía un revólver oculto bajo la ropa.

Un exsereno en las filas de la delincuencia

Panamericana Noticias indicó que el sujeto dejó su cargo en la Municipalidad de San Juan de Miraflores debido a incidentes relacionados con su comportamiento laboral, según un testigo.

“Lo han botado porque tumbó dentro de una caseta y por ese motivo lo han botado. Ya lleva como cinco meses retirado de servicio”, manifestó.

La captura se concretó mediante un seguimiento coordinado por la Dirección de Inteligencia y el despliegue en campo del Escuadrón Verde. Fuentes policiales sostienen que el detenido sería integrante principal de la banda denominada 'Los Malditos Dueños del Sur’, vinculada a asaltos en locales comerciales y ataques a transeúntes en diversas zonas de Lima Sur, en especial en los alrededores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Serenazgo

Los agentes incautaron el revólver y examinaron varios tatuajes del exsereno para fortalecer los indicios sobre su vínculo con el grupo delictivo.

Hasta el momento, la identidad completa del acusado continúa en reserva, aunque varias víctimas han confirmado a la policía que los asaltos se realizaron con amenazas armadas y la apariencia oficial que le otorgaba su antiguo uniforme municipal.

